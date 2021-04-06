Невероятно красивый фильм о трагической любви цыган Лойко Зобара и Рады удостоился множества наград. Фильм посмотрело более 60 миллионов зрителей в год выхода, но и до сих пор его смотрят с замиранием сердца.
Фильм вышел на экраны в 1976 году. Режиссёр Эмиль Лотяну поставил перед собой непростую задачу - он хотел снять фильм, понятный советским людям и близкий цыганам. Лотяну хотел взять на главную роль цыганку и даже выбрал четырёх претенденток. Однако, прочитав сценарий, девушки отказались от роли. Претендентки объяснили свой отказ просто – по цыганским законам Рада совершила несколько недопустимых поступков для молодой девушки. После такой роли никто не возьмёт замуж девушку. Лотяну снова пришлось искать актрису. Его выбор пал на актрису из Молдовы Светлану Тома. В костюмах девушка была очень похожа на цыганку, поэтому её утвердили на роль почти сразу.
Режиссёр признался, что фильм получил такой успех во многом благодаря актрисе. Более того, Эмиля Лотяну и Светлану Тома связывали любовные отношения. Их союз продлился десять лет, но до свадьбы дело не дошло. Фильм "Табор уходит в небо" сделал из Светланы звезду мирового масштаба. Она удостоилась многих наград, и до сих пор снимается в кино.
Вскоре актриса вышла замуж за актера Олега Лачина и родила ему дочь. Через год Лачин скончался, и Светлана осталась одна с дочкой Машей. В 2000 году Светлана снова вышла замуж за Андрея Вишневского, но брак продлился всего пять лет.
Сейчас Светлане 73 года, она снимается в кино и занимается общественной деятельностью. Последней работой Тома стал фильм "Шифр", вышедший в 2020 году.
Роль Лойко Зобара сыграл молдавский артист Григоре Григориу. Эта роль стала для Григоре самой главной и яркой в карьере артиста. До этого актёр снимался ещё в нескольких фильмах Лотяну, но именно "Табор уходит в небо" стал для него самой яркой. После выхода фильма его узнавали на улицах, он стал по-настоящему знаменит. Он женился на красавице Екатерине Бонтарюк, которая тоже была актрисой. У них родился сын, но в 1996 году женщина скончалась от гепатита. После смерти Эмиля Лотяну, через несколько месяцев, 20 декабря 2003 года, Григоре поехал с другом на охоту и погиб в автокатастрофе.
После роли Макара Чудру Барасби Мулаев стал народным артистом Кабардино-Балкарии. В советском кино он был в основном актёром второго плана, сыграв главную роль только в одном фильме - "Буйный Терек". Барасби Мулаев сыграл роль полковника Дзандара, чьи сыновья разделились - один встал на сторону советской власти, а второй пошел с контрреволюционерами.
Распад СССР подкосил Барасби. Он лишился работы и пристрастился к выпивке. На старости лет актёр уже никому не был нужен. Он умер в 2011 году в одиночестве.
Для знаменитого Борислава Брондукова роль несуразного Бучи была далеко не первой. Его помнят по роли инспектора Лейстреда в фильмах о Шерлоке Холмсе. На счету Борислава более ста фильмов, хотя в молодости его не хотели брать в театральный из-за внешности.
Брондуков дважды был женат. Со второй женой он был счастлив до самой смерти. Судьба подарила ему двух сыновей. Актёр скончался на 67 году жизни, в 2004 году.
Многочисленных цыган в фильме сыграли актёры цыганского театра "Ромэн" и обычные цыгане из кочующих таборов. Актёры театра песни те самые цыганские песни, которые так полюбились зрителям.
Удивительная музыка, цыганская атмосфера, отличная игра актёров и захватывающий сюжет сделали фильм одним из любимых для многих зрителей.
Источник:
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(шучу)
Удачи тебе и твоим близким
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Тут как бы нельзя согласиться с мотивировкой. Цыгане - зачастую это полукровки. Да и вообще, какой только крови у них не намешано. Но вопреки этому факту цыгане, особенно цыганские девушки, редко бывают фотогеничны и красивы. По крайней мере очень трудно будет сыскать среди них Светлану Тома или Матлюба (Матлубэ) Алимову (Настю из Будулая).
Собственно, благодаря обычаю женить детей по воле родителей, девушкам париться по этому поводу редко приходится. Но вот говорить о красивой женщине, которой безусловно в молодости была Тома, что она похожа на цыганку, это так себе комплимент. ИМХО.
зачастую это полукровки, какой только крови у них не намешано и т.д. и т.п.
японцы более-менее однородны насколько мне известно. американцы или китайцы например - это совсем не национальность. англичане, французы, немцы - это тоже по сути не национальность а гораздо больше государственная принадлежность, социум, культурная общность.
помните песенку д'Артаньяна? "Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, и в ваших жилах..." в том то и дело что "огонь" там совсем разный в этих жилах ))))
это только для нас они все "французы", потому что мы не разбираемся...
так что катить бочку на цыган за то что они не блюдут чистоту нации - дело мне кажется неблагодарное....