Режиссёр признался, что фильм получил такой успех во многом благодаря актрисе. Более того, Эмиля Лотяну и Светлану Тома связывали любовные отношения. Их союз продлился десять лет, но до свадьбы дело не дошло. Фильм "Табор уходит в небо" сделал из Светланы звезду мирового масштаба. Она удостоилась многих наград, и до сих пор снимается в кино.

Вскоре актриса вышла замуж за актера Олега Лачина и родила ему дочь. Через год Лачин скончался, и Светлана осталась одна с дочкой Машей. В 2000 году Светлана снова вышла замуж за Андрея Вишневского, но брак продлился всего пять лет.