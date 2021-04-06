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Успешная карьера и смерть в одиночестве: как сложилась судьба актёров фильма "Табор уходит в небо"

Успешная карьера и смерть в одиночестве: как сложилась судьба актёров фильма "Табор уходит в небо" (7 фото)

Автор:
06 апреля 2021 11:31
Сообщество : Кино
Метки: Светлана Тома   Табор уходит в небо   интересное   кино   фильм   фото   цыгане   
1757
7

Невероятно красивый фильм о трагической любви цыган Лойко Зобара и Рады удостоился множества наград. Фильм посмотрело более 60 миллионов зрителей в год выхода, но и до сих пор его смотрят с замиранием сердца.

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Метки: Светлана Тома   Табор уходит в небо   интересное   кино   фильм   фото   цыгане   
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manul74 2 часа назад
где известная мем картинка про циган?
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vijilante Минуту назад
А где молоденькая зеленоглазая девочка, которая там тоже снималась?
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1k
Unknown 12 минут назад
Актриса вот ни разу не похожа на циганку даже отдаленно.
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2k
VPJ 53 минуты назад
Кроме сисек Томы, которые в те времена в советском кино были так же редки, как тараканы в щах опрятной хозяйки, Брондукова в роли цЫгана, ничего в той синематографической ленте нет. Я видел.
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4k
Sanar Час назад
Сестра фонатела по этому фильму, мне как то больше по нраву про Будулая ну и к слову для тех кто ненавидит цыган, у меня пробабушка из цыган, я авиационный штурман с двумя высшими, коней в нашей семье больше не воруют и наркотой не барыжат
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1k
Broscan Sanar Полчаса назад
Блин,а как же гены? Нет, нет да тыришь, поправку на угол схождения меридианов

(шучу)

Удачи тебе и твоим близким
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4k
Sanar Broscan Полчаса назад
Тырю только магнитное склонение) Спасибо!
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482
Лимонадный Джо Час назад
Нужно обратить внимание на то,что в молодости все восточные женщины очень красивые и привлекательные. Но с возрастом они очень сильно меняются. Причём в худшем варианте обзаводятся золотыми зубами и побрякушками на шее и рукаж. Лица расползаются в стороны и характер становится склочный,с визгом при разговоре.
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482
Лимонадный Джо Sanar 46 минут назад
С тех,как эта народность покинула земли Индостана и стала кочевым племенем.
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4k
Sanar Лимонадный Джо 39 минут назад
Лично наблюдал как покидали? экперд мамин.
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1k
Unknown Sanar 9 минут назад
Это исторический факт, вообще то, жертва ЕГЭ. Цыгане до сих пор могут понимать немного на хинди. Расскажи тут, кухонный экЗпЭрт, язык хинди откуда пошел?....
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482
Лимонадный Джо Sanar 8 минут назад
Не стоит бравировать своей неосведомлённостью и незнанием истории. Это чести не делает.
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4k
Sanar Unknown 4 минуты назад
Это ты в ссаной викепидии прочитал жертва интернета, ну и щенок тебе для общего развития, я когда второе высшее получал о егэ ещё даже и не слышали.
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17k
Andrey 2 часа назад
В костюмах девушка была очень похожа на цыганку, поэтому её утвердили на роль почти сразу.
=========================
Тут как бы нельзя согласиться с мотивировкой. Цыгане - зачастую это полукровки. Да и вообще, какой только крови у них не намешано. Но вопреки этому факту цыгане, особенно цыганские девушки, редко бывают фотогеничны и красивы. По крайней мере очень трудно будет сыскать среди них Светлану Тома или Матлюба (Матлубэ) Алимову (Настю из Будулая).
Собственно, благодаря обычаю женить детей по воле родителей, девушкам париться по этому поводу редко приходится. Но вот говорить о красивой женщине, которой безусловно в молодости была Тома, что она похожа на цыганку, это так себе комплимент. ИМХО.
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750
DeDsmile Andrey Час назад
если в вашем тексте цыган заменить на русских или французов - мало что изменится.
зачастую это полукровки, какой только крови у них не намешано и т.д. и т.п.
японцы более-менее однородны насколько мне известно. американцы или китайцы например - это совсем не национальность. англичане, французы, немцы - это тоже по сути не национальность а гораздо больше государственная принадлежность, социум, культурная общность.
помните песенку д'Артаньяна? "Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, и в ваших жилах..." в том то и дело что "огонь" там совсем разный в этих жилах ))))
это только для нас они все "французы", потому что мы не разбираемся...
так что катить бочку на цыган за то что они не блюдут чистоту нации - дело мне кажется неблагодарное....
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12k
Serg2001 2 часа назад
Цыгане в кинематографе и цыгане в жизни это две большие разницы.
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4k
Sanar Serg2001 Час назад
Да не может быть)) А в кинематографе актёры тоже не те, прикинь.
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412
Юрий 2 часа назад
Душесчипательная картина... Мамуля очень любила этот фильм. Ну, на мой вкус, так зачетный мюзикл.
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4k
Наталья 2 часа назад
красивый фильм, красивые актеры. Светлана Тома- просто глаз не оторвать как хороша
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