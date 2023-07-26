Как обустроили прибрежные зоны Москвы-реки. Фото до/после⁠⁠

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Раньше в нижнем течении Москвы-реки были абсолютно необустроенные берега без нормальных спусков к воде.
Однако после реконструкции очистных сооружений, модернизации НПЗ и ликвидации свалок, прибрежные территории привели в порядок.
Братеевская пойма
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Парк 850-летия Москвы
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хотя метро он, конечно, для гастеров-замкадышей развивает...
Природа исчезла!
Ощущение, что в разных местах фотографировали...
Сдается мне, как обычно налажали с местом фотографирования