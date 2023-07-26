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Как обустроили прибрежные зоны Москвы-реки. Фото до/после⁠⁠

Как обустроили прибрежные зоны Москвы-реки. Фото до/после⁠⁠

Автор:
26 июля 2023 17:05
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: благоустройство   г. Москва   до после   москва река   набережные   
728
4

Раньше в нижнем течении Москвы-реки были абсолютно необустроенные берега без нормальных спусков к воде.

Однако после реконструкции очистных сооружений, модернизации НПЗ и ликвидации свалок, прибрежные территории привели в порядок.

Братеевская пойма

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Парк 850-летия Москвы

Источник:

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Метки: благоустройство   г. Москва   до после   москва река   набережные   
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11  комментариев
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62k
hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Хорошие новости людей не привлекают , давайте говна на вентилятор !
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17k
Vital Idol Минуту назад
вот обещания оленевода!
хотя метро он, конечно, для гастеров-замкадышей развивает...
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41k
Сергей 39 минут назад
Я бы не сказал что стало привлекательнее. С точки зрения горожанина , может быть.
Природа исчезла!
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17k
Nikita 2 часа назад
А на второй тянулке снесли столбы ЛЭП и реку прорыли...

Ощущение, что в разных местах фотографировали...
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899
ruslan d 2 часа назад
Ну круто, че
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3k
Ухалус Посовиномус 3 часа назад
Освещение с последней фотки спздили при реконструкции, надо полагать...
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140
Knives22 Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Есть там освещение столб слева почти с самого края на газоне.
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140
Knives22 Ухалус Посовиномус Минуту назад
Дальше еще один столб, нормально там все с освещением я живу там рядом.
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fomin30
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