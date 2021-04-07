Депутат Госдумы дал концерт в честь 50-летия одной хрущевки

А говорят, чиновники ничего не делают!
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин дал концерт в одном из дворов города Реж (Свердловская область), куда приехал, чтобы помочь с благоустройством. Неизвестно, решил ли Ионин проблемы жителей, зато спел он там замечательно.
Приезд депутата совпал с празднованием 50-летия одного из панельных домов. Жители пригласили музыкантов, и Ионин решил присоединиться к труппе, чем развеселил Интернет и местных бабушек.
На импровизированной сцене, подтанцовывая среди грязи и луж, Ионин исполнил песню Юрия Шатунова "Детство":
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Однако Ионина не смутили ни грязь, ни лужи, ни плачевное состояние двора в целом. Вот что называется депутат от народа! Позже он объяснил, что и приехал за этим - помочь навести порядок. А спел потому, что и сам в душе артист - смех и радость он приносит людям.
«Я и приехал туда, чтобы помочь людям с этими условиями разобраться. Мы организуем собрание. Я юридически помогаю его провести, как попасть в программу „Комфортная городская среда“. Я для этого и приехал. Спел еще, ну, бывает. Выходной день, праздник у людей. Почему не спеть, я не человек, что ли», - пояснил депутат.
Наверное пел и плакал, плакал и пел— Хищный Пододеяльник (@madamiz_magadan) April 7, 2021
но он то знал что, "региональная неделя депутата" скоро закончится и он уедет обратно, в цивилизацию 😂
Ионин и сам посвятил своему выступлению пост в "Телеграме":
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