Депутат Госдумы дал концерт в честь 50-летия одной хрущевки

Однако Ионина не смутили ни грязь, ни лужи, ни плачевное состояние двора в целом. Вот что называется депутат от народа! Позже он объяснил, что и приехал за этим - помочь навести порядок. А спел потому, что и сам в душе артист - смех и радость он приносит людям.





«Я и приехал туда, чтобы помочь людям с этими условиями разобраться. Мы организуем собрание. Я юридически помогаю его провести, как попасть в программу „Комфортная городская среда“. Я для этого и приехал. Спел еще, ну, бывает. Выходной день, праздник у людей. Почему не спеть, я не человек, что ли», - пояснил депутат.



