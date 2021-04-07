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Депутат Госдумы дал концерт в честь 50-летия одной хрущевки

Депутат Госдумы дал концерт в честь 50-летия одной хрущевки (5 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 12:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Концерт   благоустройство   госдума   депутат   курьез   свердловская область   юбилей дома   
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А говорят, чиновники ничего не делают!

Источник:

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Метки: Концерт   благоустройство   госдума   депутат   курьез   свердловская область   юбилей дома   
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10  комментариев
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1k
Broscan 2 часа назад
Что за холопы пошли!? Вам и спел и сплясал,а вы опять не довольны
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668
luber0206 2 минуты назад
А где комментарии провластных троллей,каких полно в других постах?Или в данном случае даже у упомянутых выше "товарищей", рука не поднимается?)))
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58k
Опиум для народа 15 минут назад
И чё,сколько за корпоратив берёт?
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198
OLS10 44 минуты назад
Позорище, блиять... и ещё это же позорище выкладывать на обозрение, как "какой я классный, смотрите"... Пздц...
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17k
Vital Idol Час назад
а, он из какой партии?!
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58k
Опиум для народа Vital Idol 14 минут назад
А есть особая разница в этой навозной куче?
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−52
bidrelasta Час назад
путлерстан !
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1k
GUSAR bidrelasta Час назад
Путлерия.
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16k
Robin Hood 2 часа назад
Все проблемы решил плясками и пением... Это уже не гадский цирк. Это чистое индийское кино
Ссылка www.youtube.com
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39k
Элек Мек 2 часа назад
На евровидение его!!!
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