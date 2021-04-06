Что именно заставило дельфинов сбиться в такую огромную группу, достоверно неизвестно. Может это была репетиция бегства от берегов Калифорнии после просмотра фильма-катастрофы 2012, а может дельфиний марш в поддержку борьбы за мир во всём мире? Есть и другие версии - голод или угроза со стороны хищников.