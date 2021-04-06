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Они сошли с ума: дельфины сбились в невиданную ранее по размеру стаю и во всю прыть кинулись наперегонки

Они сошли с ума: дельфины сбились в невиданную ранее по размеру стаю и во всю прыть кинулись наперегонки (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 12:13
Сообщество : Животные
Метки: аномалии   видео   дельфины   загадка   калифорния   побережье   стаи   сша   
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Туристы из США, находившиеся на прогулочном катере у побережья Дана-Поинт, штат Калифорния, сумели снять на видео рекордные по числу участников "дельфиньи бега", где на кадры одновременно попали более тысячи дельфинов.

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Метки: аномалии   видео   дельфины   загадка   калифорния   побережье   стаи   сша   
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750
DeDsmile Час назад
массовое спортивное мероприятие
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24k
Григорий 12 минут назад
После они скажут гран-мерси за рыбу и улетят с нашей планеты. Пора идти за полотенцем.
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16k
sanchesS80 15 минут назад
Может это брачные игры? Самцы показывают удаль, самки наблюдают.
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1k
Unknown 17 минут назад
А еще дельфины сбиваются в огромные стаи что бы сбивать огромные косяки рыб и окружать их, что б потом наслаждаться пиршеством. Это известная их тактика. Так же у них раз в год происходит массовая миграция. Это известно всем мало мальски любителям зоологии. Но автор поста тупит по страшному и несет лютый бред...
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8k
Михаил 17 минут назад
Это Свадебный кортеж. Там еще где-то дельфин вглубь стреляет.
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364
Александр 19 минут назад
Необычное поведение любых животных не стоит оставлять без внимания!!!
Что там у калифорнии - разлом земной коры Сан-Андреас! Посмотрим...
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2k
Мефодий Полчаса назад
какое единодушие в комментах))) а говорят - люди не понимают животных..
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39k
Александр 59 минут назад
У них олимпиада же
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31
Руслан 59 минут назад
Дельфины чувствуют, что америке жопа, и уходят)))
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68
gaz10 Час назад
Может быть у них олимпиада дельфинья началась ?
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1k
Broscan Час назад
Оказывается флешмоб давно придуман до вас,человечишки
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