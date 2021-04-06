Туристы из США, находившиеся на прогулочном катере у побережья Дана-Поинт, штат Калифорния, сумели снять на видео рекордные по числу участников "дельфиньи бега", где на кадры одновременно попали более тысячи дельфинов.
"Дельфины выпрыгивают так быстро, что вода кажется белой. Можно услышать, как они проплывают в потоках воды" - цитирует комментарий пользователей Сети, источник разместивший это видео.
Такое огромное скопление этого вида млекопитающих ещё ни разу не фиксировалось на видео. Считается, что поголовье дельфиньих стай не превышает 200 взрослых особей.
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Что именно заставило дельфинов сбиться в такую огромную группу, достоверно неизвестно. Может это была репетиция бегства от берегов Калифорнии после просмотра фильма-катастрофы 2012, а может дельфиний марш в поддержку борьбы за мир во всём мире? Есть и другие версии - голод или угроза со стороны хищников.
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Что там у калифорнии - разлом земной коры Сан-Андреас! Посмотрим...