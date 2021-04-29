А давайте расставим всех руководителей нашего государства по росту? Почему бы и нет, информация никогда лишней не бывает - возьмете и козырнете где-то при случае - а вот у Александра III был рост такой-то, а у Медведева такой-то. А может и сами призадумаетесь - а вдруг я подойду куда-то править и именно по росту. Шутка...