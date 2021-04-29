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25 русских царей, императоров, руководителей, президентов, выстроенных по росту

25 русских царей, императоров, руководителей, президентов, выстроенных по росту (25 фото)

Автор:
29 апреля 2021 13:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   биография   интересное   президент   рост   факт   царь   
2553
25

А давайте расставим всех руководителей нашего государства по росту? Почему бы и нет, информация никогда лишней не бывает - возьмете и козырнете где-то при случае - а вот у Александра III был рост такой-то, а у Медведева такой-то. А может и сами призадумаетесь - а вдруг я подойду куда-то править и именно по росту. Шутка...

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Метки: Исторические факты   биография   интересное   президент   рост   факт   царь   
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9  комментариев
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19k
Андрей Иванов Час назад
Горбатый 175? Казался гораздо ниже.
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LEPA 4 минуты назад
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Ivan 16 минут назад
Я что то думал, что Недимон Жалкий выше...
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MatveiVainrub 44 минуты назад
Очень чётко и точно становлюсь в этот ряд между Медведевым и Ильичём !!!
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85
Татьяна 45 минут назад
Кстати, в подавляющем большинстве источников, которым можно доверять, рост Путина 170 см, а не 168 см. Но это не принципиально.
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Татьяна 48 минут назад
И что? Рост как-то связан со вкладом конкретной личности в историю нашей страны? А давайте сравним цвет глаз! Сколько было среди правителей голубоглазых и кареглазых?
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3k
DNK Час назад
Мельчает на Руси царь, мельчает...
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Горожанин DNK Час назад
Русофобам ничего не остается, кроме об этом говорить. Кисло, товарищи.
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