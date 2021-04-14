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15 интересных советских памяток, которые вас удивят, насмешат и научат жизни

15 интересных советских памяток, которые вас удивят, насмешат и научат жизни (36 фото)

Автор:
14 апреля 2021 14:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   инструкции   интересное   необычное   памятки   
829
36

Инструкции или памятки важные составляющие любой жизненной ситуации - будь то работа, или уход за одеждой, или ремонт техники и т.д. И в СССР памяткам уделялось особое внимание - рассказать гражданам как действовать в той или иной ситуации, чтобы сберечь их здоровье и пополнить базу знаний о жизни - главнейшая задача.

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Метки: Исторические факты   СССР   инструкции   интересное   необычное   памятки   
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721
sedoisever 16 минут назад
А насмешило автора что?
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3k
VL 12 минут назад
афтар, нуихули?
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