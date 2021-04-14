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Инструкции или памятки важные составляющие любой жизненной ситуации - будь то работа, или уход за одеждой, или ремонт техники и т.д. И в СССР памяткам уделялось особое внимание - рассказать гражданам как действовать в той или иной ситуации, чтобы сберечь их здоровье и пополнить базу знаний о жизни - главнейшая задача.
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Памятка по заточке и хранению инъекционных игл
Авторский пост
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