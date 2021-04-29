Война войной, а любовь по расписанию: свадебная статистика времен ВОВ

Браки заключались и вне ЗАГСов - на полях боев, в партизанских отрядах, немецких управах, комендатурах и церквях. После войны многие из них позже признавались советским законодательством. Например в партизанских отрядах молодоженов "расписывал" командир и, при наличии свидетелей, брак после войны признавался государством.

«Из праздничных блюд на свадебном столе была только бутылка спирта. Мы оба женились в форме, но в хромовых сапогах. Да еще подворотнички подшили. Я на голову беретик синий надела для красоты. Мама из тыла отписала, что все мои наряды обменяла на хлеб, так что выслать к приданому ей было нечего. Так вот и женились. Поцеловались – вот и вся свадьба».