Война войной, а любовь по расписанию: свадебная статистика времен ВОВ

В преддверии 9 мая захотелось рассказать о чем-то светлом и радостном. И любовь, встречи и свадьбы - это же прекрасно. А как обстояли дела с этим во время ВОВ - сколько свадеб, сколько детей и вообще все, что есть по этой теме...
Во время войны ЗАГСы не прекращали свою работы - регистрация брака, рождение детей - все шло своим чередом. Да, количество браков и детей упало значительно, ведь мужчины ушли на фронт, но не прекратилось вовсе.
В 1940 году в целом по стране было сыграно около миллиона свадеб. В 1941 году их было уже 610 тысяч, причем большинство из них пришлось на июнь месяц - мужчины, перед отправкой на фронт, массово заключали браки с любимыми.
В 14942 году свадеб было уже 300 тысяч. И все-таки они были
Даже в осажденном Ленинграде регистрировались браки. В голод и разруху люди думали не только о выживании, но и о любви. Во время войны за регистрацию брака взималась твердая пошлина – 15 рублей
В 42-м ленинградские ЗАГСы расписали 3,1 тыс. пар. Города, находившиеся в тылу, тоже регистрировали некое количество браков. Например ЗАГСы Челябинской области в первый год войны зарегистрировали 5 тыс. браков. В 42-м - почти 7 тыс., в 1943-м - 6 тыс., в 1944-м - 8,8 тыс., в победном 45-м - 5 тыс. В 1941 году в Юрьев-Польском районе было сыграно 255 свадеб, за 1942 год – 82, а в 1945-м - 635
Вообще по стране в 1945-м году было сыграно более миллиона свадеб - мужчины вернулись, женщины дождались...
Браки заключались и вне ЗАГСов - на полях боев, в партизанских отрядах, немецких управах, комендатурах и церквях. После войны многие из них позже признавались советским законодательством. Например в партизанских отрядах молодоженов "расписывал" командир и, при наличии свидетелей, брак после войны признавался государством.
«Из праздничных блюд на свадебном столе была только бутылка спирта. Мы оба женились в форме, но в хромовых сапогах. Да еще подворотнички подшили. Я на голову беретик синий надела для красоты. Мама из тыла отписала, что все мои наряды обменяла на хлеб, так что выслать к приданому ей было нечего. Так вот и женились. Поцеловались – вот и вся свадьба».
Следует отметить и деликатную тему - браки на оккупированных территориях. Педантичные немцы подходили к этому вопросу с особой тщательностью. Допускались браки у мужчин с 18-ти лет, женщин с 16-ти, о желании вступить в брак должно быть извещение в местной газете или информационном листке, брак должен быть заключен не раньше двух и не позже трех недель со дня оповещения,
не разрешалось вступать в брак жителям из иной местности ( немцы боялись проникновения партизан). Запрещены браки среди евреев и цыган. Немецкая пошлина составляла 100 рублей и еще 20 за свидетельство о браке. Разводы были категорически запрещены - ослушавшихся могли сослать в концлагерь. также было запрещена регистрация в церкви - штраф 1 тысяча рублей или тюремный срок на усмотрение оккупационных властей
Цифры рожденных детей значительно разнятся. Источники говорят о цифрах от 1 до 18 миллионов. Так, к примеру имеются сведения, что за период с конца 1939 по середину 1941 года в стране родилось 500.000 детей, а за годы войны 1,3 миллиона. На основе других данных число детей, рожденных в военные годы составило 18–18.5 млн., исключив младенческую смертность – 15.5 млн.
Правдоподобность оценки числа детей, рожденных в военные годы, подтверждается следующим: из числа родившихся в 1940 г. до начала 1959 г. дожило 68.9% (родилось 6.1 млн. и дожило 4.2 млн.), а из числа родившихся в 1941–1945 г. дожило 67.2% (18.0 и 12.1 млн.). Последние цифры более правдоподобны ( на основании официально признанных детей войны), которых в 2016 году насчитывалось 13 миллионов
Также стоит остановиться на еще одной деликатной теме - о детях, рожденных на оккупированных территориях от немецких солдат. Согласно немецким источникам на временно оккупированной территории от представителей «арийской расы» родилось примерно 3 млн. детей. Наши исследователи считают эту цифру завышенной, однако факт остаётся фактом. Кстати, согласно тому же источнику, на территории Германии от советских солдат родилось около 300 тыс. немецких детей. Отметим, что советские солдаты воевали на территории Германии всего 3 месяца, тогда как солдаты Вермахта находились на территории СССР 39 месяцев
24 апреля 1945 года группа депутатов Верховного Совета СССР и историк Майский направила послание Сталину. Внимание вождя обратили на «один небольшой вопрос» — на детей, родившихся на оккупированной Германией территории «вследствие добровольного или принудительного сожительства советских женщин с немцами». Письмо фактически осталось без ответа. Страна испытывала демографический голод, и жестоких репрессий не последовало. Ни одного уголовного дела по факту сожительства с врагом не было заведено.
Люди сами регулировали это вопрос - конечно многие умалчивали свою связь с немцами и уж тем более не разглашали, что ребенок от немца, боясь осуждения и расправы. В источниках описан случай (официально не подтвержден), когда женщина, за время оккупации прижила от немецких солдат троих детей, а после вступления советских солдат, положила детей на дорогу и разбила им голову камнем.
В Европе репрессии по отношению к женщинам, сожительствовавшим с немцами были более жестокие - расстрелы, тюрьмы, штрафы. Например во Франции по постановлению правительства от 26 августа 1944 года примерно 18,5 тысячи француженок были признаны «национально недостойными» - их стригли наголо, выжигали им клейма на теле. Ха время оккупации Франции там, от немцев, родилось около 200 тысяч детей, кстати они позже были признаны немецким государством и получили немецкое гражданство. А вот в Норвегии родилось 10-15 тысяч детей, 90 процентов «немецких ублюдков», или «нацистской икры», объявили умственно неполноценными и отправили в дома для душевнобольных, где на них испытывали лекарства. Позже правительство признало свою ошибку и извинилось.
Авторский пост
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А на счет детей, что то мутное было тоже. Там было извинение за детей Гренландии, но чьи это дети я не понял. Самих гринландцев или детей нацистов туда закинули и потом взяли на опыты.
PS к последнему абзацу:
"Тоталитарный" режим оказался более человечным, нежели европейские "демократии". Не удивлён почему-то...