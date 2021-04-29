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Война войной, а любовь по расписанию: свадебная статистика времен ВОВ

Война войной, а любовь по расписанию: свадебная статистика времен ВОВ (20 фото)

Автор:
29 апреля 2021 07:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: ВОВ   Исторические факты   дети   интересное   любовь   свадьбы   статистика   
3199
20

В преддверии 9 мая захотелось рассказать о чем-то светлом и радостном. И любовь, встречи и свадьбы - это же прекрасно. А как обстояли дела с этим во время ВОВ - сколько свадеб, сколько детей и вообще все, что есть по этой теме...

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Метки: ВОВ   Исторические факты   дети   интересное   любовь   свадьбы   статистика   
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10k
Сергей 3 часа назад
Как браво просвещённые европейцы воевали с женщинами и детьми! Мстили им за свою трусость и свой позор.
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40k
Дворняга Полчаса назад
Сводная сестра моей мамы, Фаина, санитарка в батальоне морской пехоты, вынесла из-под огня радиста батальона, Стаса. Затащила в воронку, стала перевязывать, случайно глянула ему в глаза и, как сама говорила, "пропала напрочь". В госпитале их поженили замполит батальона и главврач. Итог - трое детей, четверо внуков, правнучка.
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0
Andiks Дворняга 7 минут назад
Красиво!
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8k
Евгений 2 часа назад
А есть доказательства про обритых наголо и клемлённых француженок и про 90% датских детей?
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1k
Roman Евгений 2 часа назад
Ну обритых француженок фото более чем достаточно, там реально над ними изгалялись. Так же по этим событиям много записей английских солдат, в которых рассказывались издевательства над ними. Но к слову сказать, там были женщины реально двинутые на нацистах с поехавшей крышей. Я не вникал особо в эти инциденты, но стадное чувство оно такое ... начали с фанаток рейха, а закончить всеми кто под руку попадается это быстро. С ведьмами они это уже проходили.

А на счет детей, что то мутное было тоже. Там было извинение за детей Гренландии, но чьи это дети я не понял. Самих гринландцев или детей нацистов туда закинули и потом взяли на опыты.
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1k
Владимир Порохин Евгений Полчаса назад
на счет французов
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7k
trak 2 часа назад
Европа как обычно , нагадила , извинилась и как с гуся вода .
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16k
Alush 2 часа назад
Интересная тема.
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360
vasilykopkov 3 часа назад
Отличный пост, плюсую
PS к последнему абзацу:
"Тоталитарный" режим оказался более человечным, нежели европейские "демократии". Не удивлён почему-то...
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