Иногда смотришь на здание, или какое-то особое место и думаешь - сколько же здесь людей жило, ходило, что-то делало, наверняка знаменитости всякие побывали. И есть на нашей земле заведения в которых совершенно точно бывали короли, прочие знаменитости и просто разный люд в огромных количествах, а все потому что этим заведениям уже очень-очень много лет
Ресторан St. Peter Stiftskeller (Зальцбург, Австрия). Свои двери ресторан открыл в 803-ем году. Является старейшим в Европе.
Ресторан Biànyífāng (Пекин, Китай) с 1416-го года. То есть, со времён правления династии Мин
Ресторан Zum Franziskaner (Стокгольм, Швеция). Открылся в 1421-ом году. Самый старый в городе
Киото и ресторан Honke Owariya. Его работа началась с далекого 1465 года и продолжается до сегодняшнего времени.
Ресторан The Tour d’Argent (Париж, Франция). В 1582-ом году открылось это заведение с видом на Сену
Ресторан White Horse Tavern (Ньюпорт, США). Работает с 1673- го года.
Старейшее кафе Парижа Le Procope. Работает с 1686 года. В разное время сюда на чашечку кофе заходили Жан-Жак Руссо, Дени Дидро, Оноре де Бальзак, Виктор Гюго и Наполеон I Бонапарт.
Ресторан Sobrino de Botín (Мадрид, Испания). Открылся в 1725-ом.
В канун 1826 года француз Транкиль Яр открыл ресторан в доме Шавана на кузнецком мосту. Здание ресторана неоднократно перестраивалось, но ресторан работает до сих пор
Авторский пост
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Считается одним из старейших пабов в Англии.