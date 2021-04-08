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ТОП- 10 самых старых действующих кафе и ресторанов: здесь обедали знаменитости

ТОП- 10 самых старых действующих кафе и ресторанов: здесь обедали знаменитости (10 фото)

Автор:
08 апреля 2021 13:31
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   архитектура   интересное   история   кафе   рестораны   старина   
779
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Иногда смотришь на здание, или какое-то особое место и думаешь - сколько же здесь людей жило, ходило, что-то делало, наверняка знаменитости всякие побывали. И есть на нашей земле заведения в которых совершенно точно бывали короли, прочие знаменитости и просто разный люд в огромных количествах, а все потому что этим заведениям уже очень-очень много лет

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Метки: Исторические факты   архитектура   интересное   история   кафе   рестораны   старина   
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RomaXz 55 минут назад
Ye olde trip to Jerusalem.
Считается одним из старейших пабов в Англии.

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