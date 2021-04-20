5 фактов об истории футбола

Занятные факты о первом официальном футбольном матче, который прошел в октябре 1863 года, и правилах, которые неоднократно менялись.
Ключевой момент в развитии футбола, каким мы его знаем, произошел в октябре 1863 года, когда представители десятка школ и клубов встретились в таверне масонов в Лондоне, чтобы сформировать Футбольную ассоциацию и согласовать официальные правила, по которым они смогли бы играть.
Игра прошла долгий путь от «средневекового футбола»: тогда толпы людей просто сражались за мяч, чтобы провести его с одного конца деревни в другой. К началу 19 века в государственных школах уже проводились организованные матчи с четкими правилами. Однако в каждой школе был свой кодекс, из-за чего было сложно организовывать между ними соревнования. Различия состояли в разрешенном количество касаний мяча рукой и вопрос «хакинга» — практики, при которой разрешалось ударить противника по голени, чтобы заполучить мяч.
На встрече согласовали четырнадцать правил, включая длину поля, размер ворот и раннюю форму положения «вне игры». оличество игроков в команде не оговаривалось, и по-прежнему можно было претендовать на «честный улов» (как в современном Австралийском футболе). «Хакинг» запретили, из-за чего клуб Блэкхит покинул встречу в качестве протеста.
В то время действовали не только правила, установленные на встрече 1863 года. Свои правила пытались установить в Кембридже, а некоторые клубы все еще играли по правилам, сформулированным в Шеффилде шестью годами ранее, в 1857 году. В 1877 году два свода правил объединили. Первый кубок Англии провели в 1871/72 году, и растущая популярность этого вида спорта на севере и в центральных графствах вылилась в образование Футбольной лиги в 1888 году.
Матчи между английскими и шотландскими игроками из Лондона проходили в Лондоне в период между 1870 и 1872 годами. Но первый официальный международный футбольный матч между странами провели на Крикетном стадионе в Западной Шотландии в день святого Андрея 1872 года. Матч, за которым наблюдали 4 000 болельщиков, завершился ничьей со счетом 0:0. Шотландия едва не одержала победу, но мяч приземлился на ленту, которая в то время служила перекладиной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Вся семья Криштиану Рональду занимается спортом на карантине
- Диего Марадона скончался от остановки сердца
- Голкипер «Манчестер Сити» врезался в своего одноклубника и отправил его в нокаут
- В Дании прошёл чемпионат в режиме онлайн с помощью Zoom
- Футболист петербургского «Зенита» закупил еду для своих соотечественников
Понравилось19