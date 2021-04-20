FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 680 постов • 179 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
5 фактов об истории футбола

5 фактов об истории футбола (6 фото)

Автор:
20 апреля 2021 16:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   английский футбол   интересное   спорт   футбол   
422
6

Занятные факты о первом официальном футбольном матче, который прошел в октябре 1863 года, и правилах, которые неоднократно менялись.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   английский футбол   интересное   спорт   футбол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
antonium 2 часа назад
А потом появилось такое понятие как "российский футбол" и все поняли что в 1863 году команды были не такие уж и отсталые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Ужасы «Моторки». Чем славится колония, куда увезли лечить Навального (8 фото) Ужасы «Моторки». Чем славится колония, куда увезли лечить Навального (8 фото) Диего Марадона скончался от остановки сердца Диего Марадона скончался от остановки сердца Голкипер «Манчестер Сити» врезался в своего одноклубника&nbsp;и отправил его в нокаут Голкипер «Манчестер Сити» врезался в своего одноклубника и отправил его в нокаут Вся семья Криштиану Рональду занимается спортом на карантине Вся семья Криштиану Рональду занимается спортом на карантине В Дании прошёл чемпионат в режиме онлайн с помощью Zoom В Дании прошёл чемпионат в режиме онлайн с помощью Zoom Футболист петербургского «Зенита» закупил еду для своих соотечественников Футболист петербургского «Зенита» закупил еду для своих соотечественников
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

260241



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Минус четыре колеса: поучительное видео о вреде быстрых покатушек
1
142
Минус четыре колеса: поучительное видео о вреде быстрых покатушек
Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену
2
99
Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
0
2
Mercedes-Benz 190SL 1957 года выпуска сгнил в труху, но еще стоит приличных денег
Блогер превратил BMW Z3 в автомобиль Джеймса Бонда с рабочими гаджетами
0
2
Блогер превратил BMW Z3 в автомобиль Джеймса Бонда с рабочими гаджетами
Обзор программы для восстановления данных: плюсы, минусы и небольшой тест-драйв (5 фото)
Обзор программы для восстановления данных: плюсы, минусы и небольшой тест-драйв (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#дтп#подборка#картинки#в мире#комментарии#знаменитости#приколы
#история#факты#Россия#авто аварии#интересное#СССР#Исторические факты#дети#кино#фотографии
#фото#интересно#аварии#прикол#сша#природа#авария дня#женщины#позитив#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться