5 фактов об истории футбола

В то время действовали не только правила, установленные на встрече 1863 года. Свои правила пытались установить в Кембридже, а некоторые клубы все еще играли по правилам, сформулированным в Шеффилде шестью годами ранее, в 1857 году. В 1877 году два свода правил объединили. Первый кубок Англии провели в 1871/72 году, и растущая популярность этого вида спорта на севере и в центральных графствах вылилась в образование Футбольной лиги в 1888 году.