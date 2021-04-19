22 пронзительных исторических фото "смерти" коммунизма

В Таиланде под влияние Маоистской коммунистической партии Таиланда, которая не была еще запрещена, попали студенты столичного университета Тхаммасат. 6 октября 1976 года вице-премьер Правительства Таиланда выступил с призывом раз и навсегда покончить с « коммунистической заразой», засевшей в Тхаммассатском университете.

На его призыв откликнулись члены правых организаций. После непродолжительной перестрелки с обоих сторон, студенты выкинули белый флаг, и сдались на милость осаждающих.

По официальным данным убито 46 человек, и ранено 167, но неофициально считается, что жертв было в два раза больше.



