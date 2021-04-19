22 пронзительных исторических фото "смерти" коммунизма

Декоммунизация - деятельность, направленная на уничтожение коммунистической идеологии из всех сфер жизни, на отказ от коммунистических идеалов, на вычеркивание всего, что связанно с коммунистами, включая памятники лидерам, названия и символику
В Таиланде под влияние Маоистской коммунистической партии Таиланда, которая не была еще запрещена, попали студенты столичного университета Тхаммасат. 6 октября 1976 года вице-премьер Правительства Таиланда выступил с призывом раз и навсегда покончить с « коммунистической заразой», засевшей в Тхаммассатском университете.
На его призыв откликнулись члены правых организаций. После непродолжительной перестрелки с обоих сторон, студенты выкинули белый флаг, и сдались на милость осаждающих.
По официальным данным убито 46 человек, и ранено 167, но неофициально считается, что жертв было в два раза больше.
По данным информационных агентств на Украине снесли все памятники Ленину
Памятник воинам Великой Отечественной войны, взорванный в Кутаиси (Грузия), на Поклонной горе.
В Литве, Латвии, Польше и Грузии использование любой советской символики запрещено наравне с использованием нацистской, изменены все названия населённых пунктов, которые имели отношение к советскому прошлому
Альтернативное шествие под названием «Память жертв коммунистической диктатуры», Беларусь, 1990 год
Авторский пост
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При коммунистах был 8-часовой рабочий день, оплачиваемый месячный отпуск, санатории и пионерлагеря от профсоюза, всякие кружки для детей, бесплатные квартиры от предприятий, бесплатное образование и здравоохранение и много еще всяких ништяков для простого народа. Прогнали коммунистов - и теперь будет 10-12-часовой рабочий день, работа ночью, детский труд, платное образование и медицина. Зато теперь храмы в шаговой доступности, Закон Божий в школах, поповщина везде, число долларовых миллиардеров растет, а простой народ беднеет. Хорошая была попытка с коммунизмом, но провалилсь, как всегда.