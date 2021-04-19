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22 пронзительных исторических фото "смерти" коммунизма

22 пронзительных исторических фото "смерти" коммунизма (22 фото)

Автор:
19 апреля 2021 12:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   антикоммунисты   декоммунизация   интересное   история   памятники   снос   фото   
984
22

Декоммунизация - деятельность, направленная на уничтожение коммунистической идеологии из всех сфер жизни, на отказ от коммунистических идеалов, на вычеркивание всего, что связанно с коммунистами, включая памятники лидерам, названия и символику

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Метки: Исторические факты   антикоммунисты   декоммунизация   интересное   история   памятники   снос   фото   
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267
Argon13 Полчаса назад
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2k
Frank Borman 5 минут назад
Коммунисты хотели как лучше, а скоро будет, как всегда.
При коммунистах был 8-часовой рабочий день, оплачиваемый месячный отпуск, санатории и пионерлагеря от профсоюза, всякие кружки для детей, бесплатные квартиры от предприятий, бесплатное образование и здравоохранение и много еще всяких ништяков для простого народа. Прогнали коммунистов - и теперь будет 10-12-часовой рабочий день, работа ночью, детский труд, платное образование и медицина. Зато теперь храмы в шаговой доступности, Закон Божий в школах, поповщина везде, число долларовых миллиардеров растет, а простой народ беднеет. Хорошая была попытка с коммунизмом, но провалилсь, как всегда.
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13k
Ser 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Алексей Matr 17 минут назад
"Обещаниями уже сыты"... Ну а теперь как? Наелись, болезные?
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16k
Robin Hood 21 минуту назад
Одним словом ...

Ссылка coub.com
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Robin Hood 24 минуты назад
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Robin Hood Полчаса назад
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Robin Hood Полчаса назад
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Robin Hood Полчаса назад
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12k
alexis 39 минут назад
СССР- тюрьма народов, их выпустили а они всё обратно лезут.
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Millefeuille

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