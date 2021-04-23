Смешливый товарищ - депутат ГД, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев. А свою несдержанность он объяснил забавным совпадением. «Президент коснулся поддержки субъектов, замещения коммерческих кредитов субъектам, которые их набрали. Моя позиция: надо помогать тем, кто не берет коммерческие кредиты, а развивает свои субъекты за счет внутреннего потенциала, экономического, интеллекта субъекта. Проходит чуть времени, и президент затрагивает эту тему. Мой коллега сидит и говорит: „Видишь, тебя подслушали, президенту доложили, и он эту тему затронул“», — рассказал Терентьев. Эта реплика коллеги и вызвала приступ смеха у депутата, попавшего в объективы камер.