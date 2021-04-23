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Так и хочется добавить: и как сложилась его судьба, однако слишком мало времени прошло после этого неловкого инцидента. А на смеявшегося уже обратили внимание.
Во время выступления президента, как правило, все собравшиеся сидят с серьезными лицами. Поэтому когда 21 апреля во время послания Федеральному Собранию в кадре появился внезапно взорвавшийся смехом человек, на него обратили внимание. Кто ты, такой смелый и над чем позволил себе хохотать?
Смешливый товарищ - депутат ГД, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев. А свою несдержанность он объяснил забавным совпадением. «Президент коснулся поддержки субъектов, замещения коммерческих кредитов субъектам, которые их набрали. Моя позиция: надо помогать тем, кто не берет коммерческие кредиты, а развивает свои субъекты за счет внутреннего потенциала, экономического, интеллекта субъекта. Проходит чуть времени, и президент затрагивает эту тему. Мой коллега сидит и говорит: „Видишь, тебя подслушали, президенту доложили, и он эту тему затронул“», — рассказал Терентьев. Эта реплика коллеги и вызвала приступ смеха у депутата, попавшего в объективы камер.
Обычно лица политиков и чиновников на выступлениях президента выглядят чуть иначе, поэтому неудивительно, что нестандартное поведение присутствующего вызвало закономерный интерес.
Некоторые удивили необычайно загорелым видом
Кстати, по информации телеграм-канала «ПостОттепель», в Администрации Президента партии "Справедливая Россия" было сделано замечение и даже не по причине смеха депутата -
АП не понравилось объяснение, которое впоследствии дал Терентьев.
АП не понравилось объяснение, которое впоследствии дал Терентьев.
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Лев Толстой
.. а уж не сочувствует ли он втайне Hавальному?. - главному источнику всех бед!..
Предлагаю срочно восстановить 58 статью!..