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Кто тот человек, который засмеялся во время выступления послания Путина Федеральному собранию

Кто тот человек, который засмеялся во время выступления послания Путина Федеральному собранию (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 10:22
Сообщество : Политика
Метки: видео   депутат   политика   послание к Федеральному собранию   путин   собрание   
6820
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1
Так и хочется добавить: и как сложилась его судьба, однако слишком мало времени прошло после этого неловкого инцидента. А на смеявшегося уже обратили внимание.

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Метки: видео   депутат   политика   послание к Федеральному собранию   путин   собрание   
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61  комментарий
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17k
babuby 2 часа назад
Просто он один слушал, и вникал в то что говорит Путин! Остальные просто присутствовали.
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179
Михаил Полминуты назад
Блин, у чуваков такие лица, что ими лучше на стул садиться, а не на голове носить
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2k
Стоша 6 минут назад
вид надо иметь лихой и придурковатый, чтоб царь не смущался
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−16
WiFiDFlde 9 минут назад
всем кто за пу полено в анус по самые гланды ...
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5k
Кузнец душ. 13 минут назад
Смеяться запрещено. Будь хмурым
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6k
BenderRodriguez 19 минут назад
Да уж! С такими рожами можно забыть о светлом будущем.
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1k
Фидель 21 минуту назад
Курить меньше надо
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4k
IceBazooka 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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−16
WiFiDFlde 22 минуты назад
“Собрались злодеи, ограбившие народ. Набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию и пируют“
Лев Толстой
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1k
Nico Полчаса назад
на эти лица лучше не смотреть, а то последнюю надежду можно утратить.
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568
Сергей Полчаса назад
коллективное фото выпускников высшей партийной школы и их детей.
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20k
Мерзавец... Полчаса назад
Сборище скотов!
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2k
Brataxe Полчаса назад
То есть то, как объяснил депутат администрации не понравилось. А то как нам втирают чиновники и та же администрация, заявляя что их не так поняли, это должно народу нравиться по умолчанию. Афигеть политика.
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6k
Сгусток позитива Полчаса назад
боюсь дядьку отстранят любыми способами... ведь он был там не с каменным ипалом, не трепетал перед великим....
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−16
WiFiDFlde Полчаса назад
ГЛИСТЫ В ОРГАНИЗМЕ СТРАНЫ ...
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66k
Лесник. 36 минут назад
Как можно так смеяться когда вокруг одни враги?.. а бензин и продукты дорожают
.. а уж не сочувствует ли он втайне Hавальному?. - главному источнику всех бед!..
Предлагаю срочно восстановить 58 статью!..
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28k
LEPA 45 минут назад
Напоминает мальчика из сказки,который крикнул:"А король то голый!"

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10k
Олегbl4 46 минут назад
Он просто представил, что это говорит Семен Альтов.
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7k
Natrogrii 46 минут назад
Ну и рожи...

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21k
Юрьевич Natrogrii Полчаса назад
Выражение лица когда изо всех сил стараешься не заснуть
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174
kolobok263 46 минут назад
ну и хлеборезки....
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3k
Sunny11 kolobok263 Полчаса назад
Это сироты.
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27k
Fat Lynx 46 минут назад
Да всем уже по-х-уй... его расстреляли с зенитки.
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