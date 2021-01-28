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Патриотизм 80 lvl: компания "Сима-Ленд" сняла клип в поддержку Владимира Путина

Патриотизм 80 lvl: компания "Сима-Ленд" сняла клип в поддержку Владимира Путина (9 фото)

Автор:
28 января 2021 15:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Сима-Ленд   видео   клип   патриотизм   политика   путин   
804
9

Несколько тысяч сотрудников крупнейшей оптовой компании России машут руками, танцуют и выкрикивают слова поддержки президенту под песни Олега Газманова и певицы Наргиз. Многие зрители почему-то назвали эту акцию северокорейской...

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Метки: Сима-Ленд   видео   клип   патриотизм   политика   путин   
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16  комментариев
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Hunde Beißer2 Полчаса назад
Патриотизм 80 lvl: компания "Сима-Ленд" сняла клип в поддержку Владимира Путина
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2k
Агасфер 9 минут назад
Каждый получил по комнате в дворце? :-)
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11k
* 14 минут назад
Это не патриотизм, это идиотизм.
Петь песни о стране, это нормально. Но об администраторе.. А президент, это лишь административная должность... О своём начальник они тоже поют песни?..
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2k
Ivan 15 минут назад
О! Они давно меня спамят, хотят сотрудничать. Вот и повод их послать :)
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17k
иванов дмитрий 19 минут назад
Уралвагонмаш. Уже делал подобный пиар.
Как сейчас дела на этом заводе?
Прогиб помог?
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3k
Vasiliy Pakazyava 20 минут назад
Бердимухамедоу Гурбангули Мяликгулийовичу это не показывать, бо там вся страна будет танцевать во славу идиота
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551
Прямой Эффект 20 минут назад
Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать.
П. Я. Чаадаев 1850 (!)
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4k
КремлеКот 21 минуту назад
Громить Капитолий в поддержку своего Президента - молодцы !
Спеть песню в поддержку своего Президента - жополизы !

Типичная двуличная позиция "либеральной оппозиции".
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2k
barracuda Полчаса назад
Мысль у каждого:
-Боже! Что я здесь делаю?!
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
Патриотизм-это любовь к Родине. Здесь несколько другое-любовь к плешивому.
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3k
Vasiliy Pakazyava Опиум для народа 17 минут назад
Это где-то как, любовь прости..тутки к своему сутенеру?
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1k
Владимир Полчаса назад
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1k
Заряд бодрости 36 минут назад
вы еще скажите, что этим "патриотам" за съемки не платили
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50k
pynh 38 минут назад
за#бывают они своими звонками о скидках тоже во имя Пу?
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146k
☭Cheкаво☭ 38 минут назад
А они хоть знают, что эта Наргиз везде Россию полощет...
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