Патриотизм 80 lvl: компания "Сима-Ленд" сняла клип в поддержку Владимира Путина

Несколько тысяч сотрудников крупнейшей оптовой компании России машут руками, танцуют и выкрикивают слова поддержки президенту под песни Олега Газманова и певицы Наргиз. Многие зрители почему-то назвали эту акцию северокорейской...
Несколько тысяч сотрудников торговой империи "Сима-Ленд" снялись в патриотическом клипе в поддержку президента России Владимира Путина. В ролике работники машут руками и кричат: "Путин - наш президент. Владимир Владимирович, мы с вами".
Клип состоит из двух частей: в первой - сотрудники "Сима-Ленда" идут по галерее офиса мимо российского триколора и машут руками под песню Наргиз "Нас бьют - мы летаем". Во второй части работники подтанцовывают под песню Олега Газманова "Вперед, Россия".
Обычно про такое пишут "АААААААААА".— E1.RU News (@e1news) January 28, 2021
Компания "Сима-ленд" выпустила невероятно эпичный ролик. С социальной дистанцией там проблемы, зато с патриотизмом - никаких. pic.twitter.com/ylX4z7FP8s
Журналистам удалось получить комментарий от владельца компании Андрея Симановского. Он заявил, что эта акция никак не связана с протестами, прошедшими в России 23 января.
"Просто появилось внутреннее желание. Это никак не связано с акциями, мы просто решили поддержать президента", - объяснил Симановский.
"Сима-Ленд" не только самая крупная оптовая компания России, но и еще самая патриотичная. Говорят, сотрудники офиса, который больше напоминает интерьеры
цыганского дворца, каждое утро перед началом работы исполняют гимн России.
Симановский также отреставрировал школу (тоже в "высоком" стиле) в Екатеринбурге, в которой некогда учился. Говорит, что дизайнеров не приглашал - все сам
Чем то мне это северную корею напомнило... почему то...— Oddy 🏳️🌈🏳️⚧️🦋 (@OddyQuinn) January 28, 2021
Это же секта, там отзывы бывших работников почитать, которые не стали в неё вступать - мрак, рабство, самодурство с покровительством на высшем уровне. Их и в платьях могли заставить отплясывать. pic.twitter.com/hosepuUEuW— Кот Матроскин (@_MATPOCKuH) January 28, 2021
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Петь песни о стране, это нормально. Но об администраторе.. А президент, это лишь административная должность... О своём начальник они тоже поют песни?..
Как сейчас дела на этом заводе?
Прогиб помог?
П. Я. Чаадаев 1850 (!)
Спеть песню в поддержку своего Президента - жополизы !
Типичная двуличная позиция "либеральной оппозиции".
-Боже! Что я здесь делаю?!