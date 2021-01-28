Патриотизм 80 lvl: компания "Сима-Ленд" сняла клип в поддержку Владимира Путина

Несколько тысяч сотрудников торговой империи "Сима-Ленд" снялись в патриотическом клипе в поддержку президента России Владимира Путина. В ролике работники машут руками и кричат: "Путин - наш президент. Владимир Владимирович, мы с вами".

Клип состоит из двух частей: в первой - сотрудники "Сима-Ленда" идут по галерее офиса мимо российского триколора и машут руками под песню Наргиз "Нас бьют - мы летаем". Во второй части работники подтанцовывают под песню Олега Газманова "Вперед, Россия".