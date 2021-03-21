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Президент верхом на "Лосе": в Кремле показали как Путин с Шойгу отдыхают в тайге

Президент верхом на "Лосе": в Кремле показали как Путин с Шойгу отдыхают в тайге (20 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2021 21:15
Сообщество : Политика
Метки: видео   выходные   политика   путин   тайга   фото   шойгу   
3286
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Выходные все проводят по-разному. Лидер нашей страны вырвался на отдых в сибирскую тайгу. Вместе с ним - верный соратник и друг Сергей Шойгу. Почему-то в соцсетях отдых двух политиков одобрили не все.

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Метки: видео   выходные   политика   путин   тайга   фото   шойгу   
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39  комментариев
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−124
Владимир 2 часа назад
я птариот своей страны...а посему вопрос к лесникам
-Почему эти двое вышли из тайги?
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−69
Lopux 2 минуты назад
Путин ест детей
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−37
scorpions05020n 3 минуты назад
Опять пиар пошёл? Мне безразлично как они отдыхают.
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56
rehbinder Полчаса назад
А ви хохлы завидуйте!!! ХАХА
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642
Шурман 41 минуту назад
А что у вас так желчь пошла ? ну отдыхают мужики им можно , каждый день мир раком ставить на это тоже нужны силы . Типа хочу напомнить что охота и рыбалка запрещена , хочу спросить а кто из нас эти правила соблюдает ? вот просто про рыбалку интересно .
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30k
Дмитрий 52 минуты назад
А опять горбатая гора.
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3k
Максим 55 минут назад
"Скорее всего, вездеход - шведский армейский Bandvagn BV-206".С наружными зеркалами от старой газели,решеткой воздуховода в панели приборов от ваз "классики" и еще кучей мелочей указывающих на то что вездеход нашего производства.Да и если подумать логически мне кажется вряд ли президент России вместе с министром обороны будут кататься на шведской технике.А на крыше этого вездехода похоже "оператор с камерой" сидел)
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19k
pssst 56 минут назад
"Лося" же на ГАЗе собирают давно уже. ХЗ - лицензия это, или просто срисовали.
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7k
Вася 57 минут назад
мажоры ё.б.аные
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514
Колючий Час назад
Ну, а чего бы им не отдохнуть, а там глядишь и понравится, на пенсию уйдут.
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1k
флоМастер Час назад
Дубленки с мехом норм, че стоят, где купить?
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35k
Бабай флоМастер 44 минуты назад
Это спецовка, там на месте и выдают.
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16k
Сталкер Час назад
"ВВП – страстный любитель посидеть за рулем", – как же, помним, помним...


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27k
a.fey Час назад
А тем временем, президент США упорно карабкался по трапу в свой самолет.
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17k
SolomonA a.fey Полчаса назад
Ну а что - кому какие приключения...
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10k
Великий Кормчий Час назад
У меня друг спрашивает;
А где и кем нужно работать чтобы такую мастерскую забабахать на даче в заповеднике? Ну и экип такой же купить с техникой.
Очень нужно.
Друг говорит что сам за свой счёт будет следить за всем этим добром.
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3k
tamin Час назад
Президент здоровой и сильной страны.
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5k
workmen77 tamin 51 минуту назад
"здоровой и сильной страны" - так правильней
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168
stepanenkonick Час назад
Читая комментарии в мессенджерах, удивляюсь, сколько у нас тупых и завистливых. Мы не только от ошибок власти буксуем, а больше от самих себя. У министра такой же гараж, как и у многих нормальных мужиков, но ленивое быдло хочет, чтоб был сарай, как у них, а Президент чтоб ездил на веками не мытом тракторе как они сами. Посмотрите сколько на "Аvito", "Юле" продается краденного, кто где работает то и тащит. Почитайте переписки детей, там гипермаркет всего того, что украл отец, мать, дед с бабкой. Отдыхают, и слава Богу! Они тоже люди.
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16k
Сталкер Час назад
Эй, либерота, посчитали уже, сколько стоит то, во что одет Темнейший и во что вообще обошлась его поездка?
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486
Старичок Shep 58 минут назад
а ты главный бухгалтер в кремле, что так утверждаешь?
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35k
Бабай Старичок 40 минут назад
Вот скажи - у тебя, например, есть возможность отдохнуть за свои по средствам или нахаляву без ограничений, ты как поступишь? Так что тут не надо быть кремлёвским бухгалтером, тем более у них бухгалтерия - Госбанк России.
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486
Старичок Бабай Полчаса назад
вот скажи, по себе мерять окружающих это "чиста" свидомитая черта или так на родв написано? любой, официально устроенный человек имеет право на оплачиваемый отпуск. я думаю Трудовой кодекс распростроняется на всех, и на Президена, и на Министра обороны.
но это только на граждан РФ, граждане других государств только слюни могут пускать и сопли
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35k
Бабай Старичок 20 минут назад
Причём тут ТК, когда есть ХАЛЯВА? Причём не ограниченная ничем? Ну вы-то точно за свои кровные в Сочи поедете, а у них возможности другие.
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486
Старичок Бабай 10 минут назад
ты, похоже, не понимаешь. в силу скудоумия или еще по какой причине.
официальное трудоустройство дает право на оплачиваемый отдых.
про халяву это к сисяну. выйдет из тюрьмы, спросишь, как не работая можно по заграницам мотаться.
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6k
Sterling Malory Archer Час назад
А хтжину не показали? Шалаш
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58k
Опиум для народа Час назад
-"Шойгу, который сам родом из Тувы, показал Путину свою мастерскую, где он из сухих деревьев, как сообщает официальная пресса, делает поделки"-

Ссылка www.youtube.com
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8k
Евгений Час назад
А глаза-то какие, добрые добрые
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2k
Красаучег) 2 часа назад
Да вроде тихо, спокойно.. Если не обращать внимания на клоуна-хохла и ползающего по ступенькам немощного деда, отдохнуть, конечно хорошо, а то как говорил мой дед "вспотеешь, кувыркамши")
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