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Выходные все проводят по-разному. Лидер нашей страны вырвался на отдых в сибирскую тайгу. Вместе с ним - верный соратник и друг Сергей Шойгу. Почему-то в соцсетях отдых двух политиков одобрили не все.
Президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу покатались на вездеходе, походили по тайге пешком и немного отдохнули от государственных дел.
Господин Шойгу сопровождает главу государства в подобных неформальных поездках не впервые. В 2019 году ВВП с министром обороны поднимались в горы, а сейчас просто погуляли по сибирской тайге.
Не обошлось и без техники. ВВП - страстный любитель посидеть за рулем. Вот и сейчас он не отказал себе в удовольствии проехаться на большом вездеходе. Министр обороны послушно занял пассажирское сидение.
В СМИ отметили, что вездеход с фотографий Кремля похож на гусеничную машину BV-206 «Лось». Но утверждать, что это именно так, мы не можем. Скорее всего, вездеход - шведский армейский Bandvagn BV-206.
После прогулки политикам устроили чаепитие. Также гости угощались салом, колбасой и свежими овощами.
Шойгу, который сам родом из Тувы, показал Путину свою мастерскую, где он из сухих деревьев, как сообщает официальная пресса, делает поделки (когда?)
На видео один из редких моментов, когда можно увидеть Путина в шапке
Вот кто спер метеорит— zabstamp (@zabstamp) March 21, 2021
С Каменной Тунгуски.
Не нашли,-нам говорит
Паразит нерусский
Пресс-служба Кремля опубликовала фотоотчет из этой поездки на официальном сайте. Конечно, самое интересное наверняка осталось за кадром, и у многих интернет-пользователей возникли закономерные вопросы, на которые они сами и ответили.
Чего там вырубать?уже мелкий кривой чащёбный заросший лесочек на песте тайги,не видишь чёль?китайцы уж всё вырубили— tatiana oilili (@tatianavovo) March 21, 2021
Подсчитали наскоро
😆— МИХАИЛ (@FRANZUSE) March 21, 2021
И предупреждение
Шойгу и Путин конечно всё сами знают,но я на всякий случай напомню: сейчас в тайге весна,нельзя охотиться и ловить рыбу...— Спасибо товарищ Ленин,спасибо товарищ Сталин (@netolstyth) March 21, 2021
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-Почему эти двое вышли из тайги?
А где и кем нужно работать чтобы такую мастерскую забабахать на даче в заповеднике? Ну и экип такой же купить с техникой.
Очень нужно.
Друг говорит что сам за свой счёт будет следить за всем этим добром.
но это только на граждан РФ, граждане других государств только слюни могут пускать и сопли
официальное трудоустройство дает право на оплачиваемый отдых.
про халяву это к сисяну. выйдет из тюрьмы, спросишь, как не работая можно по заграницам мотаться.