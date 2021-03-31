Спустя пару десятков лет компанию приобрела британская BAE Systems, и после чего от производства вездехода отказались. В настоящее время сохранившиеся модели ремонтируют и модернизируют в специализированных ателье.





Таким образом, можно резюмировать, что президент Путин, во время своего недавнего отдыха в тайге прокатился на отечественном вездеходе ГАЗ-3351 «Лось» при изготовлении которого на ГК ГАЗ взят за основу шведский армейский тягач Bandvagn BV-206, ранее выпускавшийся компанией Haegglunds.

Закупалась ли для производства «Лося» лицензия у правообладателя (ежели после смены хозяев и за сроком давности таковой остался) или нет, выяснить пока не удалось.





