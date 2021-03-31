Петербургские журналисты прокатились на вездеходе BV-206 «Лось» — за рулём похожего транспортного средства Владимир Путин провёл недавние выходные в тайге и тоже попал на видео. Теперь можно с уверенностью определить - какой вездеход пилотировал президент России.
На кадрах, опубликованных в сети, в частности, можно увидеть кабину трактора, его руль, приборы и узлы управления, также показана дополнительная секция с сиденьями для размещения пассажиров. На видео с президентом, видно, как «Лось» двигается по бездорожью и преодолевает препятствия.
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Далее в источнике пояснили, что их журналисты побывали на площадке альянса компаний «Восток-Запад» в Сертолово под Петербургом — организации, которая занимается модернизацией и ремонтом «Лосей».
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Вездеход, о котором рассказывали репортёры, оснащён импортной начинкой - коробкой передач Allison, литовской межсекционной балкой, а также дизельным двигателем Mercedes 606. Максимальная скорость, которую такой «Лось» развивает на суше, — 45 километров в час, в воде — 4 километра в час.
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Входящий в ГК ГАЗ Заволжский завод гусеничных тягачей в течение нескольких лет с 2012 года производил модификацию «Лося» — ГАЗ-3351. В настоящее время, таких«Лосей» в России используют, чаще, для спасательных операций, научных и арктических экспедиций, обслуживания станций по добыче природного газа.
История этого тягача началась в 1974 году , когда двухсекционный вездеход BV-206 был разработан и выпущен шведской компанией Haegglunds для военных целей.
Bandvagn BV-206 шведской фирмой Haegglunds
Спустя пару десятков лет компанию приобрела британская BAE Systems, и после чего от производства вездехода отказались. В настоящее время сохранившиеся модели ремонтируют и модернизируют в специализированных ателье.
Таким образом, можно резюмировать, что президент Путин, во время своего недавнего отдыха в тайге прокатился на отечественном вездеходе ГАЗ-3351 «Лось» при изготовлении которого на ГК ГАЗ взят за основу шведский армейский тягач Bandvagn BV-206, ранее выпускавшийся компанией Haegglunds.
Закупалась ли для производства «Лося» лицензия у правообладателя (ежели после смены хозяев и за сроком давности таковой остался) или нет, выяснить пока не удалось.
Bandvagn BV-206 на вооружении НАТО
Ранее сообщалось, как Владимир Путин отдыхал в тайге 21 марта, в поездке по которой, его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
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Какой замечательный президент
гомосфера набирает ход ...
Автор не угадал. Это Warthog британской армии. Он же - Bronco All Terrain Tracked Carrier, производства сингапурской компании ST Kinetics. От шведа у него только концепция.
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Ничиво себе они сеток против РПГ наварили! А чем их убивать? Джавелинами в башню? Двум расчетам РПГ реально в одно и то же место попасть?
Раз у них сетки от РПГ - это БМП. Ближний бой под прикрытием стрелкотни.
https://ru.wikipedia.org/wiki/РПГ-28https://ru.wikipedia.org/wiki/РПГ-28
Припев:
"Ведь я институтка, я дочь камергера,
Я чёрная моль, я летучая мышь...
Вино и мужчины - моя атмосфера,
Приют эмигрантов - свободный ..."
ыыы
Походу и винегрет готовлю. Кому надо - рецЭпт могу скинуть :)
Да
ыыы