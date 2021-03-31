FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7686 постов • 715 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
Видео из&nbsp;кабины «вездехода Путина» появилось в сети: точка в споре о происхождении «Лося» поставлена

Видео из кабины «вездехода Путина» появилось в сети: точка в споре о происхождении «Лося» поставлена (4 фото + 3 видео)

Автор:
31 марта 2021 23:54
Сообщество : Автомир
Метки: Bandvagn BV-206   Россия   видео   лось   политика   путин   тайга   шойгу   
3857
4
3

Петербургские журналисты прокатились на вездеходе BV-206 «Лось» — за рулём похожего транспортного средства Владимир Путин провёл недавние выходные в тайге и тоже попал на видео. Теперь можно с уверенностью определить - какой вездеход пилотировал президент России.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Bandvagn BV-206   Россия   видео   лось   политика   путин   тайга   шойгу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
67k
После обеда. 5 часов назад
Судя по счету Путина не любят.. Автор видHо на другое рассчитывал..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
9k
Сергей После обеда. 4 часа назад
Ну так судя по лайкам на ютубе у нас революционеров пол страны, а по факту - полторы коллеги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Аристарх Похер 7 минут назад
А ещё Путин поймал катящийся к краю стола карандаш!
Какой замечательный президент
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Юденич 20 минут назад
Их величества в одинаковых жупанах развлекаются..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−83
zerkopokku 39 минут назад
голубой вагон летит качается
гомосфера набирает ход ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Артём 3 часа назад
"Bandvagn BV-206 на вооружении НАТО"(с)
Автор не угадал. Это Warthog британской армии. Он же - Bronco All Terrain Tracked Carrier, производства сингапурской компании ST Kinetics. От шведа у него только концепция.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 5 часов назад
Царь-батюшка развлекаютсо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
935
Павел Астахов 7 часов назад
Они выпускаЛИ, а мы ВЫПУСКАЕМ!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
newegg Павел Астахов 5 часов назад
Заволжский завод гусеничных тягачей (Группа ГАЗ) занимался производством модели ГАЗ-3351 с 2012, но в настоящее время выпуск прекращен, модель с официального сайта ЗЗГТ удалена
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
После обеда. 7 часов назад
Надо было ему туда амфору положить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 8 часов назад
а, куррррточка из Иваново?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
274
Nane First NameLast 8 часов назад
Bandvagn BV-206 на вооружении НАТО
===========
Ничиво себе они сеток против РПГ наварили!
А чем их убивать? Джавелинами в башню? Двум расчетам РПГ реально в одно и то же место попасть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
274
Nane First NameLast Редька с хреном 4 часа назад
Вдогонку. Чтобы снаряд попал в такой сарай - нужно посверкать хоть 5 сек. Чтобы наводчик успел. А так, они на открытом месте не стоят - ныкаются постоянно.

Раз у них сетки от РПГ - это БМП. Ближний бой под прикрытием стрелкотни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Артём Nane First NameLast 3 часа назад
Кинетическими боеприпасами. Бронебойными из крупнокалиберного пулемёта, например.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
274
Nane First NameLast Артём 2 часа назад
Как вариант. Но сетка наварная уж точно не против такого пулемёта или зенитки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Артём Nane First NameLast 2 часа назад
Нет конечно. Сетка это дешёвая, и достаточно эффективная защита от простых гранат к РПГ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122k
Редька с хреном Автор поста Nane First NameLast 2 часа назад
РПГ-28: тандемная, то есть двойная боевая часть гранаты.
https://ru.wikipedia.org/wiki/РПГ-28https://ru.wikipedia.org/wiki/РПГ-28
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
578
Uggla 8 часов назад
Как мило, до слез

Припев:
"Ведь я институтка, я дочь камергера,
Я чёрная моль, я летучая мышь...
Вино и мужчины - моя атмосфера,
Приют эмигрантов - свободный ..."
ыыы
Походу и винегрет готовлю. Кому надо - рецЭпт могу скинуть :)
Да

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Антон 9 часов назад
Да кому это нахрен нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122k
Редька с хреном Автор поста Антон 9 часов назад
Как кому? - Людям, чтобы видели, что президент в натуре реален. Что Путин не должность, а человек (и снегоход))).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
578
Uggla Антон 7 часов назад
Так все в мехАх
ыыы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
633
Stopbandera 9 часов назад
Путин рулит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122k
Редька с хреном Автор поста Stopbandera 9 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Lydsto R1: обзор умного моющего робота-пылесоса, который не нужно чистить Lydsto R1: обзор умного моющего робота-пылесоса, который не нужно чистить Владимир Путин прокомментировал расследование о "своем" дворце Владимир Путин прокомментировал расследование о "своем" дворце Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина Президент верхом на "Лосе": в Кремле показали, как Путин с Шойгу отдыхают в тайге Президент верхом на "Лосе": в Кремле показали, как Путин с Шойгу отдыхают в тайге Патриотизм 80 lvl: компания "Сима-Ленд" сняла клип в поддержку Владимира Путина Патриотизм 80 lvl: компания "Сима-Ленд" сняла клип в поддержку Владимира Путина "31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозиции "31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозиции
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122204



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
1
44
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
Школьницы, студентки, проститутки: как выглядели молодые россиянки в 90-х
4
98
Школьницы, студентки, проститутки: как выглядели молодые россиянки в 90-х
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Правда, что TrollFace придумал какой-то маньяк-педофил? Откуда вообще пошёл этот мем?
0
0
Правда, что TrollFace придумал какой-то маньяк-педофил? Откуда вообще пошёл этот мем?
Дедушкины сокровища: в Бахрейне нашли заброшенную коллекцию классических авто
0
4
Дедушкины сокровища: в Бахрейне нашли заброшенную коллекцию классических авто
Lydsto R1: обзор умного моющего робота-пылесоса, который не нужно чистить
Lydsto R1: обзор умного моющего робота-пылесоса, который не нужно чистить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#животные#интересное#факты#аварии#подборка#авария дня#шоу бизнес#фильм
#фото#история#кино#дтп#ситуации#позитив#СССР#забавно#прикольные#красота
#интересно#картинки#приколы#люди#авто аварии#прикол#дикие животные#фотографии#Фотографии.#90-е

На что жалуетесь?

Вернуться