Пранкер с голосом Путина потребовал отчета у ректора ИРНИТУ по ситуации с COVID в вузе

Сначала трубку взяла секретарь и вынужденно отвечала на вопросы, затем отдуваться пришлось самому ректору. Наверняка в глубине души они не до конца поверили в то, что разговаривали с ВВП, но опасались попасть впросак.
В telegram-канале «Иркутск №1» появилась запись разговора ректора вуза с человеком, представившимся президентом РФ В.Путиным. Пранкер позвонил в политехнический университет и поинтересовался ситуацией с коронавирусом, а также затронул вопрос о плачевном состоянии общежития.
В конце разговора пообещал вуз на карантин не закрывать и попросил держать его в курсе дел.
В конце видео пранкер опубликовал скриншот сообщения, в котором некто, подписавшийся именем Михаила Корнякова, отчитался о сделанном капитальном ремонте в общежитии. В университете эту запись комментировать отказались, а сами студенты гадают: может, звонивший, как раз и живет в той злополучной общаге, если уж упомянул о необходимости ремонта?
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