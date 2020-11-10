Пранкер с голосом Путина потребовал отчета у ректора ИРНИТУ по ситуации с COVID в вузе

Сначала трубку взяла секретарь и вынужденно отвечала на вопросы, затем отдуваться пришлось самому ректору. Наверняка в глубине души они не до конца поверили в то, что разговаривали с ВВП, но опасались попасть впросак.

0 Источник: В telegram-канале «Иркутск №1» появилась запись разговора ректора вуза с человеком, представившимся президентом РФ В.Путиным. Пранкер позвонил в политехнический университет и поинтересовался ситуацией с коронавирусом, а также затронул вопрос о плачевном состоянии общежития.

0 Источник: В конце разговора пообещал вуз на карантин не закрывать и попросил держать его в курсе дел.