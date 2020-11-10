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Пранкер с голосом Путина потребовал отчета у ректора ИРНИТУ по ситуации с COVID в вузе

Пранкер с голосом Путина потребовал отчета у ректора ИРНИТУ по ситуации с COVID в вузе (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 13:33
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID   prank   ИРНИТУ   видео   политика   путин   розыгрыш   смешно   
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Сначала трубку взяла секретарь и вынужденно отвечала на вопросы, затем отдуваться пришлось самому ректору. Наверняка в глубине души они не до конца поверили в то, что разговаривали с ВВП, но опасались попасть впросак.

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Метки: COVID   prank   ИРНИТУ   видео   политика   путин   розыгрыш   смешно   
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8  комментариев
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1k
Radugananebe Час назад
А ректор, судя пр голосу, слегка напрягся...
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6k
Administrator 8 минут назад
на ручной тяге страна
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19k
Delex 14 минут назад
Пранкер с голосом Путина потребовал отчета у ректора ИРНИТУ по ситуации с COVID в вузе
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7k
KOSTELLO 41 минуту назад
Как говорит мой друг - "за такие шутки, в зубах бывают промежутки"
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738
buba KOSTELLO Полчаса назад
скорее посадят..
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−28
ру$$кий патриот 45 минут назад
бункерная моль
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11k
Пумба 57 минут назад
А голос-то у "пранкера" (мля, вот же дебильное словечко!) вообще не похож!
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9k
котегRUS 59 минут назад
кажись у кого то пердак пригорел...))
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