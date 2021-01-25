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Владимир Путин прокомментировал расследование о "своем" дворце

Владимир Путин прокомментировал расследование о "своем" дворце (10 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2021 15:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дворец   комментарий   политика   путин   расследование   
24205
10
1

Президент России заявил, что ни ему, ни его родственникам никогда ничего подобного не принадлежало.

Источник:

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Метки: видео   дворец   комментарий   политика   путин   расследование   
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354  комментария
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7k
Sapsan 11 часов назад
Владимир Путин прокомментировал расследование о "своем" дворце
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3k
mkcbhk 3 минуты назад
а что не так, за 20 лет правления, мог бы и заслужить, по крайне мере не распродал страну и не опустил на дно,
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17k
Vital Idol Полчаса назад
конституцию не поменяю, пенсвозраст - не подниму....бла-бла-бла...20-лет, бла-бла-бла...
Ссылка www.youtube.com
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13k
JediJediJedi Полчаса назад
И земельный участок арендован ФСБ )) видимо какой-то наглый ФСБшник построил себе )
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3k
Сергей 57 минут назад
А чего ж он не рассказал тогда про халупку на картинке? А ??
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0
K. Konstantinov Час назад
От болгарский Google translate:
Что это: великолепный частный дворец; охраняется Федеральной службой безопасности; имеет государственную систему связи; зона над ней запрещена для полетов; находится в России? Ну очень простая загадка ...
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817
Izvestniy 2 часа назад
Я раньше украинцев считал идиотами, а сейчас пришло понимание - они были правы. Идиотами теперь считаю тех, кто верит пропаганде из телика.
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64
Евгений Izvestniy 2 часа назад
А кто телек смотрит? Россия сверхдержава, ядерная, энергетическая, промышленная, со своими мировыми сферами влияния и геополитическими интересами. Это факт. Среди представителей белой расы-русских, больше всего. Даже без телевизора понятно что у нас куча врагов. Нового Ленина что ли, с вагоном денег и листовок предлагаешь в Россию впустить?
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42k
Михалыч Izvestniy 2 часа назад
Хохлы до сих пор ищут золотой унитаз Януковича. Ради этого стоило уничтожить экономику, превратить страну в колонию, потерять Крым и Донбасс. Приходит понимание правоты и незаурядного интеллекта этого народа...

Хохлы до сих пор ищут золотой унитаз Януковича. Ради этого стоило уничтожить экономику, превратить страну в колонию, потерять Крым и Донбасс. Приходит понимание правоты и незаурядного интеллекта этого народа...
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64
Евгений 2 часа назад
Склады грязи, вин, и два огромных огромных гарема, из гимнасток и фигуристок, обслуживаемыех специально выписанными евнухами, из Украины и Канады
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8k
Михаил 2 часа назад
дворец они нашли. На ЮБК съездите там этого овна все побережье.
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42k
Михалыч 2 часа назад
Кургинян сейчас хорошо сказал по поводу дворца:
Если он живёт во дворце и при этом территория страны прирастает, то это гораздо лучше, чем если бы он жил в маленьком домике, но при этом территория страны уменьшалась...
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3k
Александр Михалыч Час назад
Прирастает говорите...почитайте как территория страны уменьшилась после того как Китаю острова на Амуре отдали. А так надо мерить не уменьшение или увеличением территории а благосостоянием жителей проживающих в этой стране.
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3k
Vasiliy Pakazyava 3 часа назад
Ну дык ампиратор, хде далжон жить та, в лачуге шоле?
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4k
Бу 3 часа назад
Долго он конечно соображал.
Значит дыма без огня не бывает.
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64
Евгений 3 часа назад
Что Путин сказал об этом объекте - он не сказал ничего. За своих друзей-дол-бов, виолончелистов всяких, за операции в Крыму и на Украине он хоть как-то какие-то легенды сочинял. А про это обьект ничего.. что там за хрень, зона 51 российская что ли
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245
Сергей 3 часа назад
А что там "с дворцом Путина" образца 2011-2012 года, про который тогда активно рассказывал Алеша и стая его туповатых хомячков?
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28k
Юр21 3 часа назад
Не хватает бара с Кока-колой, комнаты с машинками из аттракционов и библиотеки с журналами с женщинами неодетыми в одежды!
Этож надо такую мечту сопливого подростка сочинить, особенно доставила комната с игральными автоматами и шест для стриптиза!
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448
Обратная сторона Луны Юр21 3 часа назад
Да и хер сним, с шестом. Чья сараюшка?
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28k
Юр21 Обратная сторона Луны 3 часа назад
Да мне пох на ту сараюшку, нахрена такую дичь народу втюхивать, "комната грязи" ёпта. Вы как одноклеточные, любую куйню жрёте, даже такую лажу английского производства.
Лошки ушатые!
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448
Обратная сторона Луны Юр21 3 часа назад
Похер на грязь. ЧЕЙ ДВОРЕЦ?

Вы всем скопом изливая желчь не можете ответить на простой вопрос
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3k
Vasiliy Pakazyava Обратная сторона Луны 3 часа назад
В том то и фикус
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28k
Юр21 Обратная сторона Луны 2 часа назад
Да насрать мне чей это дворец, и большинству граждан России так же пох, и лишь мудачьё пытается задурить людям головы своим грубо сляпанным мультиком. Да даже принадлежи это здание Путину я бы скинулся ему ещё на одно, заслужил. Вот только с вами мудаками он слишком мягок.
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−28
Marat Nk 3 часа назад
а Навальный на свой крипто кошелек (3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E) получает миллионы, имеет старую квартирку на окраине Москвы где не живет даже, что приходиться снимать.
Смешно все это. Где кандидаты которые близки народу? Выбирать то не с чего!
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417
Alex 3 часа назад
Да это просто Дача Сварщика , у него жена просто ещё ноготочки на дому делает
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1k
Боцман 3 часа назад
все ленгли и ми6 с моссадом 20 лет ищут.....и чего то не нашли....а тут вот вам и пожалуйста....комнаты с грязью и золотые унитазы сисяны откопали)) самим то не смешно??
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1k
Grandelo Боцман 2 часа назад
Так чей дворец то?!!! Кто посмел? Откуда бабки? И почему его ФСО/ФСБ, или кто там еще, за наш счет зарплату получающие, охраняют? И какая разница, кто вскрыл тему? ЦРУ, МИ6 с моссадом или сисяны? Их цель навредить власти, так пусть власть не подставляется.
Итак - чей домик? Проще всего, если скажут, что Усманову и дело с концом, пусть его пилят вопросами откуда и почем. Зачем Президента то мучить такими вопросами? Давно дали бы приказ выяснить хозяина, дело то стало государственной важности, и все.
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39k
мурзилка009-1 3 часа назад
Мда, похоже доиграется этот питерский гопник...
Мда, похоже доиграется этот питерский гопник...
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7k
Stranger 4 часа назад
Нафига ему дворец, если в его распоряжении все государство? Тем более там до сих пор вроде никто тольком не живет.
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3k
Vasiliy Pakazyava Stranger 3 часа назад
Ну он там как в государстве, на километры ни одной души, кроме прислуги
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6k
gena 4 часа назад
Прям как Саурон с кольцом власти. Не станет власти и развоплотится, останется только лужица и нива с прицеп.
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