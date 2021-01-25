Владимир Путин прокомментировал расследование о "своем" дворце

Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального про огромный дворец в Геленджике, который якобы принадлежит ему.

Во время встречи с учащимися университетов по случаю Дня российского студенчества Владимир Путин ответил на вопрос одного из студентов, касательно главной темы последних дней. Президент заявил, что фильм Навального не смотрел, но изучил нарезки видео из расследования, которые для него подготовили помощники.

"Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - ответил Путин.