Владимир Путин прокомментировал расследование о "своем" дворце

Президент России заявил, что ни ему, ни его родственникам никогда ничего подобного не принадлежало.
Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального про огромный дворец в Геленджике, который якобы принадлежит ему.
Во время встречи с учащимися университетов по случаю Дня российского студенчества Владимир Путин ответил на вопрос одного из студентов, касательно главной темы последних дней. Президент заявил, что фильм Навального не смотрел, но изучил нарезки видео из расследования, которые для него подготовили помощники.
"Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - ответил Путин.
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Владимир Путин также заявил, что тема со дворцом муссируется уже давно, но с возвращением известного блогера в Россию представился удобный случай, чтобы "промыть гражданам мозги".
"Эта информация уже муссируется на протяжении более чем десяти лет. Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет - фильмы какие-то там, видеопрограммы", - подчеркнул президент.
Напомним, расследование Алексея Навального было опубликовано 19 января. В двухчасовом ролике утверждалось, что Путину принадлежит самый большой "откат" в России в виде дворца стоимостью 100 миллиардов рублей и винодельни. На сегодняшний день видео собрало более 86 миллионов просмотров.
"Скучно, девочки". Ответ Путина на вопрос про его "дворец в Геленджике" pic.twitter.com/5ufErX9Tnd— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 25, 2021
Путин: "Дворец принадлежит не мне, а Михал Иванычу".— Игорь Февралев (@FevralevIgr) January 25, 2021
Путин - это, оказывается, Дима Семицветов из "Берегись автомобиля". pic.twitter.com/2htwIm5BwW— Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 25, 2021
Святой человек. Друзья-миллиардеры, а у самого прицеп скиф и комната в коммуналке.— Дефлоратор кремлеботов (@kuzhanov) January 25, 2021
Слушай, Я очень далеко не сторонник путина. Но ради объективности, так то он прав.— Евгений (@JonVIasov) January 25, 2021
А вот что от дворца начал отнекиваться эт конечно смешно было.
Затронул тему, выглядил смешно. Надо было тогда сказать чей. Ведь наверняка знает.
Не все поймут, но многие вспомнят (c) pic.twitter.com/SNuHfecZ4u— Вьюг Калиюгов (@Eiseneis) January 25, 2021
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Что это: великолепный частный дворец; охраняется Федеральной службой безопасности; имеет государственную систему связи; зона над ней запрещена для полетов; находится в России? Ну очень простая загадка ...
Если он живёт во дворце и при этом территория страны прирастает, то это гораздо лучше, чем если бы он жил в маленьком домике, но при этом территория страны уменьшалась...
Значит дыма без огня не бывает.
Этож надо такую мечту сопливого подростка сочинить, особенно доставила комната с игральными автоматами и шест для стриптиза!
Лошки ушатые!
Вы всем скопом изливая желчь не можете ответить на простой вопрос
Смешно все это. Где кандидаты которые близки народу? Выбирать то не с чего!
Итак - чей домик? Проще всего, если скажут, что Усманову и дело с концом, пусть его пилят вопросами откуда и почем. Зачем Президента то мучить такими вопросами? Давно дали бы приказ выяснить хозяина, дело то стало государственной важности, и все.