Пятерых полицейских отправили "расследовать дело" о порванном портрете Путина в Петербурге

Комичная ситуация приключилась в Петербурге, какая-то безумная пародия на 37-ой год. Депутату-единороссу не нравилось, что на место портрета главнокомандующего другие чиновники вешают портрет Пушкина. Он его украл, а те в отместку порвали Путина. Ну, и депутат доложил куда следует, что на святое покусились... А несчастным полицейским теперь все это разгребать. С серьезным лицом...