Пятерых полицейских отправили "расследовать дело" о порванном портрете Путина в Петербурге

Комичная ситуация приключилась в Петербурге, какая-то безумная пародия на 37-ой год. Депутату-единороссу не нравилось, что на место портрета главнокомандующего другие чиновники вешают портрет Пушкина. Он его украл, а те в отместку порвали Путина. Ну, и депутат доложил куда следует, что на святое покусились... А несчастным полицейским теперь все это разгребать. С серьезным лицом...
Сегодня утром в здание совета муниципального образования Смольнинское приехали 5 полицейских, которых вызвала сотрудница администрации, пожаловавшись на порванный портрет президента России Владимира Путина.
Как рассказала депутат Диана Серая, у них случилось "противостояние портретов" (с изображением двух людей, претендующих на звание "наше все"). Когда они приходили на совет, то снимали портрет Путина и вешали изображение Александра Пушкина. А когда покидали здание, администрация снимала плакат с поэтом и возвращала президента на законное место.
Однако 18 ноября депутат Юфеев не обнаружил принадлежащий ему портрет Пушкина на стене, сильно разозлился, и как написал в объяснительной, порвал «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина».
Некоторое время спустя в Смольнинское заявились 5 полицейских, которые сообщили, что приехали потому как "поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего". Полицейские с серьезным лицом опросили стороны конфликта и после чего уехали.
Полиция приехала по вызову «порвали фотографию главнокомандующего» pic.twitter.com/Nx13Ecn3NC— Диана Серая (@serayadiana) November 18, 2020
« Мухи насрали на портрет Франца Иосифа»-« Похождения бравого солдата Швейка». Актуальный Ярослав Гашек!!!!— Tatiana (@igloterapiya2) November 19, 2020
Источник:
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На это солдат ответил: a плевал я на вашего государя императора! Его арестовали и завели дело об оскорблении императора.
Познакомившись c делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал."
У нас же есть законы
ФЗ № 28 от 18.03.2019 и
ФЗ от 18.03.2019 № 30
об оскорблении власти.
ДОСТАТОЧНО ВНЕСТИ ПОПРАВОЧКУ В ТРИ СЛОВА
вместо "информационной сети интернет", писать "информационной сети интернет и другими способами".
И все.
Разрывание портрета унижает достоинство изображенного лица? Еще как!
Пожалуйте двушечку.
А в жизни весь этот сюр и идиотизм, который находится за пределами добра и зла происходит В России сейчас.
5 полицейских сидящих на зарплате с налогов приехали расследовать дело о порванной фотке.
Ну т.е. полиции не надо реагировать на такие звонки
- " Я такой то такой, нахожусь по такому адресу. Со мной находится рядом неадекватный мужчина и который уже уничтожил в припадке ярости имущество в виде фотографии на стене.
Я беспокоюсь за свою жизнь. Помогите!"
А те такие - "Ха лошара. Вот когда тебя убьют тогда и приедем! "
И что самое интересное в этой системе за такие вот вызовы могут по щщам надавать. Что бы не повадно было.