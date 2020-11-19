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Пятерых полицейских отправили "расследовать дело" о порванном портрете Путина в Петербурге

Пятерых полицейских отправили "расследовать дело" о порванном портрете Путина в Петербурге (7 фото)

Автор:
19 ноября 2020 13:36
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   курьез   политика   полиция   портрет   путин   пушкин   
2228
7

Комичная ситуация приключилась в Петербурге, какая-то безумная пародия на 37-ой год. Депутату-единороссу не нравилось, что на место портрета главнокомандующего другие чиновники вешают портрет Пушкина. Он его украл, а те в отместку порвали Путина. Ну, и депутат доложил куда следует, что на святое покусились... А несчастным полицейским теперь все это разгребать. С серьезным лицом...

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Метки: видео   курьез   политика   полиция   портрет   путин   пушкин   
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Кот Топ 2 часа назад
в Питере путина разчленили
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13k
vikklu 23 минуты назад
А чё не полк росгвардии?
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12k
Kost Полчаса назад
Это фигня, а не 37 ой. На Украине бабульке влепил срок в 5 лет за то что в Одноклассниках фотку с Брежневым разместило!!! Заметьте это не в украинской
соцсети и дело расследовало СБУ (типа ФСБ).
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110k
arek14 Полчаса назад
Пятерых полицейских отправили "расследовать дело" о порванном портрете Путина в Петербурге
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19k
Мерзавец... 43 минуты назад
У меня в гараже тоже висит такой же портрет «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина» и я постоянно в него кидаю дротики дартс!
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7k
Мегапихель Мерзавец... Полчаса назад
Я сначала пил из Путина. А теперь Путин переехал в гараж, в нём теперь какие-то неустановленные болты с гайками лежат.
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13k
vikklu Мерзавец... 22 минуты назад
Вот мерзавец! За тобой уже выехали. И не каких-нибудь пять!
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381
LinkLine 43 минуты назад
вот днище то...
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1k
Роман Гамзалиев 47 минут назад
Цирк , как без клоунов ....
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3k
Bhaal 50 минут назад
Вы же хотели как при Сталине. Ловите.
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4k
Pterodactyl 59 минут назад
А если на портрет насрать и сжечь сколько полицаев приедет тогда?И вообще странно почему за "хлавнокомандующего" вступаются менты. А где ФСО или ФСБ,ГРУ в конце концов 400 тысяч Росгвардецев. Не но весело
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3k
Bhaal Pterodactyl 51 минуту назад
Ну передадут куда следует. Всё впереди
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29
маленький вовочка Час назад
культ личности одна из форм фашизма ,об этом пишет РАН
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4k
Иван маленький вовочка 42 минуты назад
Слава Путину в России нету культа личности.
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2k
Dmitrii Ivanov Час назад
"Во время правления императора Александра III некий солдат Орешкин напился в царевом кабаке. Начал буянить. Его пытались образумить, указывая на портрет государя императора.
На это солдат ответил: a плевал я на вашего государя императора! Его арестовали и завели дело об оскорблении императора.
Познакомившись c делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал."
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7k
kaboza Dmitrii Ivanov 45 минут назад
с языка снял
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13k
vikklu Dmitrii Ivanov 21 минуту назад
Так то ж Император был!
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17k
Феникс Час назад
Это вам пока смешно.
У нас же есть законы
ФЗ № 28 от 18.03.2019 и
ФЗ от 18.03.2019 № 30
об оскорблении власти.

ДОСТАТОЧНО ВНЕСТИ ПОПРАВОЧКУ В ТРИ СЛОВА

вместо "информационной сети интернет", писать "информационной сети интернет и другими способами".
И все.
Разрывание портрета унижает достоинство изображенного лица? Еще как!
Пожалуйте двушечку.
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2k
x3matic Час назад
Напомнило старый баян.
Напомнило старый баян.
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198
Дмитрий Сергеевич Час назад
И вот за это я плачу налоги
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7k
r.a.t. 2 часа назад
В фильме "Идиократия"действие происходит в США в будущем.
А в жизни весь этот сюр и идиотизм, который находится за пределами добра и зла происходит В России сейчас.
5 полицейских сидящих на зарплате с налогов приехали расследовать дело о порванной фотке.
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1k
fraxinus 2 часа назад
Какого-то негра на месте Главнокомандующего ? Дотоллерантились...
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−154
человек в телогрейке 2 часа назад
все суть расии в 1 новости
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5k
Сергей человек в телогрейке 2 часа назад
Вся суть дебилов в одном твоем комментарии.
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5k
ДеониS человек в телогрейке Час назад
Вся суть человека в телогрейке
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40k
Митрий 2 часа назад
Вы реально считаете, что это стоит обсуждать?
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7k
harlamov Митрий Час назад
А почему нет? Конечно путиноидам стыдно это обсуждать, потому что это показывает глупость этой системы. Все ржут с ментов, с идиота-депутата трясущегося над этим портретом и с самого Путина понабравшего дебилов-холуев на гос должности. В общем обсуждать стоит, ведь это сайт хорошего настроения, хоть посмеемся над кретинами узурпировавшими власть. Они очень смешные и очень жалкие)))
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84
worldstreetmusic harlamov 22 минуты назад
Глупость системы??))
Ну т.е. полиции не надо реагировать на такие звонки
- " Я такой то такой, нахожусь по такому адресу. Со мной находится рядом неадекватный мужчина и который уже уничтожил в припадке ярости имущество в виде фотографии на стене.
Я беспокоюсь за свою жизнь. Помогите!"

А те такие - "Ха лошара. Вот когда тебя убьют тогда и приедем! "
И что самое интересное в этой системе за такие вот вызовы могут по щщам надавать. Что бы не повадно было.

Глупость системы??)) Ну т.е. полиции не надо реагировать на такие звонки - " Я такой то такой, нахожусь по такому адресу. Со мной находится рядом неадекватный мужчина и который уже уничтожил в припадке ярости имущество в виде фотографии на стене. Я беспокоюсь за свою жизнь. Помогите!" А те такие - "Ха лошара. Вот когда тебя убьют тогда и приедем! " И что самое интересное в этой системе за такие вот вызовы могут по щщам надавать. Что бы не повадно было.
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40k
Andrey 2 часа назад
Дебилы и мрази дорвались до власти! Это уже сюр какой-то...
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10k
Иван Васильевич Andrey Час назад
Скоро 30 лет как дорвались.
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