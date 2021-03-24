В недавнем интервью президент США оскорбил Владимира Путина, назвав его убийцей. В ответ президент РФ ответил детской дразнилкой. Небольшая перепалка двух президентов освещала всеми СМИ: российскими и иностранными. По словам бывшей помощницы Байдена, ответ Путина успокоил многих американцев, которые боялись войны с Россией.
17 марта Джо Байден президент США в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Сам Путин выждал день и ответил Байдену детской дразнилкой: «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: „Кто как обзывается, тот так и называется“. Это если очень кратенько описать произошедшее.
Ответ президента России Владимира Путина на резкие высказывания США Джо Байдена успокил американцев. Об этом рассказала бывший сенатор и экс-помощница американского президента Тара Рид в интервью RT. Запись была опубликовала в Telehram-канале.
«Президент Путин... Знаете, льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно. Я и многие другие американцы сочли его реакцию спокойной и взвешенной. И это настоящее облегчение, поскольку нам, гражданам Америки, война с Россией вовсе не нужна. Это абсурд и пропаганда», - заявила Тара Рид.
При этом Рид вспомнила скандал, связанный С Джо Байденом. В 2019—2020 годах восемь женщин заявил об изнасиловании, среди которых была и Тара.
«В рамках своей агитационной кампании он потратил $2,2 млн на то, чтобы задвинуть подальше любые данные, выставляющие его в невыгодном свете», - отметила она.
А в Сети почему-то над этим теперь шутят и успокоиться никак не могут...
Источник:
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Сколько крови и горя они принесли!
Так что любой американский президент - 100% убийца.
Теперь будем ждать куда же Байден сунется?
Кто те несчастные которым принесут американскую демократию?
Обширяются индусской жижей и несут всякую х.уйню.
У тебя перемена или уже уроки кончились, пингвин?