17 марта Джо Байден президент США в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Сам Путин выждал день и ответил Байдену детской дразнилкой: «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: „Кто как обзывается, тот так и называется“. Это если очень кратенько описать произошедшее.

Ответ президента России Владимира Путина на резкие высказывания США Джо Байдена успокил американцев. Об этом рассказала бывший сенатор и экс-помощница американского президента Тара Рид в интервью RT. Запись была опубликовала в Telehram-канале.