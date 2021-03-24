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Экс-помощница Байдена назвала Путина львом и припомнила секс-скандал бывшего шефа

Экс-помощница Байдена назвала Путина львом и припомнила секс-скандал бывшего шефа (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 13:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: байден   видео   интересное   политика   путин   фото   
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В недавнем интервью президент США оскорбил Владимира Путина, назвав его убийцей. В ответ президент РФ ответил детской дразнилкой. Небольшая перепалка двух президентов освещала всеми СМИ: российскими и иностранными. По словам бывшей помощницы Байдена, ответ Путина успокоил многих американцев, которые боялись войны с Россией.

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Метки: байден   видео   интересное   политика   путин   фото   
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24  комментария
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13k
Роман 48 минут назад
Да пофиг на перепалку, самое страшное в том, что нас считают тоталитарной страной, которая в любой момент может начать войну. Офигенный имидж, ничего не скажешь
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197
Племянник Путина 7 минут назад
понятно почему бывшая... такую помощницу хрен прокормишь.
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2k
Ям 13 минут назад
майдауны решили в комментариях свинарник устроить. вместе с хомяками резвятся минусами
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870
Игорь 15 минут назад
Когда лев голоден - он ест! ("Джентльмены")
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−49
Ади 20 минут назад
Путю Байден не обзывал а назвал его тем кем он является
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2k
OLDer Ади 16 минут назад
Давайте ка вспомнит те страны куда США сунулись со своей демократией!
Сколько крови и горя они принесли!
Так что любой американский президент - 100% убийца.
Теперь будем ждать куда же Байден сунется?
Кто те несчастные которым принесут американскую демократию?
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63
DoctorBetruger 24 минуты назад
Ага. Мадам из секты изнасилованных.
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−26
Yurik Полчаса назад
кремлеботные пропагандоны по всему миру скрупулезно выискивают редкие похвалы ботоксного крысака от всяких юродивых,и с таким апломбом преподносят,что там какой-то фрик в каких-то комментариях что-то лестное про пуйла перднет.
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392
Юрий 40 минут назад
Если уж так хочется быть в оппозиции к цивилизованному Миру, сначала бы, как китайцы или Сталин в 30-е, получить от США заводы и технологии. А потом уже отгораживаться. Совсем не хочется навсегда отстать в развитии.
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12k
gavrosh Час назад
Ссылка youtu.be
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42k
Нанук Паналык Час назад
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27k
lem02 Час назад
Лев какой то убогий. Бункерный.
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222
Ivan Shotgun lem02 48 минут назад
Пещерный лев- ископаемое животное.
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32
Sergey Mikula 2 часа назад
Помнится, был такой в истории России, ЛЕВ Давидовичь, говорят, плохо кончил.
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21k
Батончик с маком Sergey Mikula Час назад
То был не Лев, а Лейба. Сними кастрюлю и почитай книжки вместо цензорнета
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32
Sergey Mikula Батончик с маком Час назад
Так и это не Лев а Мойша. Одень кастрюлю и почитай книжки вместо Соловьёва.
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21k
Батончик с маком Sergey Mikula Час назад
Иди сри на своих укросайтах.
Обширяются индусской жижей и несут всякую х.уйню.
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162
Stazis 2 часа назад
Как же натужно Врутина вместе со Сталиным помещают. Аж прямо из кожи вон лезут, чтобы вызвать ассоциацию Врутин=Сталин...
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3k
insaider 2 часа назад
Старое видео,Байден неприкасаемый.Ему позволено всё!
Ссылка www.youtube.com
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418
кожаный олень insaider Час назад
это конечно писец
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79
Sergei 2 часа назад
Только этого льва, ниво что ни ставят. Даже гимн на олимпиаде запретили. Не, ну есль зомбоящик смотреть то Путина все боятся и уважают, а по факту всё намного печальнее)))
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10k
Агент Безопасной Национальности Sergei 2 часа назад
"ниво что", "есль"...

У тебя перемена или уже уроки кончились, пингвин?
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twincam Агент Безопасной Национальности Час назад
оно пошло памперс стирать после урока пения. ))))
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