Квентин Тарантино - один из наиболее успешных и влиятельных режиссеров современности с узнаваемым стилем. Он подарил миру такие культовые фильмы, как: "Криминальное чтиво", "Однажды в Голливуде", "Убить Билла", "Джанго освобожденный", "Бешеные псы", "Омерзительная восьмерка". Также Тарантино хотел снять "Казино „Рояль“" о Джеймсе Бонде, однако продюсеры не поддержали идею. В 2016 в интервью "Variety" он объявил, чтоб собирался снять всего 10 фильмов за карьеру. "Однажды в Голливуде" стал 10 по счету, но значит ли это, что он завершил карьеру? Впервые Квентин женился в 55 лет на израильской певице Даниэле Пик, в браке родился сын Лео.