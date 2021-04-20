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"От заката до рассвета": как выглядят актеры культового фильма спустя 25 лет

"От заката до рассвета": как выглядят актеры культового фильма спустя 25 лет (10 фото)

Автор:
20 апреля 2021 08:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры изменились   знаменитости   кино   от заката до рассвета   спустя годы   тарантино   шоу бизнес   
3244
10
"От заката до рассвета" - это культовый фильм 1996 года, снятый Робертом Родригесом. Сценарий для боевика написал Квентин Тарантино, он же сыграл одну из главных ролей. В 1999 году вышел мидквел "Кровавые деньги Техаса", а в 2000 приквел под названием "Дочь палача". Давайте посмотрим, как выглядят и чем занимаются сегодня актеры из первой части знаменитого боевика.
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Метки: актеры изменились   знаменитости   кино   от заката до рассвета   спустя годы   тарантино   шоу бизнес   
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labus 2 часа назад
УХ!!! Жаркая!!!!!
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7k
amrita 40 минут назад
мне одной кажется.. что с возрастом актеры выглядят много лучше?....
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5k
Александр Иванов 42 минуты назад
Как раз Денни Трэхо в Мачете и Мачете-2 никак не отрицательный персонаж. Да и "Крутой чувак" в двух частях довольно прикольный.
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1k
unreal_90 Час назад
Наиболее известные роли в фильмах: "Фрида", "Отчаянный", "Догма", "Гонщики", "Пророк".
Что то я не припомню, что бы Сальма снималась в фильме пророк.
Единственная информация это мультфильм пророк. Там она продюсер ну и наверно озвучка.
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Sapsan Час назад
Сальма вообще не поменялась, время не подвластна ) Но до Ротару ей далеко )))
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5k
Александр Иванов Sapsan 46 минут назад
Ещё с десяток подтяжек надо?
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43k
zloykoyot Час назад
Блин, четверть века прошла. Что характерно - абсолютно непонятно почему так быстро. Что-то мне эта тенденция нравится всё меньше и меньше.
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