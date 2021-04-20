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"От заката до рассвета" - это культовый фильм 1996 года, снятый Робертом Родригесом. Сценарий для боевика написал Квентин Тарантино, он же сыграл одну из главных ролей. В 1999 году вышел мидквел "Кровавые деньги Техаса", а в 2000 приквел под названием "Дочь палача". Давайте посмотрим, как выглядят и чем занимаются сегодня актеры из первой части знаменитого боевика.
Джордж Клуни - Сет Гекко
Джордж Клуни - актер, у которого аж 2 "Оскара": в 2006 за "Лучшую мужскую роль второго плана" в фильме "Сириана", а в 2013 в номинации "Лучший фильма" за "Операция "Арго" как продюсер. Получил широкую известность после сериала "Скорая помощь" и фильмов про друзей Оушена, "Пиджак", "Дети шпионов". Сейчас актеру 59 лет. С 2014 года он женат на юристе Амаль Аламуддин, в браке родились 2 детей: Элла и Александр. Также Клуни ведет активную общественную деятельность, в частности активно выступает против геноцида армян, призывает правительство США его остановить.
Квентин Тарантино - Ричи Гекко
Квентин Тарантино - один из наиболее успешных и влиятельных режиссеров современности с узнаваемым стилем. Он подарил миру такие культовые фильмы, как: "Криминальное чтиво", "Однажды в Голливуде", "Убить Билла", "Джанго освобожденный", "Бешеные псы", "Омерзительная восьмерка". Также Тарантино хотел снять "Казино „Рояль“" о Джеймсе Бонде, однако продюсеры не поддержали идею. В 2016 в интервью "Variety" он объявил, чтоб собирался снять всего 10 фильмов за карьеру. "Однажды в Голливуде" стал 10 по счету, но значит ли это, что он завершил карьеру? Впервые Квентин женился в 55 лет на израильской певице Даниэле Пик, в браке родился сын Лео.
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Харви Кейтель - Джейкоб Фуллер
Во время съемок "От заката до рассвета" Харви было 57 лет. Сейчас ему уже 81 год. Он наиболее известен по фильмам Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино: "Таксист", "Злые улицы", "Бешеные псы", "Криминальное чтиво". Продолжает актерскую деятельность, снимаясь раз в год в картинах. В 2019 он сыграл Анджело Бруно в фильме "Ирландец". Кейтель является отцом троих детей от разных женщин.
Джульетт Льюис - Кейт Фуллер
В фильме сыграла дочь Джейкоба. На момент съемок Джульетте Льюис было 23 года. Сейчас ей 47 лет. "От заката до рассвета" - не первый успешный проект в ее карьере: в 1991 году актрису номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Мыс страха". Сейчас преимущественно снимается в сериалах, но вот знаменитые картины ее фильмографии: "Что гложет Гилберта Грейпа?", "Прирожденные убийцы", "Другая сестра", "Впритык". В 2003 году основала рок-группу "Juliette and the Licks".
Эрнест Лю - Скотт Фуллер
Эрнест Лю сыграл приемного сына Джейкоба. На его счету немного работ. В основном фильмы до 2000-х, типа: "Игра-сражение" (1997), а также сериалы, например, "Несчастливы вместе" (1995-1999).
Сальма Хайек - Сантанико Пандемониум
Танец Сальмы Хайек с питоном на шее - одна из самых запоминающихся и эффектных сцен в фильме. После этой роли все мальчишки 90-х сходили по ней с ума. Сейчас Сальме уже 54 года, но она все также хороша. Наиболее известные роли в фильмах: "Фрида", "Отчаянный", "Догма", "Гонщики", "Пророк". Создала собственную компанию по производству сериалов. Является 2-ой за всю историю кино мексиканской актрисой, которую номинировали на премию "Оскар".
Чич Марин - Карлос
Чич Марину 74 года. Он известен по ролям в фильмах: "Отчаянный", "Укуренные", "Жестяной кубок", "После". Преимущественно снимается в сериалах, играет эпизодические роли, занимается озвучанием. Последняя работа над мультфильмом "Тайна Коко".
Дэнни Трехо - бармен "Бритва" Чарли
Дэнни Трехо - колоритный актер 76 лет. Играет преимущественно отрицательных персонажей. Популярные фильмы с его участием: "Дети шпионов", "Мачете", "Ягуар", "Инферно" и "Хищники". Продолжает сниматься в кино и сериалах, например, во"Флеше".
Том Савини - Секс-машина
Томи Савини 74 года, он женат на Нэнси Хэр с 1984 года. Известные фильмы с ним: "Джанго освобожденный", "Хорошо быть тихоней", "Рассвет мертвецов". Продолжает играть в сериалах и кино, задействован еще в 7 проектах, съемки которых до сих пор идут. Том не только актер, но и постановщик спецэффектов: благодаря эффектным работам и натурализму его прозвали "Гением крови". Ходили слухи, что у него есть психическое расстройство, которое помогает ему создавать свои шедевры.
Фред Уильямсон - Фрост
Фреду Уильямсону 83 года. Сначала начинал как футболист, даже принял участие в финале кубка "Супербоул", но в 1967 году завершил карьеру спортсмена. Затем ушел в кино. Преимущественно снимается в сериалах: "Звездный путь", "Мертвые до востребования", "Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений", "Рыцарь дорог".
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Что то я не припомню, что бы Сальма снималась в фильме пророк.
Единственная информация это мультфильм пророк. Там она продюсер ну и наверно озвучка.