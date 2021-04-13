22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе

У Сильвестра Сталлоне и его сына Сейджа были непростые отношения. Однажды Сейдж признался, что то, что он кричал во время съемок "Рокки", отражало его правдивые чувства к отцу ("Ты никогда не проводил со мной время! Ты никогда не проводил время с моей матерью!"). Однако, позже отец и сын помирились. Сейдж скончался в возрасте 36 лет - он умер в своем доме от сердечного приступа, вызванного атеросклерозом.