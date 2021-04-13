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22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе

22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе (23 фото)

Автор:
13 апреля 2021 20:43
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   знаменитости   кино   подборка   фильмы   фото   шоу бизнес   
723
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Возможно, смотря очередной фильм или сериал, вы даже и не подозревали, что семью на экране играют актеры, связанные родственными узами. Вы знали, например, что Бенедикт Камбербэтч играл в "Шерлоке" со своими родителями, а Анджелина Джоли несколько раз снималась вместе с отцом? Да, некоторые члены семьи на экране - на самом деле родственники в реальной жизни. Вот несколько таких примеров!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актрисы   знаменитости   кино   подборка   фильмы   фото   шоу бизнес   
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homerchik Час назад
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Андрей Бертон Час назад
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