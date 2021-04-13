22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе

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Возможно, смотря очередной фильм или сериал, вы даже и не подозревали, что семью на экране играют актеры, связанные родственными узами. Вы знали, например, что Бенедикт Камбербэтч играл в "Шерлоке" со своими родителями, а Анджелина Джоли несколько раз снималась вместе с отцом? Да, некоторые члены семьи на экране - на самом деле родственники в реальной жизни. Вот несколько таких примеров!
Тимоти Карлтон и Ванда Вентхам, родители Бенедикта Камбербэтча, вместе с сыном сыграли в сериале "Шерлок" (2010). Они сыграли родителей главного героя
Камбербэтч рассказывал, что сначала они с родителями нервничали, но в итоге справились со стрессом. Он признался, что гордится родителями, и с ними было прекрасно работать.
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Юджин Леви с сыном Дэном Леви сыграли отца и сына в ситкоме "Шиттс Крик" (2015-2020)
В этом ситкоме актеры не только сыграли отца и сына, но и были соавторами сериала. Идея сериала возникла у Дэна, который предложил отцу сотрудничество. Юджин с радостью согласился, и у них получился крутой тандем.
В фильме "Рокки 5" (1990) вместе с Сильвестром Сталлоне играл его сын - Сейдж
У Сильвестра Сталлоне и его сына Сейджа были непростые отношения. Однажды Сейдж признался, что то, что он кричал во время съемок "Рокки", отражало его правдивые чувства к отцу ("Ты никогда не проводил со мной время! Ты никогда не проводил время с моей матерью!"). Однако, позже отец и сын помирились. Сейдж скончался в возрасте 36 лет - он умер в своем доме от сердечного приступа, вызванного атеросклерозом.
Супруги в жизни Эмили Блант и Джон Красински сыграли мужа и жену в фильме "Тихое место" (2018)
Эмили Блант и Джон Красински никогда не работали вместе, и сначала Блант даже сомневалась, стоит ли играть мужа и жену на экране. Но прочитав сценарий и зная, как этот проект важен для мужа, она согласилась на съемки.
Дочки актрисы Лесли Манн сыграли ее "экранных" дочерей в фильме "Немножко беременна" (2007)
Айрис и Мод Апатоу, дочери актрисы Лесли Манн, сыграли вместе с мамой в фильме, режиссером которого был их отец - Джадд Апатоу. Позже он снял свою семью в том же составе в комедии "Это сорок" (2012).
Анджелина Джоли и ее отец Джон Войт в фильме "Лара Крофт: Расхитительница Гробниц" (2001)
Отношения Анджелины Джоли и ее отца Джона Войта - непросты. Анджелина росла без отца, и по сообщениям источников, Войт отказывался платить алименты. Со временем они наладили и поддерживают связь. Джоли впервые сыграла дочь Войта в кино, когда ей было семь лет - в фильме "В поисках выхода" (1982).
Джейк Джилленхол и его сестра Мэгги сыграли брата и сестру в "Донни Дарко" (2001)
Когда Мэгги предложили роль Элизабет в "Донни Дарко", она сначала не согласилась, не желая, чтобы ее рассматривали только потому, что она сестра Джейка Джилленхола. Позже девушка все же согласилась на роль. Кстати, "Донни Дарко" стал одним из самых значимых фильмов в карьере Джилленхола.
Люк Уилсон и Оуэн Уилсон сыграли братьев Райт в фильме "Вокруг света за 80 дней" (2004)
Братья Уилсон играли вместе уже в ряде фильмов - например, "Бутылочная ракета" (1996), "Семейка Тененбаум" (2001), "История Уэнделла" (2005).
Том и Колин Хэнкс в роли отца и сына в фильме "Великий Бак Ховард" (2008)
Колин Хэнкс впервые сыграл вместе с отцом в фильме "То, что ты делаешь" 1996-го - кстати, это был режиссерский дебют Тома Хэнкса. В фильме "Великий Бак Ховард" (2008) они появились вместе вновь. На этот раз Том Хэнкс был продюсером, а Колину впервые досталась главная роль.
Мерил Стрип и ее дочь Мэми Гаммер играли вместе в фильме "Рики и Флэш" (2015)
Хотя в самом фильме отношения между матерью и дочерью сложные, и дочь обижена на маму за то, что та оставила семью ради музыкальной карьеры, в реальности - все наоборот. Между Мерил Стрип и ее дочерью - крепкая связь. Как признавалась Мэми, ей даже было трудно говорить маме гадости во время съемок, но в целом, они прошли комфортно.
Супруги Дженнифер Коннелли и Пол Беттани сыграли жену и мужа в фильме "Происхождение" (2009)
Актеры впервые встретились на съемочной площадке фильма "Игры разума" (2001). Тогда они состояли в разных отношениях, но позже судьба свела их вновь. В 2003 году пара поженилась, а их первой совместной работой стал фильм "Происхождение" (2009).
Брюс Уиллис и его дочь Румер в роли отца и дочери в "Заложнике" (2005)
До "Заложника" все дети Брюса Уиллиса уже появлялись на экране, кроме Румер. Поэтому девушка проявила интерес, и сама предложила свою кандидатуру. Но Уиллис хотел, чтобы дочь прошла прослушивание вместе с другими актрисами. В итоге, после прослушивания Румер утвердили на роль. Позже Уиллис признался, что работа с дочерью и сам фильм стали для него глубоким эмоциональным опытом.
Уилл Смит с сыном Джейденом сыграли отца и сына в фильме "В погоне за счастьем" (2006)
Это была первая большая роль Джейдена Смита в кино - и они принесла ему успех. Уилл Смит рассказывал, что во время съемок с 8-летним Джейденом, сын многому его научил, а не наоборот - например, относиться ко всему проще. Отец и сын также снялись вместе в фильме "После нашей эры" (2013).
Бен Стиллер и его отец Джерри сыграли отца и сына в "Девушке моих кошмаров" (2007)
Этот блестящий дуэт также появлялся в фильмах "Образцовый самец" (2001), "Толстопузы" (1995) и "Бесконечная погоня" (1987). В мае прошлого года Джерри Стиллер скончался на 93-м году жизни.
Актер Райан О’Нил и его дочь Татум в комедии "Бумажная луна" (1973)
Райан О’Нил пригласил дочь на съемки "Бумажной луны" (1973) с целью сблизиться с ней. Родители девочки рано развелись, и Татум осталась с отцом. В итоге, игру девочки высоко оценили - в возрасте 10 лет Татум получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Однако, все было не так радужно - в своих мемуарах Татум писала, что всю жизнь чувствовала обиду отца на то, что "Оскар" достался ей, а не ему.
Брат и сестра Джон и Джоан Кьюсак сыграли брата и сестру в драме "Дитя с Марса" (2007)
Впервые родственники Джон и Джоан Кьюсак появились на экране вместе в фильме "Класс" (1983). После этого они много раз работали вместе - одной из самых успешных работ был фильм "Фанатик" (2001). Правда, экранных брата и сестру Джон и Джоан сыграли только в "Дитя с Марса" (2007).
Мэтью Перри и его отец Джон Беннетт Перри сыграли отца и сына в "Поспешишь — людей насмешишь" (1997)
Помимо "Поспешишь — людей насмешишь" (1997), отец Мэтью Перри, Джон Беннетт Перри, появился в эпизоде сериала "Клиника" и даже в эпизоде "Друзей". В эпизоде The One with Rachel's New Dress (1998) он сыграл отца бойфренда Рэйчел.
Семья Дуглас в фильме "Семейные ценности" (2003)
Кирк Дуглас, Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас в "Семейных ценностях" сыграли отцов и сыновей, как и в реальной жизни (Кирк - отца Майкла, Майкл - отца Кэмерона). Кирк и Майкл давно хотели поработать в одном фильме, и у них появилась прекрасная возможность. Они также пригласили Камерона - это была его первая роль в кино.
Билли Рэй Сайрус сыграл отца своей дочери Майли Сайрус в "Ханне Монтане"
Сериал "Ханна Монтана" и одноименный фильм стали знаковыми в карьере Майли Сайрус. На съемочной площадке она играла со своим отцом - Билли Рэем. Рэй признавался, что во время съемок не обошлось без недопониманий. Майли много скандалила, а он долгое время винил себя за то, что мог быть лучшим отцом в эти моменты.
Генри Фонда и его дочь Джейн снялись вместе в фильме "На золотом озере" (1981)
Джейн Фонда не была близка с отцом - так же, как ее героиня в картине "На золотом озере" (1981), Челси, была отчуждена от своего отца Нормана. Годами позже Джейн вспоминала сцену, где она говорит отцу, что хочет быть его другом, и касается его руки. Оказалось, этого движения не было в сценарии, поэтому момент получился эмоциональным.
Майкл Чиклис и его дочь Отем сыграли экранных отца и дочь в сериале "Щит" (2002-2008)
В одном из интервью Отем Чиклис сказала, что ей очень повезло поработать с папой в сериале "Щит". Он многому ее научил, и совместная работа только сблизила их еще больше. Отец до сих пор остается ее лучшим другом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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