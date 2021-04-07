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Как изменились актеры трилогии приквелов "Звездные войны" спустя 22 года

Как изменились актеры трилогии приквелов "Звездные войны" спустя 22 года (13 фото)

Автор:
07 апреля 2021 18:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры звездных войн   звездные войны   знаменитости   кино   спустя годы   фильм   шоу бизнес   
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С момента выхода фильма "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" прошло 22 года. В трилогию приквелов также входят эпизоды "Атака клонов" и "Месть ситхов". Сегодня мы решили выяснить, как выглядят и чем занимаются актеры культового фильма.
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Метки: актеры звездных войн   звездные войны   знаменитости   кино   спустя годы   фильм   шоу бизнес   
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188
Денис Веселов Час назад
Я наверное , один из немногих, кто вообще не смотрел, ни одной части)))
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6k
Артём Денис Веселов Полчаса назад
С тем же успехом, можно сказать, что не читал "Войну и Мир", "Преступление и наказание" или поэзию Пушкина. Можно спорить о культурной ценности этих произведений, но игнорировать невозможно!
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1k
Fara87 24 секунды назад
Энакин в одном из эпизодов сказал, что не причинит никому зла. А потом расхерачил пол галактики ))
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233
Сергей Белый 17 минут назад
А какую миссию выполнял актер в середине ездящего "кёрхера" ?)
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17k
Евгений Полчаса назад
4-5-6
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20k
sportage030 Полчаса назад
Автор перебарщивает с понятием «культовый»
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10k
wilddewill 46 минут назад
Скайвокер реально перешел на тёмную сторону))))
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