Как изменились актеры трилогии приквелов "Звездные войны" спустя 22 года

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С момента выхода фильма "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" прошло 22 года. В трилогию приквелов также входят эпизоды "Атака клонов" и "Месть ситхов". Сегодня мы решили выяснить, как выглядят и чем занимаются актеры культового фильма.
1. Квай-Гон Джинн - Лиам Нисон
Лиам Нисон сыграл мастера-джедая и учителя Оби-Вана Кеноби в "Звездных войнах". В его карьере также немало других удачных ролей, он снимался в фильмах: "Список Шиндлера", "Реальная любовь", "Отверженные". Знаком широкой аудитории по боевикам и триллерам, например, "Заложница". Сегодня актер продолжает сниматься и участвовать в успешных проектах. Нисон является фанатом футбольного клуба "Ливерпуль". В 2009 году его жена Наташа Ричардсон, на которой он был женат с 1994 года, умерла после травмы во время катания. От брака осталось 2 сыновей.
2. Оби-Ван Кеноби - Юэн Макгрегор
По сюжету Юэн Макгрегор играет ученика Квай-Гона Джинна, в будущем его персонаж станет могущественным джедаем. Сегодня актеру уже 50 лет. Он является одним из самых востребованных актеров Великобритании. Из свежих работ: сериал "Постановка" и "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Уже сейчас он участвует в почти 10 новых проектах. В 2008 году победил рак кожи, а также когда-то создал сообщество "Люди против папарацци".
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4. Падме Амидала - Натали Портман
16-летнюю Натали Портман утвердили на роль Падме Амидалы в 1997 году. Настоящее имя актрисы - Натали Хершлаг. Она родилась в Иерусалиме. Самые известные роли в фильмах: "Леон", "Близость", "V" значит Вендетта", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Мстители". А во время съемок "Черного лебедя" Натали начала встречаться с танцором Нью-Йоркского театра балета Бенжаменом Мильпье, за которого вышла замуж в 2012 году. Натали Портман - строгий веган, она не ест продукты животного происхождения, а также защищает права животных и окружающую среду.
5. Двойник Падме Амидалы - Кира Найтли
Кира Найтли, которую часто путают с Натали Портман, тоже приняла участие в "Звездных войнах". Она сыграла двойника Падме Амидалы - служанку Сабэ, подменяющую королеву ради защиты. Кира родилась в семье актеров Уилла Найтли и Шерман Макдональд, поэтому призвание девушка нашла быстро. Наибольшую популярность ей принесло участие в фильмах "Пираты Карибского моря" с Джонни Деппом и Орландо Блумом. Раз в год с Кирой Найтли стабильно выходят разные фильмы. Она снималась в "Гордость и предубеждение", "Игра в имитацию", "Призрачная красота", "На краю света", "Искупление" и других.
5. Энакин Скайуокер - Джейк Ллойд
Джейк Ллойд сыграл 9-летнего мальчика-раба с Татуина, который был избран Силой, чтобы уничтожить ситхов. В реальной жизни после успеха "Звездных войн" карьера мальчика пошла в гору: его приглашали для съемок в рекламе "Ford", "Пепси" и других компаний. Также он снимался в "Скорая помощь", "Подарок на Рождество" вместе с Арнольдом Шварцнегером, когда был ребенком. Однако актера перестали звать в новые проекты, когда он повзрослел. Джейк часто приходил в качестве гостя на фестивали научно-фантастических фильмов, участвовал в телешоу, даже озвучивал игры по мотивам "Звездных войн", но интереса к нему, как к актеру, не было. В 2001 году он официально завершил актерскую деятельность, рассказав, что роль Энакина Скайуокера разрушила его карьеру и измотала многочисленными интервью. Затем у него начались проблемы с психикой: в 2016 году у Джейка диагностировали шизофрению и поместили его в психиатрическую лечебницу.
6. Энакин Скайуокер - Хейден Кристенсен
Хейден Кристенсен сыграл повзрослевшего Энакина Скайуокера, ставшего Дартом Вейдером. Сейчас канадскому актеру уже 39 лет. Несмотря на то, что "Звездные войны" - наиболее успешная и популярная роль артиста, он принял участие еще в 45 картинах. Удачные и известные широкому зрителю: "Жизнь как дом", "Наркоз", "Я соблазнила Энди Уорхола", "Боишься ли ты темноты?", "Маленькая Италия", "Первое убийство". С коллегой по фильму "Телепорт" - Рэйчел Билсон - Хейден Кристенсен встречался с 2007 по 2017 годы, у пары родилась дочь. Актер вернется к роли Дарта Вейдера в сериале "Звездные войны: Оби-Ван Кеноби", съемки которого еще идут.
7. Дарт Мол - Рэй Парк
Рэй Парк сыграл ситха из расы забраков, ученика Дарта Сидиуса, который владел двойным световым мечом. Наиболее известные с Рэем картины: "Люди Икс" и "Бросок кобры". На его счету всего 29 фильмов. В том числе и участие в "Хан Соло: Звёздные войны. Истории" в 2018 году. Актер живет в Лос-Анджелесе, женат, двое детей.
8. Мейс Винду - Сэмюэл Л. Джексон
По фильму Сэмюэл Л. Джексон является магистром из Совета джедаев. Признание он получил еще до "Звездных войн", сыграв в фильме "Тропическая лихорадка". На его счету много крутых работ: "Славные парни", "Игры патриотов", "Парк юрского периода", "Телохранитель киллера", "Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный", "Мстители" и список этот можно продолжать еще долго. Успешному актеру уже 72 года. Он с детства страдает заиканием. Победить в борьбе с дефектом помогает аффирмация - слово "motherfucker". В 2009 году вместе с женой создал свою благотворительную организацию в поддержку образования.
9. Граф Дуку - Кристофер Ли
Граф Дуку в исполнении Кристофера Ли - переметнувшийся на сторону врага бывший магистр-джедай, ставший лордом ситхов. В "Звездных войнах" он сыграл в возрасте 77 лет. В 2015 году он скончался на 93-м году жизни. Кристофер Ли был не только актером, но и певцом, а также ветераном Второй мировой войны. Часто он играл отрицательных персонажей, наиболее известные роли в фильмах "Властелин колец", "Хоббит", "Мио, мой Мио", "Вкус страха".
10. Шив Палпатин / Дарт Сидиус - Иан Макдермид
Иан Макдермид сыграл одного из самых главных злодеев во вселенной "Звездных войн", ситха, Императора Галактики - Шива Палпатина. Сегодня актеру 76 лет. Известен преимущественно по роли в "Звездных войнах", а также благодаря участию в сериалах: "Елизавета I", "Утопия", "Инспектор Морс", "Последний король", "Приключения молодого Индианы Джонса". Еще работал в театре, на телевидении, играл в радиопостановках на BBC Radio.
11. Бейл Органы - Джимми Смитс
Джимми Смитс сыграл сенатора Бейл Органы. После участия в "Звездны войнах" Смитс не сидит без работы, но таких крупных проектов в его фильмографии больше не было. Зато с ним регулярно выходят сериалы, он снимался в: "Как избежать наказания за убийство", "Закон Лос-Анджелеса", "Полиция Нью-Йорка", "Западное крыло", "Декстер", "Сыны анархии".
12. C-3PO - Энтони Дэниелс
C-3PO - протокольный дроид, которого сыграл Энтони Дэниелс. Изначально актера оскорбила предложенная роль в малобюджетном фильме неизвестного режиссера: мысль о том, что предстоит ходить в неудобном костюме, совершенно не радовала Энтони. В итоге он стал единственным актером, который снялся абсолютно во всех фильмах франшизы. Сегодня артисту 75 лет, занимается он преимущественно озвучкой.
13. R2-D2 - Кенни Бейкер
Еще одним живым роботом стал карлик Кенни Бейкер. Он также, как и Энтони Дэниелс, исполнял свою роль в большинстве частей "Звездных войн". По сюжету фильма два робота были неразлучны, однако в реальной жизни актеры друг друга недолюбливали. В 2016 году Кенни ушел из жизни.
А какой эпизод "Звездных войн" вам нравится больше всего? Как относитесь к новым фильмам?
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