Как изменились актеры трилогии приквелов "Звездные войны" спустя 22 года

Джейк Ллойд сыграл 9-летнего мальчика-раба с Татуина, который был избран Силой, чтобы уничтожить ситхов. В реальной жизни после успеха "Звездных войн" карьера мальчика пошла в гору: его приглашали для съемок в рекламе "Ford", "Пепси" и других компаний. Также он снимался в "Скорая помощь", "Подарок на Рождество" вместе с Арнольдом Шварцнегером, когда был ребенком. Однако актера перестали звать в новые проекты, когда он повзрослел. Джейк часто приходил в качестве гостя на фестивали научно-фантастических фильмов, участвовал в телешоу, даже озвучивал игры по мотивам "Звездных войн", но интереса к нему, как к актеру, не было. В 2001 году он официально завершил актерскую деятельность, рассказав, что роль Энакина Скайуокера разрушила его карьеру и измотала многочисленными интервью. Затем у него начались проблемы с психикой: в 2016 году у Джейка диагностировали шизофрению и поместили его в психиатрическую лечебницу.