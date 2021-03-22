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К сожалению, отец девочки скончался от рака через 9 месяцев после ее рождения и у них так и не случилось общих воспоминаний.
После развода с Ириной Алферовой Абдулов долгое время оставался холостяком. Дамы вились вокруг актера, многие хотели стать ему законной женой. Но Александр Гавриилович оставался равнодушен к женскому вниманию, слишком уж болезненным был разрыв с предыдущей супругой. И только спустя 13 лет, на удивление всех его друзей, он тайно расписался с Юлией Мешиной, которая была на 22 года младше Абдулова.
Знакомство произошло случайно - летели вместе с друзьями на Камчатку, жили там в одном доме и случайно пересеклись за одним столом. И вот, 21 марта 2007 года в мир пришла родная дочь Александра Гаврииловича Абдулова - Евгения.
Девочке еще и десяти месяцев не исполнилось, как она потеряла отца. Александр Абдулов скончался от рака в возрасте 54 лет. Сейчас Жене уже 14 лет.
Девочке еще и десяти месяцев не исполнилось, как она потеряла отца. Александр Абдулов скончался от рака в возрасте 54 лет. Сейчас Жене уже 14 лет.
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Девушка растет настоящей красавицей и уже решила, что будет заниматься кинематографом. Женя пока не определилась, сама она говорит, что может стать режиссером, оператором или актрисой. Дочка Абдулова несколько лет занималась в театральной студии и успела сняться в фильме Аллы Суриковой "Любовь и Сакс".
Об отце Женя знает по рассказам мамы и с детства смотрит его фильмы. Когда ей было два годика она часами смотрела "Бременских музыкантов" (2000 год). Ведь это был для нее в первую очередь папа, а потом уже актер, известный на всю страну.
"Саша ушел, когда Жене было девять месяцев... Я вовсе не мечтаю о том, чтобы Женя выросла актрисой, хотя в ней есть и артистизм, и харизма. Но я-то слишком хорошо знаю, какая тяжелая жизнь у публичных людей. Это только сверху она красивая, блестящая. Я же просто хочу, чтобы она была счастлива" - сказала в одном из интервью Юлия Мешина.
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