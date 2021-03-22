"Саша ушел, когда Жене было девять месяцев... Я вовсе не мечтаю о том, чтобы Женя выросла актрисой, хотя в ней есть и артистизм, и харизма. Но я-то слишком хорошо знаю, какая тяжелая жизнь у публичных людей. Это только сверху она красивая, блестящая. Я же просто хочу, чтобы она была счастлива" - сказала в одном из интервью Юлия Мешина.