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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4736 постов • 653 подписчика подписаться
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14-летняя дочь Александра Абдулова: как сейчас живет девочка, которая не помнит своего отца

14-летняя дочь Александра Абдулова: как сейчас живет девочка, которая не помнит своего отца (6 фото)

Автор:
22 марта 2021 17:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   знаменитости   кино   люди   ребенок   семья   слава   шоу бизнес   
1876
6
К сожалению, отец девочки скончался от рака через 9 месяцев после ее рождения и у них так и не случилось общих воспоминаний.
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Метки: актеры   знаменитости   кино   люди   ребенок   семья   слава   шоу бизнес   
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5  комментариев
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46k
Albert GER 56 минут назад
Она на Папу похожа
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4k
Za 16 минут назад
"Знакомство произошло случайно - летели вместе с друзьями на Камчатку, жили там в одном доме и случайно пересеклись за одним столом."
Случайно, случайно, случайно......
Верю, верю, верю..... )
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3k
Unics Полчаса назад
Маленькая красавица
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−33
_________ 49 минут назад
Дай ей бог исполнения желания матери, быть счастливой!!!
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33k
AGM Час назад
Репост из женского журнала?
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