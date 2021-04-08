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Любимчик 90-х: пользователи сети признаются в любви Брендану Фрейзеру

Любимчик 90-х: пользователи сети признаются в любви Брендану Фрейзеру (21 фото)

Автор:
08 апреля 2021 15:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брендан Фрейзер   звезды   знаменитости   известные люди   кино   люди   фото   шоу бизнес   
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21
А какой американский актер из 90-х больше всего запомнился вам? Звезда "Мумии", "Джорджа из джунглей", "Взрыва из прошлого" и других фильмов - Брендана Фрейзера до сих пор любят, и вспоминают его культовые работы. Многие считают, что его талант недооценен, и он мог бы сняться еще в куче популярных фильмов. Недавно Твиттере его начали активно вспоминать - посмотрим на самые популярные твиты об этом харизматичном парне!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Брендан Фрейзер   звезды   знаменитости   известные люди   кино   люди   фото   шоу бизнес   
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3k
Константин Час назад
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aeternus-polyphagus 2 часа назад
Чернильное сердце забыли.
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24k
Григорий aeternus-polyphagus 16 секунд назад
Отличный был фильм. Йан Софтли вроде делал. Как жаль, что фильм обычно окупается за работу рекламщиков, а не режиссера-сценариста. Как пример последний Крепкий Орешек. Софтли был хорош, а сейчас выкинут из фабрики.
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это который ушёл из кино, когда его на какой-то церемонии стал хватать за задницу какой-то продюсер?
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