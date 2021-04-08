Любимчик 90-х: пользователи сети признаются в любви Брендану Фрейзеру

577
21
А какой американский актер из 90-х больше всего запомнился вам? Звезда "Мумии", "Джорджа из джунглей", "Взрыва из прошлого" и других фильмов - Брендана Фрейзера до сих пор любят, и вспоминают его культовые работы. Многие считают, что его талант недооценен, и он мог бы сняться еще в куче популярных фильмов. Недавно Твиттере его начали активно вспоминать - посмотрим на самые популярные твиты об этом харизматичном парне!
"В "Мумии" Брендан Фрейзер был даже круче Лео Ди Каприо в "Титанике". Уважение этому классному актеру!" - пишет пользователь @cheapjumpscare
×
"Всегда любил Фрейзера. Потрясающий актер и скромный, позитивный человек," - @TheFirstOkiro
"Все в основном вспоминают Брендана по "Мумии", но вы видели его в сериале "Клиника"? Если его мастерская игра вам не запомнилась, мне нечего вам сказать," - @stevenspohn
"Адам Сэндлер, Брендан Фрейзер и Стив Бушеми. Кто тут не забыл о "Пустоголовых"?" - @wowOMGdude
"А я обожаю его великолепную игру в фильме "Миссис Уинтерборн". Красивый мужчина и талантливый актер," - @RdotSpoon
"Топ причин, почему Брендан Фрейзер крут: 1. Его талант был недооценен, 2. Он классно играет в "Роковом патруле", 3. Трилогия "Мумия" - одна из его лучших работ, 4. Он продолжает сниматься, 5. Поклонники все еще любят его," - @Megatronnexus
"Так обрадовался тому, что Фрейзера активно вспоминают в Твиттере. Мы любим тебя, Брендан!" - @RainbowJedi91
"Брендан Фрейзер мог бы легко сыграть вместо Тома Круза в "Миссия невыполнима", но Том Круз никогда не смог бы сыграть в "Луни Тюнз" так, как Фрейзер," - @binghamb96
"Каждый раз, когда смотрю "Мумию", удивляюсь, как шикарен Брендан Фрейзер. Красивый, высокий, спортивный, полный харизмы, естественный. Способный одновременно казаться уязвимым, и в любой момент нанести удар," - @Charlotte_Stein
"Представляю, как менеджер говорит Брендану Фрейзеру: "Эй Брендан, тебя там восхваляют в Твиттере", а он такой: "В смысле, за что?", "Тебя просто все обожают!" - @madlori
"А помните его в "Джордже из джунглей"? Он же просто "сделал" этот фильм!" - @raehasasword
"А кто помните его во "Взрыве из прошлого"? Гениальный актер. Люблю пересматривать фильмы с ним," - @gunsnmoses3
"А я вспомню не очень известную работу Фрейзера - фильм "Школьные узы". Отличное кино!" - @mjhegar
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение
- 30 знаменитостей, которые души не чают в собаках
- Эдди Мерфи гордится, что его 10 детей не стали "голливудскими придурками"
- "Всем бы так выглядеть в 54!": Сальма Хайек поразила подписчиков своей фигурой
- 14-летняя дочь Александра Абдулова: как сейчас живет девочка, которая не помнит своего отца
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...