Первого мужа Лены сыграл Алексей Секирин. Мужем он был не только на экране, но и в жизни. Во время съемок он женился на популярной на тот момент певице - Анастасии Стоцкой. Правда брак развалился после первого сезона. Сам Секирин ушел из "Счастливы вместе" в 2010 году. Причина до сих пор неизвестна, в СМИ предполагали, что из-за конфликта с продюсерами сериала.

Сегодня Алексей мелькает в сериалах на "Россия-1", был в выпусках телепроекта "Дом-2", где преподавал театральное мастерство, работал в постановках мюзиклов "Собор Парижской Богоматери" и "Ромео и Джульетта", а также является солист рок-группы "7 процентов", в которой выступает и актер Павел Майков, брат Стоцкой. Был женат на продюсере Евгение Дмитриевой, есть сын и дочь.