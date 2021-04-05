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Что стало с актерами сериала "Счастливы вместе": как изменились Букины и Полено спустя 15 лет

Что стало с актерами сериала "Счастливы вместе": как изменились Букины и Полено спустя 15 лет (10 фото)

Автор:
05 апреля 2021 13:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: букины   до и после   звезды   знаменитости   сериал   спустя годы   счастливы вместе   шоу бизнес   
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10
"Счастливы вместе" - комедийный телесериал, который транслировался на канале "ТНТ" с 2006 по 2013 год. Это российская адаптация американского телесериала "Женаты… с детьми". Давайте посмотрим, как выглядят и чем занимаются главные герои ситкома.
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Метки: букины   до и после   звезды   знаменитости   сериал   спустя годы   счастливы вместе   шоу бизнес   
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9  комментариев
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31k
Опаньки Час назад
Уж как ни относись к импортному синематографу, но этот сериал, по моему мнению, жалкое подобие оригинального сериала "Женаты и с детьми"
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1k
scorpi83 8 минут назад
не адаптация - я тупой копипаст
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3k
Igor Pan 9 минут назад
Свету Букину я бы да ))
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6k
Majul 43 минуты назад
Жалкое подобие оригинала.
Оригинал был в угоду времени, наш же высер вообще не попадает никуда. Ни сюжетом, ни "игрой" актеров
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5k
ваня панкин Час назад
видимо когда наступит деменция - тогда и посмотрю это...
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21k
Юрьевич Час назад
Случайно посмотрел одну серию этого сериала... Я не знаю как такое тупое г-но вообще можно смотреть! Я понимаю, что герои современных сериалов (кухня, универ и прочее) - это туповатые, быдловатые и лживые люди, но "Счастливы вместе" вообще за гранью! Я не понимаю, почему это г-но считается ситкомом? Как можно смеяться над клинической тупостью? Неужели кто-то это постоянно смотрел и ему было интересно и смешно??? Да и игра всех актёров просто ужасная!
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112k
zubrilov Юрьевич Час назад
https://www.kinopoisk.ru/series/161157/https://www.kinopoisk.ru/series/161157/ Счастливы вместе это франшиза американского сериала "Married… with Children" . А так как нельзя что-то менять, получилось, что получилось ))
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31k
Alex 2 часа назад
Не смотрел ни одной серии этого говно-сериала
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