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"Счастливы вместе" - комедийный телесериал, который транслировался на канале "ТНТ" с 2006 по 2013 год. Это российская адаптация американского телесериала "Женаты… с детьми". Давайте посмотрим, как выглядят и чем занимаются главные герои ситкома.
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2. Гена Букин - Виктор Логинов
Популярность к Виктору Логинову пришла во время съемок сериала "Счастливы вместе". Его персонажу даже установили памятник в Екатеринбурге. После окончания сериала актер был очень востребован. Его пригласили быть ведущим популярных на тот момент шоу на ТНТ "Интуиция" и "Суперинтуиция". Сегодня ему 46 лет, он продолжает работать в театре и сниматься в эпизодах российских сериалов, участвовать в различных телешоу в качестве гостя. У Виктора 5 детей, есть приемные. Недавно он женился в 4-й раз на актриса Марие Гуськовой.
3. Даша Букина - Наталья Бочкарева
Наталье Бочкаревой было всего 26 лет, когда она стала играть Дашу Букину. Сейчас актрисе уже 40. В последнее время ее имя часто мелькало в СМИ, но не за актерские заслуги: Наталью задержали с наркотиками, оштрафовали и лишили водительских прав на 2 года.
Несмотря на криминальную историю, она продолжает играть в фильмах и театре, однако прежней популярности они ей не приносят. Наталья следит за внешностью: занимается телом и лицом, регулярно посещает косметологов и пластических хирургов.
Несмотря на криминальную историю, она продолжает играть в фильмах и театре, однако прежней популярности они ей не приносят. Наталья следит за внешностью: занимается телом и лицом, регулярно посещает косметологов и пластических хирургов.
4. Света Букина - Дарья Сагалова
Дарья Сагалова, сыгравшая дочь Букиных - Светку - была ненамного моложе Натальи Бочкаревой, исполнившей роль экранной матери. В момент съемок Салаговой исполнился 21 год. Сейчас Дарье 35 лет, она счастлива в браке с бизнесменом Константином Масленниковым, у супругов трое детей.
Изначально Дарье не понравился персонаж, но ее уговорили сыграть. Образ наивной и глупой Светки приклеился к девушке, актерскую карьеру продолжать она не стала. Зато вернулась к истинному призванию: в детстве Дарья занималась хореографией, после окончания сериала девушка открыла танцевальную школу, где преподает по сей день.
Изначально Дарье не понравился персонаж, но ее уговорили сыграть. Образ наивной и глупой Светки приклеился к девушке, актерскую карьеру продолжать она не стала. Зато вернулась к истинному призванию: в детстве Дарья занималась хореографией, после окончания сериала девушка открыла танцевальную школу, где преподает по сей день.
5. Рома Букин - Александр Якин
Александр Якин, в отличие от экранной сестры Сагаловой, продолжил актерскую карьеру. Он и сегодня играет в "Театре Наций" и кино. Наиболее известную роль, после Ромы Букина, он получил в 2011 году в сериале "Восьмидесятые". Ведет Александр еще и телепрограммы, например, "Идем в кино!" на "Карусели". В 2015 году женился на актрисе Анне Зайцевой.
6. Лена Степанова-Полено - Юлия Захарова
Роль надоедливой и чопорной соседки Букиных принесла Юле Захаровой известность. На голубых экранах она мелькает редко, только в качестве гостьи шоу про знаменитостей. Играет в гоголевском театре, со спектаклями которого гастролирует по стране. О личной жизни актрисы известно мало: жила в гражданском браке с Константином Богомоловым, встречалась с гитаристом Александром Дорониным.
7. Женя Степанов - Алексей Секирин
Первого мужа Лены сыграл Алексей Секирин. Мужем он был не только на экране, но и в жизни. Во время съемок он женился на популярной на тот момент певице - Анастасии Стоцкой. Правда брак развалился после первого сезона. Сам Секирин ушел из "Счастливы вместе" в 2010 году. Причина до сих пор неизвестна, в СМИ предполагали, что из-за конфликта с продюсерами сериала.
Сегодня Алексей мелькает в сериалах на "Россия-1", был в выпусках телепроекта "Дом-2", где преподавал театральное мастерство, работал в постановках мюзиклов "Собор Парижской Богоматери" и "Ромео и Джульетта", а также является солист рок-группы "7 процентов", в которой выступает и актер Павел Майков, брат Стоцкой. Был женат на продюсере Евгение Дмитриевой, есть сын и дочь.
Сегодня Алексей мелькает в сериалах на "Россия-1", был в выпусках телепроекта "Дом-2", где преподавал театральное мастерство, работал в постановках мюзиклов "Собор Парижской Богоматери" и "Ромео и Джульетта", а также является солист рок-группы "7 процентов", в которой выступает и актер Павел Майков, брат Стоцкой. Был женат на продюсере Евгение Дмитриевой, есть сын и дочь.
8. Толик Полено - Павел Савинков
Роль второго мужа соседки Лены сыграл Павел Савинков. Его актерская карьера и началась с этого сериала. Он окончил ВГИК в 2003 году. После окончания сериала "Счастливы вместе" обрел известность благодаря проектам "Переезд", "Осиное гнездо" и "Улица".
Сегодня 39-летний актер счастливо женат на актрисе Александре Стрельциной, которая родила ему дочь Симу.
Сегодня 39-летний актер счастливо женат на актрисе Александре Стрельциной, которая родила ему дочь Симу.
9. Сема Букин - Илья Бутковский
Помните в сериале еще был Сема Букин, приемный сын? По сериалу он - сын родственников Даши, которые приехали погостить и оставили ребенка, выйдя за сигаретами. Целый сезон он живет с Букиными, а затем исчезает, чтобы найти новую семью. Роль Семы сыграл Илья Бутковский. Сейчас мальчику уже 20 лет. На его счету 7 проектов, в том числе "Ералаш" и сериал "Мосгаз".
А вы смотрели этот сериал?
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Оригинал был в угоду времени, наш же высер вообще не попадает никуда. Ни сюжетом, ни "игрой" актеров