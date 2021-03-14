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Сейчас Франция переживает непростые времена. Очередная волна коронавируса больно ударила не только по экономике, но и по особо творческим личностям.
Из-за ограничений были закрыты учреждения культуры, в том числе театры и концертные залы. Работники культуры крайне недовольные подобным решением уже больше недели протестуют против таких мер. К ним решила присоединиться и 57-летняя французская актриса Корин Масьеро.
Она принимала участие в церемонии вручения премии «Сезар». Актриса должна была вручить премии в номинации лучший костюм, но вместо этого провела эпатажную акцию в поддержку активистов.
Пока Масьеро в окровавленном костюме осла говорила речь, о печальном состоянии французской культуры в условиях пандемии, зрители в зале улыбались, но когда актриса перешла к стриптизу, многим стало не по себе.
Данное видео не рекомендуется смотреть людям с нестабильной психикой и слабым мочевым
Актриса действительно привлекла к себе внимание столь откровенной выходкой, но вот только эффект оказался противоположным. Пользователи соцсетей совершенно не оценили этот поступок.
А кто-то всерьёз задумался, стоит ли тратить деньги налогоплательщиков на продолжение финансирования французского кинематографа и даже устроил онлайн опрос.
#Cinema#Cesar2021#France— MICHEL LAPORTA (@michel_laporta) March 14, 2021
Faut il continuer à financer le cinéma français à cette hauteur ?
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К сожалению это последствия того, что у нас преподносят " Людей искусства" и не считаются с рабочим классом.
Господь жги ! Тут нечего спасать больше....
Слегка красным вином капнула на платье.
Ещё и кетчупом измазалась.
Тело для 57 лет - неплохо, хотя бывает и сильно лучше. Опять же без фотошопа и фильтров. Я-ля натюрель.
В общем, тяжело судить чужой монастырь со своим уставом. Может у них там это в порядке вещей. Я лично старых немок топлесс в Турции наблюдал.