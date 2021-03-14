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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4718 постов • 651 подписчик подписаться
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Французская актриса оголилась на премии&nbsp;«Сезар»

Французская актриса оголилась на премии «Сезар» (8 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2021 11:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Корина Масьеро   Сезар2021   звезды   знаменитости   кино   франция   шоу бизнес   эпатаж   
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Сейчас Франция переживает непростые времена. Очередная волна коронавируса больно ударила не только по экономике, но и по особо творческим личностям.

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Метки: Корина Масьеро   Сезар2021   звезды   знаменитости   кино   франция   шоу бизнес   эпатаж   
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1k
Ertin 3 часа назад
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27k
Teodor 51 секунду назад
Гадость какая...
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11k
Серёга@ 6 минут назад
Может и в каждой стране, есть своя Лолита Милявская ?
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2k
Александр Касаткин 8 минут назад
фу, блиать...
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39k
Андрей Бертон 11 минут назад
Больным нет покоя. Смысл в этих театрах, если все будут болеть.
К сожалению это последствия того, что у нас преподносят " Людей искусства" и не считаются с рабочим классом.
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8k
Vacony 11 минут назад
п..ц..
Господь жги ! Тут нечего спасать больше....
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31k
Йожык Полчаса назад
Судя по комментариям там, не только русские оказываются скучают по старым фильмам и актерами ушедшего времени.
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29k
Головасыр коричнештанник 42 минуты назад
сверкнула на последок, так сказать
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14k
homerchik 43 минуты назад
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3k
Юра Гагарин 46 минут назад
может это есть элемент загнивания?
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11k
alexis 49 минут назад
Из описания видео: Во Франции с начала марта активисты и артисты протестуют из-за карантинных ограничений и закрытия заведений культуры. (С) Теперь зритель не пойдёт, и без ограничений.
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10k
Artem 54 минуты назад
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6k
Garpia121 58 минут назад
Совершенно не то тело, которое стоило оголять публично.
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12k
Роберт Шекли Час назад
Да она ж, бухая
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45k
Albert GER Роберт Шекли 48 минут назад
С корпоратива пришла.
Слегка красным вином капнула на платье.
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16k
Злобный Члегр Час назад
Спасибо, поблевал.
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36k
Арчибальдъ Шприцендроссель Час назад
Страшная как атомная война.
Ещё и кетчупом измазалась.
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3k
Rubiroid_47 Час назад
Такой себе ишак...
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18k
Alf Час назад
Жизнь - прекрасна!
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
что еще можно было ожидать от бывшей алкоголички, наркоманки и прости тут ки
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2k
Tano 2 часа назад
Ничего непонятно, зал чему-то аплодирует, может что-то умное сказала.
Тело для 57 лет - неплохо, хотя бывает и сильно лучше. Опять же без фотошопа и фильтров. Я-ля натюрель.
В общем, тяжело судить чужой монастырь со своим уставом. Может у них там это в порядке вещей. Я лично старых немок топлесс в Турции наблюдал.
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1k
алексей 2 часа назад
«Свобода, ведущая народ» (фр. La Liberté guidant le peuple), или «Свобода на баррикадах» (1830) картина французского художника Эжена Делакруа.
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