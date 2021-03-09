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Как сложилась судьба знаменитых детей-актеров?

Как сложилась судьба знаменитых детей-актеров? (26 фото)

Автор:
09 марта 2021 16:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   дети   жизнь   звезды   знаменитости   кино   шоу бизнес   
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Они прославились еще в детстве, но не все сумели удержать успех до взрослых лет. Давайте узнаем, что стало с детьми, сыгравшими главные роли в культовых фильмах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   дети   жизнь   звезды   знаменитости   кино   шоу бизнес   
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2  комментария
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39k
Александр 2 часа назад
Почему везде пишут, если нарком стал - то не выдержал напряжения. Нарками как раз становятся от переизбытка бабла и свободного времени. Те, кто реально перенапрягаются - им некогда заниматься херней.
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31k
Опаньки 2 часа назад
бл* я такой старый
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