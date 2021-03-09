Как сложилась судьба знаменитых детей-актеров?

После успешного дебюта в фильме "Площадка" Патрик сыграл несколько ролей - но, увы, его внешность не способствовала кинокарьере. Как он жаловался в интервью, у него даже борода не растет - из-за этого продюсеры не торопятся приглашать его на роли взрослых мужчин. Так что сейчас, как и четверть века назад, Патрик играет в эпизодах - а в свободное время ведет свой канал на youtube.