Как сложилась судьба знаменитых детей-актеров?

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Они прославились еще в детстве, но не все сумели удержать успех до взрослых лет. Давайте узнаем, что стало с детьми, сыгравшими главные роли в культовых фильмах.
Мара Уилсон - "Матильда"
В 1996 году Мара Уилсон стала звездой, сыграв главную роль в фильме "Матильда". Ее карьера шла в гору, однако в 2000-м она бросила актерство, чтобы окончить университет. Получив диплом, Уилсон все же решила вернуться к актерской карьере, но, похоже, опоздала: с тех пор она не продвинулась дальше озвучки.
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Джорджи Хенли - "Хроники Нарнии"
Сыграв главную роль Люси в трех фильмах эпопеи "Хроники Нарнии", Джорджи Хенли долго не появлялась на экране, но недавно весьма успешно вернулась на главную роль в сериале "Испанская принцесса".
Джозеф Гордон-Льюитт - "Третья планета от Солнца"
Сериал "Третья планета от Солнца" стал для Джозефа путевкой в большое кино: с тех пор он постоянно получает предложения от продюсеров, играет крупные роли в кассовых фильмах, а с недавних пор еще и делает карьеру певца и управляет собственной музыкальной платформой HitRecord.
Маколей Калкин - "Один дома"
После фильмов серии "Один дома" Маколей Калкин стал мегазвездой. Однако он не выдержал бремени славы: злоупотреблял алкоголем, постоянно оказывался замеченным в скандалах и, наконец, ушел из кино. В последние годы он, однако, начал появляться в эпизодах в различных фильмах. Теперь он ведет куда более умеренный образ жизни, ведет свой подкаст и управляет собственной медиа-платформой Bunny Ears.
Кристина Риччи - "Семейка Адамс"
После успеха "Семейки Адамс" Кристина Риччи продолжала играть в кино. Ее самым крупным успехом стала роль в "Сонной лощине". И сейчас она активно снимается и участвует в озвучании анимационных фильмов.
Хэйли Джоэл Осмент - "Шестое чувство"
В пять лет он стал рекламным лицом сети пиццерий, затем сыграл маленького Форреста в культовом "Форресте Гампе". Ну а после игры в "Шестом чувстве" о нем заговорили как о восходящей звезде, затмевающей талантом Лоуренса Ольивье! Увы, Осмонду не повезло с внешностью: он вырос в жизнерадостного пухляша без изюмнки, и поэтому, хоть и активно участвует в кинопроцессе, но либо играет второстепенные роли, либо озхвучивает анимационных персонажей.
Нил Патрик Харрис - "Доктор Дугги Хаузер"
После блестящей главной роли в сериале "Доктор Дуги Хаузер" Харрис продолжал успешно играть как в сериалах, так и в большом кино. Кроме того, он с успехом играет на Бродвее, выпустил собственный роман и даже написал компьютерную игру.
Ариана Ричардс - "Парк Юрского периода"
После успеха в "Парке Юрского периода" Ариана попыталась продолжить актерскую карьеру, но не слишком успешно. Тогда она переключилась на живопись, и сейчас Ариана Ричардс - довольно известная художница, победительница Национального конкурса масляной живописи среди профессионалов.
Тейлор Лонтер
В 13 лет снявшись в "Приключениях Шаркбоя", Тейлор поймал удачу за хвост, получив приглашение на роль Джейкоба Блэка в саге "Сумерки". Ради этой роли он тщательно занимался своей фигурой - и не прогадал: к актерскому успеху приложилась успешная карьера в модельном бизнесе и место в списке 50 самых сексуальных мужчин современности.
Николь Том - "Бетховен"
После успеха "Бетховена" Николь Том продолжила карьеру в кино и сейчас занимается ей вполне успешно, хот особыми достиженими похвастаться не может: она играет роли второго плана и эпизоды, а также озвучивает анимационные фильмы.
Анна Кламски - "Моя дочь"
После успеха фильма "Моя дочь" Анна Кламски продолжила кинокарьеру - и очень удачно! Этому не помешал даже роман с еще одним золотым ребенком - Маколеем калкиным - о котором судачила пресса. Сегодня Анна - пятикратная номинантка "Эмми", более всего известная по одной из главных ролей в сериале "Вице-президент".
Дэрил Сабара - "Дети шпионов"
Сыгравший в "Детх шпионов" младшего сына самого Антонио Бандераса, Дэрил продолжил актерскую карьеру, но даже близко не смог достичь подобного уровн популрности: среди лучших его достижений - лишь эпизоды и озвучка.
Джонатан Липницки - "Джерри Магуайр"
После "Джерри Магуайра" актер продолжает играть, но более , чем ролями, он известен своей общественной деятельностью. Так, Липницки активно помогает Фонду исследования детского диабета и участвует в работе нескольких групп активистов в сфере защиты животных.
Фой Маккензи
Фой Маккензи работала моделью с 4 лет, снималась в кино с 9, а прославилась в 11, появившись в фильме "Сумерки. Сага: Рассвет". С тех пор число и масштаб ее ролей лишь увеличиваются: так, она сыграла в "Интерстелларе" и исполнила главную роль в блокбастере "Щелкунчик и четыре королевства".
Мэтью Лоренс - "Миссис Даутфайр"
Успех комедии "Миссис Даутфайр" обеспечил сильный старт актерской карьеры Лоуренса: он много играл в кино и сериалах, становился лауреатом различных наград молодым актерам. Но переход из молодости в зрелость не удался: сейчас Лоуренсу 40, и его почти не видно даже в эпизодах.
Лиза Джекоб - "Миссис Даутфайр"
Еще одна юная звезда "Миссис Даутфайр" после фильма оставила актерскую карьеру. Теперь Лиза - писателница и преподаватель йоги, и вполне счастлива на выбранной стезе.
Джорджио Кантарини - "Жизн прекрасна"
Яркий кинодебют итальянского актера продолжился не менее ярким появлением в "Гладиаторе", после чего успехи стали скромнее: Кантарини играет в эпизодах и выступает в итальянсколй версии "Танцев со звездами".
Ноа Хэтэуэй - "Бесконечная история"
После успеха в "Бесконечной истории" Хэтэуэю прочили блестящее будущее, но он решил иначе: с 1984 года Ноа перестал сниматься, занявшись живописью, татуажем, бизнесом, восточными единоборствами - словом, познанием себя. Сейчас он периодически снимается в эпизодических ролях, но основные его занятия - это дизайн и продажа мотоциклов.
Алекса Пенавега - "Дети шпионов"
После знаменитых "Дтеей шпионов" Алекса продолжала делать актерскую карьеру. Ни один ее фильм не достиг уровня успеха "Детей шпионов", и все же актриса вполне довольна актерской и певческой карьерой, а также удачным замужеством и двумя детьми.
Линдси Лохан - "Ловушка для родителей"
Линдси Лохан - еще один ребенок-звезда, не выдержавший испытания славой. Ее игра в "Ловушке для родителей" вызвала восторг критиков, на Линдси посыпались предложения - но напряжение оказалось чрезмерным, Линдси стала срываться и, в конце концов, оказалась в реабилитационном центре для наркоманов. Однако ей удалось вырваться из трясины, и в последние годы Линдси вновь понемногу строит свою актерскую карьеру.
Эдвард Фурлонг - "Терминатор-2: Судный день"
За свою работу в "Терминаторе-2" 13-летний Ферлонг получил несколько премий и множество предложений о съемках. Он снялся в "Американской истории Икс", но вскоре его карьера пошла под откос из-за проблем с алкоголем, наркотиками и законом. Сейчас в Голливуде о Ферлонге ничего не слышно.
Джереми Данн Джексон
Красавчика из "Спасателей Малибу" ждало большое будущее в Голливуде, но и здесь проблемы с законом дали о себе знать: Данн злоупотреблял алкоголем, не раз оказывался в полиции и, наконец, попал в тюрьму за драку. На этом его актерская карьера бесславно завершилась.
Патрик Ренна
После успешного дебюта в фильме "Площадка" Патрик сыграл несколько ролей - но, увы, его внешность не способствовала кинокарьере. Как он жаловался в интервью, у него даже борода не растет - из-за этого продюсеры не торопятся приглашать его на роли взрослых мужчин. Так что сейчас, как и четверть века назад, Патрик играет в эпизодах - а в свободное время ведет свой канал на youtube.
Мэдисон Линтц
Мэдисон сыграла в "Ходячих мертвецах" в 11 лет - и крепк застолбила за собой место на сериальных съемочных площадках. Среди ее заметных ролей - роли в сериалах "Нэшвилл" и "Босх".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: актеры голливуд дети жизнь звезды знаменитости кино шоу бизнес
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