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Каждый год одесситы отмечают День освобождения города от нацистских оккупантов. Так, 10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции, проведенной 26 марта-14 апреля 1944 года, войсками третьего Украинского фронта освободили Одессу
В этом году отметят уже 77-ю годовщину. Но время идет и многое уже забыто. А ведь за время оккупации, продолжавшейся 907 дней, в городе погибли 82 тысяч жителей, 78 тысяч человек угнали в Германию.
Одесса была оккупирована в октябре 1941 года немецко-румынскими войсками. К январю 1944 года войска Красной Армии начали свою операцию, в связи с чем немецкое командование приняло решение ликвидировать в Одессе администрацию румын и ввести в город свои войска. Это привело к массовым арестам и расстрелам.
Накануне, 27-28 марта, главные силы Третьего Украинского фронта форсировали реку Южный Буг и, освободив Николаев, двинулись на Одессу. 30 марта освободили Очаков, 4 апреля – Раздельную. В ночь на 10 апреля войска армии, при содействии партизан, атаковали фашистов непосредственно в Одессе. Наши войска теснили противника практически со всех сторон. К слову, кавалеристы в сочетании с танками и моторизированной пехотой часто использовались нами для рейдов по вражеским тылам.
Первыми в пределы города ворвались части 416-й, 320-й, 248-й, и 86-й гвардейских стрелковых дивизий. Самые первые входили в город по Тираспольскому шоссе, через Первую и Вторую Заставы.
Бои продолжались всю ночь 9 апреля и утро 10 апреля. Вместе с тем известно, что весной 1944 года крупных сражений за сам город фактически не было. В основном все происходило на подъездах к нему. К 10 часам утра 10 апреля Одесса была полностью очищена от оккупантов. Наступление продолжили на запад, к Днестру. Враг потерял под Одессой 160 тысяч солдат и офицеров.
Сегодня уже можно сказать, что освобождение Одессы стало возможным благодаря тому, что наши смогли выйти к берегам Южного Буга и захватить немецкие переправы. А для врага удержание Одесского порта было ключевым.
Одесса была оккупирована в октябре 1941 года немецко-румынскими войсками. К январю 1944 года войска Красной Армии начали свою операцию, в связи с чем немецкое командование приняло решение ликвидировать в Одессе администрацию румын и ввести в город свои войска. Это привело к массовым арестам и расстрелам.
Накануне, 27-28 марта, главные силы Третьего Украинского фронта форсировали реку Южный Буг и, освободив Николаев, двинулись на Одессу. 30 марта освободили Очаков, 4 апреля – Раздельную. В ночь на 10 апреля войска армии, при содействии партизан, атаковали фашистов непосредственно в Одессе. Наши войска теснили противника практически со всех сторон. К слову, кавалеристы в сочетании с танками и моторизированной пехотой часто использовались нами для рейдов по вражеским тылам.
Первыми в пределы города ворвались части 416-й, 320-й, 248-й, и 86-й гвардейских стрелковых дивизий. Самые первые входили в город по Тираспольскому шоссе, через Первую и Вторую Заставы.
Бои продолжались всю ночь 9 апреля и утро 10 апреля. Вместе с тем известно, что весной 1944 года крупных сражений за сам город фактически не было. В основном все происходило на подъездах к нему. К 10 часам утра 10 апреля Одесса была полностью очищена от оккупантов. Наступление продолжили на запад, к Днестру. Враг потерял под Одессой 160 тысяч солдат и офицеров.
Сегодня уже можно сказать, что освобождение Одессы стало возможным благодаря тому, что наши смогли выйти к берегам Южного Буга и захватить немецкие переправы. А для врага удержание Одесского порта было ключевым.
КАТАКОМБЫ И ПАРТИЗАНЫ
Все мы знаем, что катакомбы использовали во время партизанского движения.
Так, многие горожане переселились под землю – это около 20-ти тысяч партизан и подпольщиков. Они вырыли более 250 километров противотанковых рвов, установили 40 тысяч мин, соорудили 250 баррикад. Одесситы составляли карты, вели разведку.
С подпольщиками пытались бороться. Катакомбы подрывали, замуровывали им входы и даже пытались отравить людей газом.
В дни освобождения именно партизаны помешали взорвать Оперный театр, Дом ученых, Государственную библиотеку, Филармонию, Воронцовский дворец, промышленные предприятия, учебные заведения, причалы, склады морского порта и ряд других значимых объектов. Они обезвредили мины, заложенные под эти здания. Нередко партизаны и уничтожали противников. Только за одну ночь 10 апреля они убили более 300 гитлеровцев.
Так, многие горожане переселились под землю – это около 20-ти тысяч партизан и подпольщиков. Они вырыли более 250 километров противотанковых рвов, установили 40 тысяч мин, соорудили 250 баррикад. Одесситы составляли карты, вели разведку.
С подпольщиками пытались бороться. Катакомбы подрывали, замуровывали им входы и даже пытались отравить людей газом.
В дни освобождения именно партизаны помешали взорвать Оперный театр, Дом ученых, Государственную библиотеку, Филармонию, Воронцовский дворец, промышленные предприятия, учебные заведения, причалы, склады морского порта и ряд других значимых объектов. Они обезвредили мины, заложенные под эти здания. Нередко партизаны и уничтожали противников. Только за одну ночь 10 апреля они убили более 300 гитлеровцев.
Многие знают, что румыны захватили насосную станцию в Беляевке и сразу отключили ее. Воду горожанам выдавали строго по карточкам. Одному человеку полагалось полведра воды в день. И произошло все это в августе, в самую жару. Тогда немногочисленный отряд одесситов-добровольцев с боем пробился к Беляевке. Они запустили станцию и несколько часов удерживали ее, давая городу воду. Через несколько часов всех их убили. Об этих событиях сняли фильм "Жажда", который обязателен к просмотру всем одесситам.
В последствии в одном из боев, развернувшихся вначале на удалении от города, был захвачен румынский офицер. Он сообщил, что городу грозит экологическая катастрофа, так как водокачка была заминирована. Беляевку надо было срочно освобождать.
Руководил операцией освобождения генерал армии Родион Яковлевич Малиновский – одессит.
Трогательное отношение Малиновского к Одессе и одесситам видно из записки, посланной командующему конно-механизированной группы генералу Плиеву в Раздельную: "Исса Александрович! Прошу Вас, не приказываю, а прошу, очень прошу захватить в исправном состоянии водонасосную станцию в Беляевке, не дать возможности врагу ее уничтожить. 16.00, 4.04.44 г. Малиновский". К счастью, катастрофы не произошло.
В последствии в одном из боев, развернувшихся вначале на удалении от города, был захвачен румынский офицер. Он сообщил, что городу грозит экологическая катастрофа, так как водокачка была заминирована. Беляевку надо было срочно освобождать.
Руководил операцией освобождения генерал армии Родион Яковлевич Малиновский – одессит.
Трогательное отношение Малиновского к Одессе и одесситам видно из записки, посланной командующему конно-механизированной группы генералу Плиеву в Раздельную: "Исса Александрович! Прошу Вас, не приказываю, а прошу, очень прошу захватить в исправном состоянии водонасосную станцию в Беляевке, не дать возможности врагу ее уничтожить. 16.00, 4.04.44 г. Малиновский". К счастью, катастрофы не произошло.
НЕМЦЫ ОБОРОНЯЛИСЬ СОВЕТСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ И С ПОМОЩЬЮ ПОГОДЫ
День освобождения Одессы был отстрочен благодаря созданию немцами прочной обороны. Для этого они использовали старые оборонительные сооружения советских войск, которые в 1941 году смогли продержать город два с половиной месяца от входа в него врага.
Для войск основной линией обороны стали берега рек (крупнейшие Южный Буг и Днестр, мелкие Тилигул и другие). Сильнейшим оборонным центром являлась и сама Одесса, в которой располагалась "Крепость фюрера". Так, например, в районе Лузановки построили блиндажи, на перекрестках улиц и площадях города – долговременные огневые точки. Но командование не хотело лишних разрушений в городе, поэтому артиллерию применяли осторожно на завершающем этапе проведения Одесской операции.
Стремясь задержать продвижение наших войск, немцы взорвали дамбу в районе Лузановки и вода затопила прилегающую местность к станции. Противник ожесточенно сопротивлялся в районе Жеваховой горы и Шкодовой горы. Он строил оборону, используя водные преграды, рельеф местности, а также пользуясь погодой, затруднявшей проезд вне дорог. Сложно поверить, но в Одессе тогда был даже мокрый снег.
К моменту наступления, румынских и немецких войск в Одессе находилось еще очень много, они не успели эвакуироваться. Порт был переполнен, а наши бомбардировщики уничтожали суда и эшелоны. Подводные лодки и торпедные катера Черноморского флота сделали эвакуацию немецко-фашистских войск морем почти невозможной.
Для войск основной линией обороны стали берега рек (крупнейшие Южный Буг и Днестр, мелкие Тилигул и другие). Сильнейшим оборонным центром являлась и сама Одесса, в которой располагалась "Крепость фюрера". Так, например, в районе Лузановки построили блиндажи, на перекрестках улиц и площадях города – долговременные огневые точки. Но командование не хотело лишних разрушений в городе, поэтому артиллерию применяли осторожно на завершающем этапе проведения Одесской операции.
Стремясь задержать продвижение наших войск, немцы взорвали дамбу в районе Лузановки и вода затопила прилегающую местность к станции. Противник ожесточенно сопротивлялся в районе Жеваховой горы и Шкодовой горы. Он строил оборону, используя водные преграды, рельеф местности, а также пользуясь погодой, затруднявшей проезд вне дорог. Сложно поверить, но в Одессе тогда был даже мокрый снег.
К моменту наступления, румынских и немецких войск в Одессе находилось еще очень много, они не успели эвакуироваться. Порт был переполнен, а наши бомбардировщики уничтожали суда и эшелоны. Подводные лодки и торпедные катера Черноморского флота сделали эвакуацию немецко-фашистских войск морем почти невозможной.
СИМВОЛ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Памятный символ этой победы – поднятое в тот же день над Оперным театром красное знамя. Его возвели когда к центру города первой прорвалась 248-я стрелковая дивизия под командованием полковника Николая Захаровича Галая. Саперы принялись обезвреживать мины. Именно командир 248-й дивизии удостоился этой чести.
27-ми соединениям и частям, наиболее отличившимся при освобождении города, присвоили почетное наименование "Одесских". За героизм и отвагу, проявленные в боях за город, 14 человек получили звания Героя Советского Союза, около 13-ти тысяч получили ордена и медали.
1 мая 1945 года Одессу объявили городом-героем. Причем наш город получил эту награду одним из первых в СССР. Уже в конце века его наградили орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".
27-ми соединениям и частям, наиболее отличившимся при освобождении города, присвоили почетное наименование "Одесских". За героизм и отвагу, проявленные в боях за город, 14 человек получили звания Героя Советского Союза, около 13-ти тысяч получили ордена и медали.
1 мая 1945 года Одессу объявили городом-героем. Причем наш город получил эту награду одним из первых в СССР. Уже в конце века его наградили орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".
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Метки: ВОВ одесса освобождение
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Есть детская книжка, написанная в Союзе. Не помню автора. "Наш дом стоит у моря". Про оккупацию Одессы. Перечитывал в детстве не раз. В этом городе, у людей, должно быть особенное отношение к нацистам...
"Антонеску дал приказ:
Всем румынам на Кавказ!
А румыны: Ладно-ладно,
На телеги и обратно."
Стишок, которым одесские мальчишки дразнили румын во время оккупации.
С праздником, одесситы!