В этом году отметят уже 77-ю годовщину. Но время идет и многое уже забыто. А ведь за время оккупации, продолжавшейся 907 дней, в городе погибли 82 тысяч жителей, 78 тысяч человек угнали в Германию.



Одесса была оккупирована в октябре 1941 года немецко-румынскими войсками. К январю 1944 года войска Красной Армии начали свою операцию, в связи с чем немецкое командование приняло решение ликвидировать в Одессе администрацию румын и ввести в город свои войска. Это привело к массовым арестам и расстрелам.



Накануне, 27-28 марта, главные силы Третьего Украинского фронта форсировали реку Южный Буг и, освободив Николаев, двинулись на Одессу. 30 марта освободили Очаков, 4 апреля – Раздельную. В ночь на 10 апреля войска армии, при содействии партизан, атаковали фашистов непосредственно в Одессе. Наши войска теснили противника практически со всех сторон. К слову, кавалеристы в сочетании с танками и моторизированной пехотой часто использовались нами для рейдов по вражеским тылам.



Первыми в пределы города ворвались части 416-й, 320-й, 248-й, и 86-й гвардейских стрелковых дивизий. Самые первые входили в город по Тираспольскому шоссе, через Первую и Вторую Заставы.



Бои продолжались всю ночь 9 апреля и утро 10 апреля. Вместе с тем известно, что весной 1944 года крупных сражений за сам город фактически не было. В основном все происходило на подъездах к нему. К 10 часам утра 10 апреля Одесса была полностью очищена от оккупантов. Наступление продолжили на запад, к Днестру. Враг потерял под Одессой 160 тысяч солдат и офицеров.



Сегодня уже можно сказать, что освобождение Одессы стало возможным благодаря тому, что наши смогли выйти к берегам Южного Буга и захватить немецкие переправы. А для врага удержание Одесского порта было ключевым.