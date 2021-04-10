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10 апреля 1944 года... Одесса освобождена от немецко-фашистских захватчиков

10 апреля 1944 года... Одесса освобождена от немецко-фашистских захватчиков (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2021 13:44
Метки: ВОВ   одесса   освобождение   
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Каждый год одесситы отмечают День освобождения города от нацистских оккупантов. Так, 10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции, проведенной 26 марта-14 апреля 1944 года, войсками третьего Украинского фронта освободили Одессу

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Метки: ВОВ   одесса   освобождение   
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4k
insaider Час назад
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−162
Владимир 41 секунду назад
уже снова пора освобождать от нациков-недобитков и их потомков
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2k
Том Джоуд 9 минут назад
Одесситы крепкие люди.
Есть детская книжка, написанная в Союзе. Не помню автора. "Наш дом стоит у моря". Про оккупацию Одессы. Перечитывал в детстве не раз. В этом городе, у людей, должно быть особенное отношение к нацистам...
"Антонеску дал приказ:
Всем румынам на Кавказ!
А румыны: Ладно-ладно,
На телеги и обратно."
Стишок, которым одесские мальчишки дразнили румын во время оккупации.
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15k
Maks Es 22 минуты назад
Ссылка youtu.be

С праздником, одесситы!
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31k
Alex 48 минут назад
Одессу снова нужно освобождать от фашистов
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63k
Максим 56 минут назад
Хороший фильм Жажда..
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2k
Pechenegiatakuyt Час назад
А одессита Стерненко выпустили...
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5k
ваня панкин Час назад
одесситы помните кто вы...
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