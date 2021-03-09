Мечи на орала: как использовали оружие в мирных целях

Заметка по ходу темы: произошло у меня в Балаклаве общение с одной пожилой женщиной, которая рассказывала. как им через некоторое время после войны выдали участки для строительства домов - голая земля, сплошные камни, люди начали копать и выкопали огромное количество оружия, униформу, каски и т.п., а также останки солдат - все это они (останки немецких солдат, советских захоранивали отдельно) , вместе с камнями бетонировали в стены, которыми обносили свои участки