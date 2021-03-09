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Мечи на орала: как использовали оружие в мирных целях

Мечи на орала: как использовали оружие в мирных целях (24 фото)

Автор:
09 марта 2021 13:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   вов   вооружение   каски   креатив   народ   переделка   трофеи   
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24

Все для победы - и страна, отрывая последнее, давала на фронт все, что могла. Но война уходит, оставляя после себя все то. что когда-то ей давал народ. И народ, логично рассуждая - это наше, начинает перековывать мечи на орала.

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Метки: Исторические факты   вов   вооружение   каски   креатив   народ   переделка   трофеи   
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