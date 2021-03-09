Мечи на орала: как использовали оружие в мирных целях

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Все для победы - и страна, отрывая последнее, давала на фронт все, что могла. Но война уходит, оставляя после себя все то. что когда-то ей давал народ. И народ, логично рассуждая - это наше, начинает перековывать мечи на орала.
Конечно, огромное количество оружия и прочей амуниции было собрано на полях сражений специальными отрядами, или сдано самим населением, но переделывать для своих нужд то, что было никому не мешало
Большинство оружия, по приказу от 1943 года "О сборе и вывозе трофейного оружия" вывозилось на переработку и хранение
Структура трофейных органов Красной Армии: - Трофейный Комитет при ГКО - Управление трофейного вооружения КА - Фронтовые управления трофейного вооружения КА (с 1945г.Отдельные трофейные управления подчиненные командующим фронтов) - армейские отделы трофейного вооружения КА Контроль за работой трофейных частей был возложен на ГУКР СМЕРШ. Народу платили деньги за находки. Например за 100 исправных шлемов - 600 рублей (немецкие на 25% дешевле)
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Об объёме эвакуационной работы трофейной службы в 1944 г. свидетельствуют такие данные: с одним только вооружением и металлоломом было отгружено 130 344 вагона.
В ходе войны трофейная служба собрала и отправила в глубокий тыл 6 008 285 т металлолома, в том числе 165 605 т цветного. Кроме того, было отгружено 507 294 т пригодных для производства чёрных и цветных металлов.
Но народный креатив и нехватка металла в быту подсказывали и другие выходы из положения и использования вооружения
Многочисленную технику часто переделывали для службы в мирных целях - тракторы и тягачи для сельского хозяйства
До сих пор встречается множество немецких канистр, которым нашли применение по прямому назначению
Впрочем, люди в любые времена найдут применение всему, включая военную технику
Севастополь - на дачах часто можно встретить торпедные аппараты как резервуар для воды
А аккумуляторы с подводных лодок используются в качестве грядок или заборов
Заметка по ходу темы: произошло у меня в Балаклаве общение с одной пожилой женщиной, которая рассказывала. как им через некоторое время после войны выдали участки для строительства домов - голая земля, сплошные камни, люди начали копать и выкопали огромное количество оружия, униформу, каски и т.п., а также останки солдат - все это они (останки немецких солдат, советских захоранивали отдельно) , вместе с камнями бетонировали в стены, которыми обносили свои участки
Авторский пост
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