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В 1945 году голландский фотограф Менно Хейзинга сделал прекрасные фотографии - на них мы видим сияющих от счастья подростков, висящих на двери движущегося поезда. Это день освобождения их родной страны от немецкой оккупации.
Перенесемся в 1945 год. Войска союзников продвигаются через Европу, а нацистский режим почти побежден. Канадские, британские, польские, американские, бельгийские, голландские и чешские войска вошли в Нидерланды с востока в начале мая и освободили восточные и северные провинции. Другие части страны, особенно юго-восток, были освобождены Второй британской армией, состоящей из британских, польских, американских и французских воздушно-десантных войск.
Нидерланды были официально освобождены 5 мая 1945 года, в связи с этим в стране отмечается официальный праздник - День освобождения (Bevrijdingsdag). Канадский генерал Чарльз Фоулкс и немецкий главнокомандующий Йоханнес Бальсковиц официально оформили капитуляцию Германии в отеле Hotel de Wereld в Вагенингене. Это освободило определенные районы Нидерландов - западные, которые все еще были оккупированы немецкими солдатами. Два дня спустя, 7 мая 1945 года, был подписан Акт о капитуляции Германии, означающий безоговорочную капитуляцию всех немецких солдат.
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Менно Хейзинга (1907–1947) был голландским профессиональным фотографом и членом организации "Скрытая камера". Его фотографии, задокументировавшие жестокость Второй мировой войны, стали достоянием общественности и дошли до Гааги. Сюжеты включают бомбардировки, сцены эвакуации, голода и другие приметы военного времени.
Негативы, имеющие отношение к войне, были переданы еще при жизни фотографа в Нидерландский институт военной документации (NIOD) в Амстердаме. Другие его работы хранятся в музее Nederlands Fotomuseum.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 1945 год вторая мировая исторические фотографии нидерланды освобождение освобождение европы фотограф
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Но знаете, когда пишут про польские войска как освободителей про поляков. К концу войны в советском плену оказалось около 60 тысяч поляков, служивших в Вермахте. Это учитывая, что в десять раз больше было освобождены в основном союзникам от преследований. По нынешним данным самих поляков около 2-3 млн человек в современной Польше потомки служивших Германии.
Но я вообще привередлив, я так же удивляюсь и при рассказах о венграх и болгарах, например. Или может финны.
Но я конечно ничего не имею против иного мнения, я лишь озвучил своё личное, которое возможно и ошибочно.