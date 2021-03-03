Нидерланды были официально освобождены 5 мая 1945 года, в связи с этим в стране отмечается официальный праздник - День освобождения (Bevrijdingsdag). Канадский генерал Чарльз Фоулкс и немецкий главнокомандующий Йоханнес Бальсковиц официально оформили капитуляцию Германии в отеле Hotel de Wereld в Вагенингене. Это освободило определенные районы Нидерландов - западные, которые все еще были оккупированы немецкими солдатами. Два дня спустя, 7 мая 1945 года, был подписан Акт о капитуляции Германии, означающий безоговорочную капитуляцию всех немецких солдат.