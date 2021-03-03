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Так выглядит счастье: фотографии, сделанные в день освобождения Нидерландов 5 мая 1945 года

Так выглядит счастье: фотографии, сделанные в день освобождения Нидерландов 5 мая 1945 года (6 фото)

Автор:
03 марта 2021 11:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1945 год   вторая мировая   исторические фотографии   нидерланды   освобождение   освобождение европы   фотограф   
231
6
В 1945 году голландский фотограф Менно Хейзинга сделал прекрасные фотографии - на них мы видим сияющих от счастья подростков, висящих на двери движущегося поезда. Это день освобождения их родной страны от немецкой оккупации.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1945 год   вторая мировая   исторические фотографии   нидерланды   освобождение   освобождение европы   фотограф   
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4  комментария
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2k
Frank Borman Час назад
А потом парнишки записались в армию и поехали служить в Восточную Индию (нынешнюю Инденезию). Она была голландской колонией. Выкинули оттуда голландцев только в 1949 году, после 4 лет партизанской освободительной войны. А так да, Голландия была цивилизованной страной, которая сильно страдала от немецкой оккупации.
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4k
Афанасий Полчаса назад
лживые фото... Когда эти голландцы записывались в "Гитлерюгенд" он куда шире и радостнее лыбились...
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68
Дядя Витя 2 часа назад
Что-то "сияющих" мало? Думаю что когда вошли немцы они "сияли" также.
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1k
Максим 2 часа назад
Я конечно не умаляю подвига бойцов, воевавших во Вторую мировую, страшная война и страшные последствия.
Но знаете, когда пишут про польские войска как освободителей про поляков. К концу войны в советском плену оказалось около 60 тысяч поляков, служивших в Вермахте. Это учитывая, что в десять раз больше было освобождены в основном союзникам от преследований. По нынешним данным самих поляков около 2-3 млн человек в современной Польше потомки служивших Германии.
Но я вообще привередлив, я так же удивляюсь и при рассказах о венграх и болгарах, например. Или может финны.
Но я конечно ничего не имею против иного мнения, я лишь озвучил своё личное, которое возможно и ошибочно.
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