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Летающие киты Второй мировой: мощь и сила гигантских транспортников

Летающие киты Второй мировой: мощь и сила гигантских транспортников (20 фото)

Автор:
01 апреля 2021 11:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: ВОВ   Исторические факты   военное   вооружение   интересное   планеры   самолеты   транспортник   
658
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В войне нет незначительных моментов - здесь все концентрируется на победе. А лучшие инженерные умы стремятся эту победу приблизить. И транспортные самолеты - одно из звеньев этой цепи. Вот вам подборка из огромных гигантов неба, произведенных основными участниками Великой Отечественной...

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Метки: ВОВ   Исторические факты   военное   вооружение   интересное   планеры   самолеты   транспортник   
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