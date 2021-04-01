Летающие киты Второй мировой: мощь и сила гигантских транспортников

Аr.232-V1 и V2 были переданы люфтваффе в конце осени 1942 г. Следующей зимой они совершили по несколько вылетов на снабжение окруженной группировки Паулюса в Сталинграде. Этому самолету выпала сомнительная честь последним вылететь из Сталинграда перед окончательным разгромом 6-й армии советскими войсками. Несколько позже Аr.232-V1 был потерян во время грузового полета над Германией. После завершения семи предсерийных машин предполагалось выпустить серию из 10 Аr.232B, но данных об их дальнейшей судьбе нет. Один опытный самолет А-серии и четыре Аr.232B-0 были поставлены в отдельную эскадрилью в составе смешанной транспортной группы майора Пельца. Там они использовались до конца 1944 г, когда так называемая “эскадрилья Арадо” была расформирована, а персонал поступил в Trsp.Fl.St-5. Эта часть действовала по специальным заданиям высшего командования, совершая полеты вглубь расположения советских войск с баз в Финляндии и Норвегии. Один из Аr.232B-0 разбился у Москвы 5 сентября 1944 года во время заброски диверсантов по операции “Цеппелин”. 8 марта 1945 года, когда эта часть уже была переименована в III/КG-200, все, за исключением одного, самолеты были потеряны в боях. Дальнейшим развитием Аr.232 стал Аr.432, в конструкции которого более широко использовались стальные трубы вместо дефицитных алюминиевых сплавов. Его сборка уже началась на заводе в Егере, но самолет не был закончен.