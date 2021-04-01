Летающие киты Второй мировой: мощь и сила гигантских транспортников

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В войне нет незначительных моментов - здесь все концентрируется на победе. А лучшие инженерные умы стремятся эту победу приблизить. И транспортные самолеты - одно из звеньев этой цепи. Вот вам подборка из огромных гигантов неба, произведенных основными участниками Великой Отечественной...
Германия. Мессершмитт Me 323 Gigant — немецкий тяжёлый военно-транспортный самолёт грузоподъёмностью до 11 тонн, самый тяжёлый сухопутный самолёт времён Второй мировой войны.
Сверхтяжелый транспортный самолет Me 323 Gigant конструкктивно представлял собой подкосный высокоплан смешанной конструкции, с палубным оперением, неубираемым в полете многоколесным шасси и шестидвигательной силовой установкой.
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Первоначальным серийным вариантом был Me 323D-1, способный нести полезную нагрузку 9750 кг, включая 120 военнослужащих или 60 носилок, на дальность 1000 км.
ARADO "AR-232"
Проект Арадо предусматривал использование многоколесного шасси из 11 пар небольших колес вдоль всей нижней части фюзеляжа, на которые самолет опускался при загрузке и выгрузке.
Аr.232-V1 и V2 были переданы люфтваффе в конце осени 1942 г. Следующей зимой они совершили по несколько вылетов на снабжение окруженной группировки Паулюса в Сталинграде. Этому самолету выпала сомнительная честь последним вылететь из Сталинграда перед окончательным разгромом 6-й армии советскими войсками. Несколько позже Аr.232-V1 был потерян во время грузового полета над Германией. После завершения семи предсерийных машин предполагалось выпустить серию из 10 Аr.232B, но данных об их дальнейшей судьбе нет. Один опытный самолет А-серии и четыре Аr.232B-0 были поставлены в отдельную эскадрилью в составе смешанной транспортной группы майора Пельца. Там они использовались до конца 1944 г, когда так называемая “эскадрилья Арадо” была расформирована, а персонал поступил в Trsp.Fl.St-5. Эта часть действовала по специальным заданиям высшего командования, совершая полеты вглубь расположения советских войск с баз в Финляндии и Норвегии. Один из Аr.232B-0 разбился у Москвы 5 сентября 1944 года во время заброски диверсантов по операции “Цеппелин”. 8 марта 1945 года, когда эта часть уже была переименована в III/КG-200, все, за исключением одного, самолеты были потеряны в боях. Дальнейшим развитием Аr.232 стал Аr.432, в конструкции которого более широко использовались стальные трубы вместо дефицитных алюминиевых сплавов. Его сборка уже началась на заводе в Егере, но самолет не был закончен.
Планер Gotha Go 242
Основной задачей Go 242, разработанного еще в 1941-м, был десант: планер вмещал 21 человека либо 2400 кг груза, мог бесшумно пересечь линию фронта и приземлиться, выполняя функцию «троянского коня». После приземления и разгрузки планер уничтожался. Планер Go 242 имел множество модификаций, в том числе с пороховыми толкачами, с лыжами и колесными тележками, с различным вооружением и санитарным оборудованием. Всего было изготовлено более 1500 экземпляров планера — и они успешно показали себя в деле доставки грузов и личного состава на Восточном фронте.
Blohm & Voss BV 238 — немецкая летающая лодка, построенная во время Второй Мировой Войны
Это был самый тяжёлый самолёт, поднимавшийся когда-либо в воздух на момент своего первого полёта в 1944 году, и самый большой самолёт, произведённый странами «оси» во Второй мировой войне.
General Aircraft Hamilcar (Великобритания, 1942). Один из самых больших военных планеров, когда-либо производившихся серийно. Использовался в ряде крупных десантных операций.
СССР. Планер А-40 «Крылья танка», спроектированный Антоновым в 1941–1942 годах и даже изготовленный в одном экземпляре
КЦ-20 самый крупный из военно-десантных планеров СССР — вмещал он 20 солдат или 2,2 т груза. Было выпущено 68 штук
СССР. Десантный планер Ц-25. Выгрузка техники.
Ц-25 (СССР, 1944), рассчитанный на 25 десантников или 2200 кг груза, стал более совершенной заменой известной модели КЦ-25. Основным недостатком последней была неудачная система загрузки, не позволяющей полноценно использовать грузоподъёмность планера. На Ц-25 же носовую часть сделали откидной, что значительно упростило загрузку.
Waco CG-4A (США, 1942) – самый массовый военно-десантный планер в мире, построено почти 14 000 машин в различных модификациях.
Авторский пост
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