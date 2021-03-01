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"Ты в кого превратился?": разговор матери с сыном о Великой Отечественной войне закончился скандалом

"Ты в кого превратился?": разговор матери с сыном о Великой Отечественной войне закончился скандалом (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 09:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   вов   история   отцы и дети   правда   разговор   холокост   
2784
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Представители современного поколения зачастую относятся к истории совсем не так, как их родители и деды. Для них Великая Отечественная война, Холокост - просто далекие события, значение которых, как считает молодежь, искажено и преувеличено. На видео, появившемся в Сети, мать беседует с сыном и удивляется: неужели это ее ребенок?

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Метки: видео   вов   история   отцы и дети   правда   разговор   холокост   
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3k
Андрина Час назад
Вместо того, чтобы сына проклинать и желать ему смерти, лучше бы объяснила нормально.
Показала бы факты, видеосъемки.
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28
Сергей 2 минуты назад
Посадить на пайку узников Коц. Лагеря на месяц. Посмотрим как он скажет что ,,это другое,,
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58
Племянник Путина 7 минут назад
мать мягко говоря не в себе... сами же такого ублюдка воспитали. Опять таки, чего орать о том, что такой сын не нужен? Иди в опеку и отказывайся от этого сторонника сиськастого фюрера.
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1k
Лёха 10 минут назад
Автор,не путай национализм с нацизмом. Абсолютно разные понятия. Почитай в словаре...
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979
Sergey Shahunov 10 минут назад
Так тут не в мальце дело, он юн и глуп - гормоны играть начали, хочет радикально менять мир, у него вся жизнь впереди... кто-то реп слушает и широкие штаны носит, кто-то патлы отпускает и рычит под гитарки, а кто-то на лысо бреется :)
Гораздо печальнее что мама не сможет ввиду своего развития, а скорее всего и отношения к сыну (потому что "он ребенок, и ничего не понимает") - сесть и поговорить о истории, экономике, политике и социуме, как со взрослым равным человеком (ему сейчас это очень нужно). Надеюсь у него есть отец, у которого нервы покрепче, и любви побольше к чаду.
Дети начинают бунт против социума (такой радикальный), потому что им мало внимания.
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41k
Митрий 12 минут назад
Вот вам общий портрет представителей "мызесьвлась".
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1k
Алексей 12 минут назад
Этого пацана нужно бить кованными сапогами в живот, пока он не поймет, что фашизм это плохо.
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251
Юрий 13 минут назад
Нужно понимать, что народ подчиняется власти, склонен к патернализму и конформизму, а вот религиозность не свойственна народу. Одно дело там в глубине души верить во что-то и совсем другое все эти парады и крестные ходы с хоругвями... По ка в новинку, зрелище, а потом население теряет интерес, так было всегда, даже с крещением Руси и даже до того, с идолами. Вспомните попытку собрать идолов у Владимира. Хотя, впрочем реальность этого события и под вопросом...
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303
Алексей 14 минут назад
Та война слишком далека от текущей молодежи, они правнуки или даже праправнуки. У них даже вполне могут быть родственники как с одной стороны баррикад, так и с другой. Упрекать их в том, что для них это не более чем статья в учебнике истории как-то странно.
Что же про заговоры и придумки жидов, то в школе нужно прививать критическое мышление в первую очередь, а не датам ледового побоища или окислительно-восстановительные реакции, что бы народ не заряжал воду от телеящиков имея при этом поголовно среднее образование.
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732
Paltry 15 минут назад
Вот оно - воспитание в неполной семье...
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3k
portroy 15 минут назад
С учетом того, что она это в сеть выложила, похоже проблема в самой матери.
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−30
edinorog-studio 17 минут назад
Детей нужно учить критически мыслить и анализировать информацию. Грош цена убеждениям и взглядам навязанным обществом. Свозите своего отпрыска в Польшу в Аушвиц-Биркенау. Пусть погрузится в тот ужас, что творили маньяки, которым дали власть. Но в то же время парень говорит разумные вещи: в войнах виновато руководство стран. Для размышления: во Второй Мировой войне общие потери СССР уже озвучиваются в 40 миллионов, в Германии 7-7,5 миллионов. Финансовые потери СССР 610 млрд, а Германии 300. У немецких фронтовиков была вполне хорошая обеспеченная старость, а многие из наших жили и живут на очень маленькую пенсию, помирая в нищете и забвении. Осознавая это понимаешь, почему парень готов пойти защищать что угодно, но не нашу страну.
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20k
BillyBonzz 24 минуты назад
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251
Юрий BillyBonzz 4 минуты назад
А этого, с крестиком сигарой и носом, случаем не Ротенберг ли играл? так похож..
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8k
Сергей Полчаса назад
Типичный последователь либерастической швали. Просто повторяет слова прекрасноликих.
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415
Dk Полчаса назад
Паренёк даже не понимает слова "национализм", раз готов сразу сдаться если будет война... И какой нафиг национализм в нашей много национальной стране? Маме надо помимо рассказов о прошлом отвести сына на тест ДНК и определить сколько национальностей в его крови..
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155
Володя Терно Полчаса назад
Отвезти его в музей Голокоста в Израиле. Пусть посмотрит, подумает. Я оттуда вышел, весь день был в угнетённом настроение от увиденного.
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3k
Алексей Куликов Володя Терно 16 минут назад
Зачем в Израиль? Дневник девочки из блокадного Ленинграда.
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12k
Объект реальности Володя Терно 13 минут назад
Его из музея уже не выпустят В израиле за отрицание статья со сроком, а видео с отрицанием уже в сети, и израильские службы уже в курсе.
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4k
Vadim Полчаса назад
Было всё и героизм и патриотизм и дула автоматов. Война это боль, грязь, ужас. Сегодня ура-патриотизм показывает какой-то лубочный "подвиг", который просто не вызывает доверия у молодого поколения. У нас в детстве постоянно были встречи с прошедшими войну, да и наши дедушки и бабушки пережившие войну могли много рассказать. Главная мысль у них была, лишь бы не было войны.
Еще момент, дети высокопоставленных чиновников тоже воевали, гибли. Сегодня кто-то может представить этих мажоров воюющих за Родину?
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−5
_________ 36 минут назад
Когда подросток видит как толстые дяди в котюмах от Кардена объясняют ему что проклятые буржуи это зло а бедность не порок, когда толстые тети в шелковых платьях с ярко накрашенными губами рассказывают ему о том что это прекрасно умереть в окопе за Родину, когда он видит нищету родителей и роскошь чиновников, то в его неокрепшем мозгу происходит сопоставление , и... напрашивается вполне оправданный вывод! что памятью дедов прикрываются самые неблаговидные дела и поступки.. дети они не идиоты!
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796
Олег Шишкин 39 минут назад
Женщина не в состоянии ничего толком объяснить. Пытается манипулировать. Оскорбляет родного сына. У подростка есть своя логика и с ним можно обсуждать ситуацию аргументированно. Он не хочет умирать за нынешнюю Россию и это его право. Действия матери больше походят на предательство сына (Олег Новосёлов, книга "Женщина: учебник для мужчин". Сын вырастит и припомнит ей такое отношение к себе.
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13k
aalexey3 40 минут назад
Ну а что вы хотели? Если у нас соловьёв по центральному телевидению говорит, что гитлер молодец?
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605
GregVor aalexey3 19 минут назад
Ты сам видел эту передачу и этот момент или повторяешь идиотов, что хайп подняли? Похоже второе.
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101
Akabushkin Petr GregVor 11 минут назад
Странно, что вы называете людей негативно относящихся к фашистскому отродью идиотами.
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231
Youtube's Best Channel 46 минут назад
Т.е. вместо аргументированного ответа она оскорбляет ребёнка и выставляет это на обозрение? Мать года 2021(нет).
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