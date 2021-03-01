Представители современного поколения зачастую относятся к истории совсем не так, как их родители и деды. Для них Великая Отечественная война, Холокост - просто далекие события, значение которых, как считает молодежь, искажено и преувеличено. На видео, появившемся в Сети, мать беседует с сыном и удивляется: неужели это ее ребенок?

0 Источник: Подросткам свойственен максимализм и нигилистический подход к жизни. Но когда они пробуют усомниться в исторических фактах, получается неловко.

0 Источник: Каким образом и как этот юноша успел сформировать свою точку зрения на события Великой Отечественной войны, ведь школа и государственные СМИ не устают напоминать о подвиге народа?

0 Источник: Юноша уверен, что те, кто шли воевать, делали это под дулами автоматов, и случись война сегодня, он бы сдался врагу, если бы знал, что на Россию напало националистическое государство.

И ведь вряд ли единственный, кто так думает.

0 Кстати, в соцсетях за мировоззрение юного националиста назначили мать. Дескать, нужно было заниматься воспитанием ребенка, а не пытаться зарабатывать деньги.

Мать одиночка. — Моряк 007 (@zhekiv777) February 28, 2021