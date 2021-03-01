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Представители современного поколения зачастую относятся к истории совсем не так, как их родители и деды. Для них Великая Отечественная война, Холокост - просто далекие события, значение которых, как считает молодежь, искажено и преувеличено. На видео, появившемся в Сети, мать беседует с сыном и удивляется: неужели это ее ребенок?
Подросткам свойственен максимализм и нигилистический подход к жизни. Но когда они пробуют усомниться в исторических фактах, получается неловко.
Каким образом и как этот юноша успел сформировать свою точку зрения на события Великой Отечественной войны, ведь школа и государственные СМИ не устают напоминать о подвиге народа?
Юноша уверен, что те, кто шли воевать, делали это под дулами автоматов, и случись война сегодня, он бы сдался врагу, если бы знал, что на Россию напало националистическое государство.
И ведь вряд ли единственный, кто так думает.
И ведь вряд ли единственный, кто так думает.
Кстати, в соцсетях за мировоззрение юного националиста назначили мать. Дескать, нужно было заниматься воспитанием ребенка, а не пытаться зарабатывать деньги.
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Показала бы факты, видеосъемки.
Гораздо печальнее что мама не сможет ввиду своего развития, а скорее всего и отношения к сыну (потому что "он ребенок, и ничего не понимает") - сесть и поговорить о истории, экономике, политике и социуме, как со взрослым равным человеком (ему сейчас это очень нужно). Надеюсь у него есть отец, у которого нервы покрепче, и любви побольше к чаду.
Дети начинают бунт против социума (такой радикальный), потому что им мало внимания.
Что же про заговоры и придумки жидов, то в школе нужно прививать критическое мышление в первую очередь, а не датам ледового побоища или окислительно-восстановительные реакции, что бы народ не заряжал воду от телеящиков имея при этом поголовно среднее образование.
Еще момент, дети высокопоставленных чиновников тоже воевали, гибли. Сегодня кто-то может представить этих мажоров воюющих за Родину?