Знаменитый актёр Алексей Смирнов получил в Великой Отечественной войне ранение, которое стоило ему личного счастья

Великая Отечественная война сломала много судеб и забрала тысячи жизней. Знаменитый актёр Алексей Смирнов на войне получил ранение, из-за которого отверг любимую женщину, лишился личного счастья и всю жизнь провёл с главной женщиной своей жизни - с мамой.
Алексей Смирнов запомнился всем в роли тунеядца, хулигана и добряка. В фильмах "Операция "Ы", "Полосатый рейс", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", "Свадьба в Малиновке" он сыграл роли второго плана, хотя всю жизнь мечтал быть серьёзным актёром. Лишь в фильме "В бой идут одни старики" Алексею удалось раскрыть свой талант трагика. Эта роль была близка ему намного больше, чем остальные. Во времена Великой Отечественной войны он отличился во многих боях, и получил ранение, которое изменило всю его жизнь.
После войны Смирнов получил медали "За отвагу", орден Красной Звезды, медаль "За боевые заслуги" и ордена Славы III и II степени. В самом начале войны Алексей пошёл добровольцем как химинструктор, позже стал командиром огневого взвода артиллерийской батареи Житомирской дивизии. Он ни раз ходил в разведку, в 1944 со своим взводом уничтожил миномётную батарею, три станковых пулемёта и около полусотни немцев. Бой в деревне Эйхенрид стал последним для героя. После контузии врачи сообщили ему ужасающую новость - Алексей больше никогда не сможет иметь детей.
Дома его ждала невеста, которой он каждую неделю писал письма с войны. Однако, девушка так и не вышла замуж за Смирнова. Он даже не сообщил ей о том, что возвращается. Об этом Лидия Маслова узнала от матери.
"Я на скорую руку испекла яблочный пирог и побежала к Смирновым. Ведь я столько лет его ждала! Я знала, что Лёша жив, он мне каждый месяц весточку с фронта отправлял. Так вот открыла я дверь в комнату и остолбенела. Лёша даже не поднялся с кровати. "А, это ты", — лениво повернулся он в мою сторону. — "Ну, как дела?" Я так и застыла на месте. "Лёшка, я тебе пирог принесла", — "Да не хочу я твоего пирога, и вообще, кто тебя звал?!" — вскипел он", - рассказала Лидия.
Спустя два года Лидия вышла замуж за другого, а Смирнов так и не рассказал возлюбленной о том, почему отверг её. С этого момента главной женщиной в жизни актёра стала мать.
Источник:
Смирнов умер 7 мая 1979 года от разрыва сердца и был похоронен рядом со своей матерью Инной Ивановной. Коллеги, знавшие Алексея, поговаривали, что Инна Ивановна не хотела отпускать сына и поэтому не давала ему жениться. Смирнов был привязан к матери, которая сошла с ума после смерти второго сына Аркадия.
Алексей тратил много времени, сил и денег, ухаживая за матерью. Семье полагалась двухкомнатная квартира в Петербурге, но из-за скромности Смирнов не ходил собирать бумаги и просить квартиру. Всю жизнь он прожил в крошечной комнате в коммунальной квартире с матерью-инвалидом.
О войне Смирнов не любил рассказывать, а о своих боевых заслугах тем более. Дочь спасённого Алексеем солдата рассказала, что актёр не отвечал на письма и звонки. После смерти своего самого близкого друга – Леонида Быкова, Смирнов попал в больницу.
7 мая он должен быть выписаться из больницы, но в тот день Алексей Макарович выпил бутылку коньяка и его сердце просто не выдержало.
Источник:
- Абросимова, первая любовь Андрея Мягкова: "Его уход - это мое личное горе, моя личная потеря"
- "Грязь и кокаин": владелец автопроката пожаловался на Потапа и Настю Каменских
- Легендарный казак Константин Недорубов: гвозди бы из таких людей делать
- Первая профессиональная фотосессия знаменитых актёров и актрис
- Нежная актриса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» нашла счастье лишь в третьем браке
Понравилось38