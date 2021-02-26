Знаменитый актёр Алексей Смирнов получил в Великой Отечественной войне ранение, которое стоило ему личного счастья

О войне Смирнов не любил рассказывать, а о своих боевых заслугах тем более. Дочь спасённого Алексеем солдата рассказала, что актёр не отвечал на письма и звонки. После смерти своего самого близкого друга – Леонида Быкова, Смирнов попал в больницу.

7 мая он должен быть выписаться из больницы, но в тот день Алексей Макарович выпил бутылку коньяка и его сердце просто не выдержало.