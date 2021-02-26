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Знаменитый актёр Алексей Смирнов получил в Великой Отечественной войне ранение, которое стоило ему личного счастья

Знаменитый актёр Алексей Смирнов получил в Великой Отечественной войне ранение, которое стоило ему личного счастья (6 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 13:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёр   актёр СССР   вов   знаменитости   интересное   ранение   смирнов   фото   
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Великая Отечественная война сломала много судеб и забрала тысячи жизней. Знаменитый актёр Алексей Смирнов на войне получил ранение, из-за которого отверг любимую женщину, лишился личного счастья и всю жизнь провёл с главной женщиной своей жизни - с мамой.

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Метки: актёр   актёр СССР   вов   знаменитости   интересное   ранение   смирнов   фото   
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
какой-то тупой поступок ...
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−12
vova old 24 минуты назад
действительно любимый актёр, зачем вы всё время мусолите Трагедию человека? Какая кому разница теперь? Вечная слава всем кто за нас воевал !
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204
Юрий 45 минут назад
Великий актер и прекрасный человек. Жалко, что ушел так рано. Куча болячек в том числе и от войны и запои. А с девушкой, это было его решение. Правильное или нет, кто знает.
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19
Юденич Час назад
Роли веселые и смешные а судьбу веселой не назовешь.
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16k
тов.Suhov Час назад
Автор, а исправить ошибки в тексте слабО..?. Не копипасть бездумно.
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38k
Элек Мек Час назад
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3
vasisdas warum Час назад
Люди, прошедшие войну, невзгоды, тяжёлые испытания, связанные с моральной травмой, почти все привержены к алкоголю, благо наркотиков в стране практически не было (объяснять приверженцам ЗОЖ - почему привержены, не буду, долго и сложно, не поймут, и это у всех по разному, что можно объяснить людям сидящем на золотом унитазе и мереящим при этом пульс), а здесь ещё, после всех тягот войны и мама и невеста. Человек копил это "пузырь" всю жизнь. Не удивительно
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1k
zenon 2 часа назад
Коллега по работе рассказал, что когда вошли в Венгрию, то венгерские снайперы стреляли в советских солдат по причинным местам. Потом, когда разошлось по всем фронтам, что сделали солдаты с каждым венгерским снайпером, такие ранения сократились. Что делали коллега не рассказал.
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66
Ольга 2 часа назад
Зато человек был хороший и все его роли второго плана были намного ярче и запоминающиеся, чем у некоторых первые. Практически все знают его, фразы в кино его персонажей у всех на устах. А невесту бросил, видимо, потому, что сам хотел иметь семью и детей, но боялся, что полноценной семьи без детей не получится.
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1k
zenon Ольга 2 часа назад
А всё началось с "Операции Ы". Потом я его ждал в каждом фильме.
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5k
кот базилий zenon Час назад
"кто не работает - тот ест , гы-гы-гы"
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