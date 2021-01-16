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Одесская кошка три недели ела конфеты в закрытом контейнере, пока не доплыла до Израиля

Одесская кошка три недели ела конфеты в закрытом контейнере, пока не доплыла до Израиля (2 фото)

Автор:
16 января 2021 10:57
Сообщество : Животные
Метки: без воды   животные   контейнер   кошка   одесса   порт   путешествие   
503
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Кошке удалось сохранить душу в теле на судне отчалившим из Одессы и двадцать дней бороздившим моря, пока не прибыло к берегам "земли обетованной". Как она выжила без воды - осталось загадкой.

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Метки: без воды   животные   контейнер   кошка   одесса   порт   путешествие   
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8  комментариев
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19k
Вишенка Крокодилова Полчаса назад
Минус за примечание. Основные переносчики ковида - люди. А кошка и так 3 недели пробыла в карантине, зачем еще?
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9k
ss 5 минут назад
"Прим* Известно, что кошки являются переносчиками COVID-19."
---
О как! А это уже шизофрения.
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9k
ss 7 минут назад
Это еврейский кот. Он, по традиции, таки свалил из Одессы в Израиль.
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6k
amrita 7 минут назад
Прим* Известно, что кошки являются переносчиками COVID-19.....
по типу пришел Ржевский и всё опошлил.
еще напишите КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
!!!!!!!!!!!!!!!!!------ КОТУ ДОСТОЙНУЮ СЕМЬЮ!!!
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10k
net 10 минут назад
Читал в детстве книгу про мальчика запертого в трюме, который питался всю дорогу галетами и ещё чем придется из ящиков. Жалко забыл название, перечитал бы.
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10k
Серёга@ 22 минуты назад
Афтор ! Ну, причем здесь ковид? Что вы его везде тыкаете ?!
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58k
Viktor 24 минуты назад
У меня так было, грузился под Варшавой, на небольшом заводе. Так сам директор (как потом выяснилось) засунул кота под тент, пошутил типа. Слышал я непонятные, вернее понятные звуки на остановках, а достать животное не мог - груз пломбированный! Двое суток кот трясся в кузове, хорошо, что не зима была. Ну дома накормили, выпустили и бегает, вернее бегал (много воды утекло с тех времён) у нас польский кот. А директор тот не долго прожил после этого - рак желудка. Нельзя никого обижать, тем более животных!
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