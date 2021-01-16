Одесская кошка три недели ела конфеты в закрытом контейнере, пока не доплыла до Израиля

Кошке удалось сохранить душу в теле на судне отчалившим из Одессы и двадцать дней бороздившим моря, пока не прибыло к берегам "земли обетованной". Как она выжила без воды - осталось загадкой.
Задним числом выяснили по записям с камер видеонаблюдения, как животное пробралось в контейнер на корабле за время погрузки в порту Одессы. Судно вышло в море 26 декабря и находилось в пути на протяжении трёх недель. Всё это время кошка находилась в запертом контейнере без воды и питалась конфетами, прогрызая коробки.
Директор экспедиторской компании Александр Винник рассказал, что за время существования фирмы такое случилось впервые. Экипаж судна нашёл лишь одно приемлемое объяснение тому, как кошка выжила без воды - она слизывала конденсат, образующийся на стенках контейнера. В настоящий момент животное находится на карантине*. История кошки не оставила равнодушными израильтян, которые только в фейсбук 7 канала написали не меньше полусотни предложений взять к себе домой хвостатую путешественницу. Об этой истории рассказал 7 телеканал Незалежной.
Прим* Известно, что кошки являются переносчиками COVID-19.
Авторский пост
- Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её
- Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка
- Озорная кошка забежала в магазин, чтобы поиграть с украшавшими витрину шариками
- Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек
- Самка дельфина стала мамой прямо во время выступления: видео
Понравилось32
---
О как! А это уже шизофрения.
по типу пришел Ржевский и всё опошлил.
еще напишите КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
!!!!!!!!!!!!!!!!!------ КОТУ ДОСТОЙНУЮ СЕМЬЮ!!!