Одесская кошка три недели ела конфеты в закрытом контейнере, пока не доплыла до Израиля

Директор экспедиторской компании Александр Винник рассказал, что за время существования фирмы такое случилось впервые. Экипаж судна нашёл лишь одно приемлемое объяснение тому, как кошка выжила без воды - она слизывала конденсат, образующийся на стенках контейнера. В настоящий момент животное находится на карантине*. История кошки не оставила равнодушными израильтян, которые только в фейсбук 7 канала написали не меньше полусотни предложений взять к себе домой хвостатую путешественницу. Об этой истории рассказал 7 телеканал Незалежной.

Прим* Известно, что кошки являются переносчиками COVID-19.