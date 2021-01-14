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Одесситы привязали вора к столбу скотчем

Одесситы привязали вора к столбу скотчем (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 08:58
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   аккумулятор   вор   кража   одесса   позорный столб   
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В одесских пабликах появилось видео и переписка местных жителей, которые поймали у себя во дворе одного из воров автомобильных аккумуляторов.

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Метки: Украина   аккумулятор   вор   кража   одесса   позорный столб   
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7  комментариев
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8k
Мафусаил 38 минут назад
Выпороть бы не мешало!
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12k
Совранский 12 минут назад
Держись Одесса!!! Надеюсь недолго осталось!!!
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3k
Борис Карабанов Полчаса назад
Дикая страна, дикий народ, дикие нравы. Вместо правосудия - самосуд. Самоуправство чистейшей воды. Кстати, не знаю, как там в Украине, но по УК РФ статьи за самоуправство (330) и незаконное лишение человека свободы (127) достаточно тяжёлые.
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1k
Владимир Час назад
Сегодня правосудие, а завтра подростки возьмут пример и привяжут для развлечения какого-то бомжа с текстом "Педофил" и никто не будет разбираться правда или нет.
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3k
Борис Карабанов Владимир Полчаса назад
Это не правосудие, а самосуд. Что касается Вашего гипотетического примера, таки в России было уже несколько случаев, когда калечили и убивали по ошибке предполагаемых "педофилов", сжигали по ошибке "наркоторговца".
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513
Электрик Час назад
Нужно было ещё электролитом его напоить, бензином облить и поджечь.....
(Ненавижу таких уродов - иди, тварь, работай - а не воруй!)
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8k
GRuslan Час назад
"Организовали его в соответствии"
Тут без Кличко не обошлось.
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