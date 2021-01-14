Одесситы привязали вора к столбу скотчем

В одесских пабликах появилось видео и переписка местных жителей, которые поймали у себя во дворе одного из воров автомобильных аккумуляторов.
По словам одесситов, в последние месяцы очень возросло количество краж во дворе и взлом квартир.
И 13 января на краже аккумулятора из машины попался неизвестный мужчина, который сначала пытался убежать, а когда его поймали, то оправдывался, что ничего не хотел красть, а искал закладку.
Но преступник никого не разжалобил этой историей, поэтому до приезда полиции его примотали скотчем к "позорному" столбу, а рядом повесили табличку " Я вор".
И 13 января на краже аккумулятора из машины попался неизвестный мужчина, который сначала пытался убежать, а когда его поймали, то оправдывался, что ничего не хотел красть, а искал закладку.
Но преступник никого не разжалобил этой историей, поэтому до приезда полиции его примотали скотчем к "позорному" столбу, а рядом повесили табличку " Я вор".
А вот прошлогодняя новость о настоящих мужиках из Одессы: "Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину, требовавшую говорить на мове
Скандалом закончилась перепалка двух пожилых дам. Одна не стерпела русскую речь и стала предъявлять претензии, однако ее быстро поставили на место.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самые сумасшедшие события, о которых писали СМИ в январские праздники 2021 года
- Кража года: бессмысленная и беспощадная
- Самые незадачливые грабители мира были арестованы в Великобритании
- Девчата украли елку из двора своего дома, улыбнувшись в камеру
- Вместе с машиной угонщик украл уникальную скрипку
Метки: Украина аккумулятор вор кража одесса позорный столб
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
(Ненавижу таких уродов - иди, тварь, работай - а не воруй!)