Одесситы привязали вора к столбу скотчем

По словам одесситов, в последние месяцы очень возросло количество краж во дворе и взлом квартир.



И 13 января на краже аккумулятора из машины попался неизвестный мужчина, который сначала пытался убежать, а когда его поймали, то оправдывался, что ничего не хотел красть, а искал закладку.



Но преступник никого не разжалобил этой историей, поэтому до приезда полиции его примотали скотчем к "позорному" столбу, а рядом повесили табличку " Я вор".