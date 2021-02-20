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Легендарный казак Константин Недорубов: гвозди бы из таких людей делать

Легендарный казак Константин Недорубов: гвозди бы из таких людей делать (8 фото)

Автор:
20 февраля 2021 16:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: вов   война   интересное   люди   прошлое   события   факты   фото   
2239
8
21 мая 1889 года на хуторе Рубежный в станице Березовская родился один из самых непобедимых людей на земле. Причем о грядущих своих подвигах он заявил еще с колыбели.
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Метки: вов   война   интересное   люди   прошлое   события   факты   фото   
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16  комментариев
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−26
МИХАН 2 часа назад
На таких Россия держалась ,держится и будет держаться !!! Хорошая статья ,спасибо Автор !
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86
Племянник Путина 22 минуты назад
лютый дед, таким памятник из чугуна ставить надо.
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8k
Sasa Племянник Путина 3 минуты назад
И покрывать золотом! Чтоб наверняка! )))
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720
Viktor Час назад
У меня в роду тоже казаки были - и атаманы и генералы .
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929
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
Безусловно, Недорубов Константин Иосифович - это настоящий герой своего времени!
Но почему я узнаю об этом Великом человеке только из этой статьи?
Почему не популяризируют в массовой культуре подвиги таких людей, которые могли бы послужить прекрасной ролевой моделью для подражания современному подрастающему поколению!
Зато каждый школьник сейчас знает всяких марвеловских и дицишных клоунов в треко, которые по большому счету моральные уроды. Чего один "Джокер" стоит! Америкосы до чего одурели с этой херни, что на показав в кино такой мутоты ставят кардоны полиции, чтобы очередной придурок не ворвался на премьеру и не расстрелял там всех ...
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19k
minimalism Автор поста Геннадий Николаевич Казаков Час назад
ну хорошо же, что есть ресурс, где можно узнать. Может быть ее репостнет кто-нибудь, заберет к себе и дальше почитают уже детишки.
Не ругайте современную культуру, а просто расскажите о том же Недорубове еще кому-нибудь, вот и польза будет) Во все времена была массовая культура, со своими особенностями и она всегда кому-то не нравилась, а кто-то ее обожал)

У меня есть в загашнике еще несколько таких же мощных исторических личностей, буду выкладывать)
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9k
Бабудай-Ага Час назад
Сейчас таких все меньше и меньше.
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37k
Сергей Час назад
Боевой дедок. Детишкам надо про таких рассказывать почаще.
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9k
Kharun Akhbajeff Сергей Час назад
Детишкам нынешних "казаков", чтобы равнялись на него, а не на своих ряженых папашек.
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37k
Сергей Kharun Akhbajeff Час назад
Не переживай. Когда до дела дойдёт, эти по твоему "ряженые", себя тоже нормально покажут.
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1k
Никита Час назад
Автор,благодарю за пост, всегда интересовался судьбой этого Героического Человека.В городе Герое Волгограде Константину Иосифовичу Недорубову установлен памятник,его имя носит Волгоградский кадетский корпус,также в его честь названо ряд улиц и школ.Вечная память и слава Человеку Герою который при любой власти и государственном строе защищал РОДИНУ.
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19k
minimalism Автор поста Никита Час назад
он реальный человек-медоед) в пост не влезла вся его богатая биография, пришлось пройтись по основным и самым масштабным событиям в его невероятной жизни.
История про 52 австрийца - любимая, просто шикарная)))
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5k
workmen77 Час назад
Хорошо, что не дожил этот героический человек и не узнал, чем еще прославилась освобождаемая им Кущевская станица и в кого переродились местные казаки.
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−10
Александр Павловский 2 часа назад
Мне не ясно одно, от чего современное ряжено-ханыжное дегенаративное дерьмо именующее себя казаками считает себя приемниками людей подобных герою поста?
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2k
Запускайте Берлагу! Александр Павловский Час назад
Приемник:
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3k
Chanceux 2 часа назад
Недорубов..... Освобождая кастрюляндию, недорубил он там слегка бандеровцев
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