Легендарный казак Константин Недорубов: гвозди бы из таких людей делать

За три года войны он стал полным Георгиевским кавалером, был неоднократно ранен, лечился и с 17 по 18 занимался сельским хозяйством и отдыхал. Но тут грянула Гражданская война и белые уговорили его воевать на своей стороне. Константина Недорубова даже в плен красные взяли как-то раз, но посмотрев на именную шашку, казнить передумали и отпустили со всем уважением. Ну еще бы - он уже тогда был ходячей легендой.



После окончания Гражданской войны он был бригадиром в колхозе, однако в 1933 году был осужден за "потерю зерна в поле" (власть тогда, в голод, без разбору истерично всех карала за реальные и за мнимые прегрешения). Его отправили в лагерь, где Недорубов не унывал и строил канал Москва-Волга. Не удивлюсь, если достроили его досрочно, только потому что там был деятельный Недорубов. И его амнистировали раньше срока.