Легендарный казак Константин Недорубов: гвозди бы из таких людей делать

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21 мая 1889 года на хуторе Рубежный в станице Березовская родился один из самых непобедимых людей на земле. Причем о грядущих своих подвигах он заявил еще с колыбели.
По традиции, новорожденным мальчишкам-казачкам в колыбель кладут пулю, чтобы посмотреть за реакцией. Константин сгреб в ручку пулю, после чего казаки обрадовались: "Добрый казак вырастет!". Таким и вырос. К 18 годам он вымахал двухметровым, с огромными кулачищами, которых побаивались даже взрослые станичники.
В 1911 году его призвали на службу, а там началась и Первая Мировая война. Первого Георгия Недорубов получил в первый же месяц от начала войны. Его послали в разведку с небольшим отрядом и, вот удача, они наткнулись на австрийскую батарею. Разведчики под предводительством отчаянного Недорубова, напали на немцев, захватили шесть орудий и артиллеристов в плен. Это разведчики-то. За это Константину выдали первый орден.
В 1911 году его призвали на службу, а там началась и Первая Мировая война. Первого Георгия Недорубов получил в первый же месяц от начала войны. Его послали в разведку с небольшим отрядом и, вот удача, они наткнулись на австрийскую батарею. Разведчики под предводительством отчаянного Недорубова, напали на немцев, захватили шесть орудий и артиллеристов в плен. Это разведчики-то. За это Константину выдали первый орден.
Следующая история очень известная, однако не упомянуть о ней было бы преступлением - о том как феерично Недорубов получил второго Георгия.
В декабре 1914 казак вместе со своими разведчиками отправился в австрийский тыл, в результате перестрелки все, кроме Недорубова, погибли, и он пробирался через деревню к своим. Выйдя к одному из домов он услышал австрийскую речь и решил, что была не была и устроил театр одного актера: он бросил во двор гранату и начал бегать и кричать "вперед!" "правый фланг - обходи!", "в атаку!". Перепуганные враги высыпали во двор, очевидно думая, что на них напал полк, как минимум. Из канавы им помахал шапкой Недорубов, приказал построиться и привел толпу из 52 пленных в часть. Командир сначала не поверил, что один разведчик взял в плен больше полсотни солдат и попросил австрийца показать на пальцах, сколько человек на них напали? Австриец поднял один палец.
Второго Георгия казаку вручили в 1915 году.
В декабре 1914 казак вместе со своими разведчиками отправился в австрийский тыл, в результате перестрелки все, кроме Недорубова, погибли, и он пробирался через деревню к своим. Выйдя к одному из домов он услышал австрийскую речь и решил, что была не была и устроил театр одного актера: он бросил во двор гранату и начал бегать и кричать "вперед!" "правый фланг - обходи!", "в атаку!". Перепуганные враги высыпали во двор, очевидно думая, что на них напал полк, как минимум. Из канавы им помахал шапкой Недорубов, приказал построиться и привел толпу из 52 пленных в часть. Командир сначала не поверил, что один разведчик взял в плен больше полсотни солдат и попросил австрийца показать на пальцах, сколько человек на них напали? Австриец поднял один палец.
Второго Георгия казаку вручили в 1915 году.
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Третий Георгий этот невероятный человек получил за Брусиловский прорыв. "...пройдя три ряда проволочных заграждений, ворвались в окопы и после ожесточённой рукопашной схватки выбили австрийцев, взяв при этом восемь офицеров, около 600 нижних чинов и три пулемёта"
А вот четвертый Недорубов получил, потому что решил уж не мелочиться и взять вместе с группой казаков штаб немецкой дивизии вместе с генералом. Документы тоже все аккуратненько собрал и привез начальству. Нет, правда, зачем вообще все остальные нужны были? Отправляли бы одного Недорубова и война бы скорее кончилась, наверное.
А вот четвертый Недорубов получил, потому что решил уж не мелочиться и взять вместе с группой казаков штаб немецкой дивизии вместе с генералом. Документы тоже все аккуратненько собрал и привез начальству. Нет, правда, зачем вообще все остальные нужны были? Отправляли бы одного Недорубова и война бы скорее кончилась, наверное.
За три года войны он стал полным Георгиевским кавалером, был неоднократно ранен, лечился и с 17 по 18 занимался сельским хозяйством и отдыхал. Но тут грянула Гражданская война и белые уговорили его воевать на своей стороне. Константина Недорубова даже в плен красные взяли как-то раз, но посмотрев на именную шашку, казнить передумали и отпустили со всем уважением. Ну еще бы - он уже тогда был ходячей легендой.
После окончания Гражданской войны он был бригадиром в колхозе, однако в 1933 году был осужден за "потерю зерна в поле" (власть тогда, в голод, без разбору истерично всех карала за реальные и за мнимые прегрешения). Его отправили в лагерь, где Недорубов не унывал и строил канал Москва-Волга. Не удивлюсь, если достроили его досрочно, только потому что там был деятельный Недорубов. И его амнистировали раньше срока.
После окончания Гражданской войны он был бригадиром в колхозе, однако в 1933 году был осужден за "потерю зерна в поле" (власть тогда, в голод, без разбору истерично всех карала за реальные и за мнимые прегрешения). Его отправили в лагерь, где Недорубов не унывал и строил канал Москва-Волга. Не удивлюсь, если достроили его досрочно, только потому что там был деятельный Недорубов. И его амнистировали раньше срока.
Когда ему было 52 года началась ВОВ. Начальство сделало вялую попытку не взять его на службу из-за возраста и судимости, но он пошел к первому секретарю обкома и решительно сказал, что он, в отличие от всех этих вот, умеет воевать, а уж с "немчурой" так точно. Секретарь под свою ответственность отправил Недорубова служить в казачий полк и заведовать казачьей сотней. Туда же отправили и его сына Николая, любимчика Константина, из всех его четверых детей.
В Кущевской атаке донцы с кубанцами держали оборону двое суток, сын с отцом плечом к плечу (старший без остановки палил из автомата, а младший забрасывал подошедших близко немцев гранатами) уничтожили больше 72 фашистов. Вот только после этого боя Николай Недорубов, получив 13 осколочных ран, рухнул на землю и считался погибшим. Только сильно позже выяснилось, что его тогда нашли женщины из Кущевской станицы, в темноте перенесли в дом и много недель лечили и прятали.
В Кущевской атаке донцы с кубанцами держали оборону двое суток, сын с отцом плечом к плечу (старший без остановки палил из автомата, а младший забрасывал подошедших близко немцев гранатами) уничтожили больше 72 фашистов. Вот только после этого боя Николай Недорубов, получив 13 осколочных ран, рухнул на землю и считался погибшим. Только сильно позже выяснилось, что его тогда нашли женщины из Кущевской станицы, в темноте перенесли в дом и много недель лечили и прятали.
Старший Недорубов после этого воевал совершенно лютым образом - мстил за сына. В августе 42-го сотня Недорубова напала на колонну немцев в тылу и уничтожили 300 фашистов и заодно 20 машин с грузом. Автомат, а не человек!
В сентябре 42-го он в одиночку (!) уничтожил батарею минометчиков, "используя складки местности, скрытно подобраться к трем пулеметным и двум минометным гнездам противника и погасить их ручными гранатами". Он был ранен, но полк покидать отказался (ну кто бы сомневался).
А вот в октябре 42-го он, со своей сотней, разбивал немцев под селением Мартуки. Он остался практически единственным выжившим, но получил 8 пулевых ранений, что вкупе с предыдущими тяжелыми ранами в боях, отправило его в госпиталь. Медкомиссия была неумолима: "К службе в армии не годен".
В сентябре 42-го он в одиночку (!) уничтожил батарею минометчиков, "используя складки местности, скрытно подобраться к трем пулеметным и двум минометным гнездам противника и погасить их ручными гранатами". Он был ранен, но полк покидать отказался (ну кто бы сомневался).
А вот в октябре 42-го он, со своей сотней, разбивал немцев под селением Мартуки. Он остался практически единственным выжившим, но получил 8 пулевых ранений, что вкупе с предыдущими тяжелыми ранами в боях, отправило его в госпиталь. Медкомиссия была неумолима: "К службе в армии не годен".
Вернувшись домой он узнал (да, только тогда), что его сын Николай жив! Все ж хорошо, чего дома сидеть, подумал этот невероятный человек и снова ушел на фронт. Он командовал эскадроном гвардейского полка, он освобождал Украину, в Молдавии воевал, в Венгрии и Румынии. После ранения на Карпатах его попросили уже успокоиться наконец и комиссовали насовсем.
До конца своих дней он жил с пулей в легком, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. На все торжественные мероприятия надевал Золотую Звезду с Георгиями вместе, не понимая, почему так нельзя и считал, что родина и власть - вещи абсолютно разные. "Я в таком виде на Параде Победы в первом ряду шагал. А на приеме сам товарищ Сталин руку жал, благодарил за участие в двух войнах".
До конца своих дней он жил с пулей в легком, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. На все торжественные мероприятия надевал Золотую Звезду с Георгиями вместе, не понимая, почему так нельзя и считал, что родина и власть - вещи абсолютно разные. "Я в таком виде на Параде Победы в первом ряду шагал. А на приеме сам товарищ Сталин руку жал, благодарил за участие в двух войнах".
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Но почему я узнаю об этом Великом человеке только из этой статьи?
Почему не популяризируют в массовой культуре подвиги таких людей, которые могли бы послужить прекрасной ролевой моделью для подражания современному подрастающему поколению!
Зато каждый школьник сейчас знает всяких марвеловских и дицишных клоунов в треко, которые по большому счету моральные уроды. Чего один "Джокер" стоит! Америкосы до чего одурели с этой херни, что на показав в кино такой мутоты ставят кардоны полиции, чтобы очередной придурок не ворвался на премьеру и не расстрелял там всех ...
Не ругайте современную культуру, а просто расскажите о том же Недорубове еще кому-нибудь, вот и польза будет) Во все времена была массовая культура, со своими особенностями и она всегда кому-то не нравилась, а кто-то ее обожал)
У меня есть в загашнике еще несколько таких же мощных исторических личностей, буду выкладывать)
История про 52 австрийца - любимая, просто шикарная)))