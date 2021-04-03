Новая методика по изгнанию бесов от пастора из Лимпопо

И ладно бы, если прихожане, собравшись с духом, объяснили новоявленному кудеснику, что не стоит отравлять воздух, так нет! Часть из них дружно согласилась со своим духовником и уверовала в «священный пук». И пастор тут же начал практиковать свою методику.