Новая методика по изгнанию бесов от пастора из Лимпопо

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Пока весь мир борется с пандемией и разными кризисами, южноафриканский пастор Христос Пенелопа придумал свой способ бороться с душевными и физическими недугами.
Есть в одной из провинций Южно-Африканской Республики небольшая деревня Сияндани. Вот именно там и живёт этот «целитель». Какой кокос упал ему на голову не известно, но в один прекрасный день пастор решил, что именно его кишечные газы способны излечить всех и вся! Он садится страждущим на лицо и пукает. По его мнению, во время пука из больного не только уходит болезнь, но и сбегают бесы, сидящие в самом пациенте.
И ладно бы, если прихожане, собравшись с духом, объяснили новоявленному кудеснику, что не стоит отравлять воздух, так нет! Часть из них дружно согласилась со своим духовником и уверовала в «священный пук». И пастор тут же начал практиковать свою методику.
А чтобы прихожане не задавали лишних вопросов, пастор даже теорию пука создал. Мол, дескать, «всё началось с Учителя Иисуса, когда он наступил на Петра. Это демонстрация силы Бога. Точно так же, как Бог заставил Адама погрузиться в глубокий сон, это то же самое». И настолько народ в это верит, что «целебных» газов в очереди по два месяца ждут, да ещё и в контейнеры собирают.
Другие пасторы с такой трактовкой в корне несогласны. Так, пастор Джейкоб Сибия из Кагисо в интервью южноафриканской газете Daily Sun, сообщил, что Бог не велел садиться на людей и тем более пукать им в нос. «Пасторы должны практиковать то, что есть в Библии, а не то, что они там думают».
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Практика того, что есть в Библии так же полезна как и пуканье в лицо.
Хотя от пуканья может быть польза - у слабых духом оно может привести к быстрому очищению желудка.
Покупает её в магазине. Платит за неё сумму, указанную на ценнике.
На дощечке изображение. Нанесено краской. Или напечатано цветным принтером.
Не очень реалистичное изображение человеческой фигуры. Похоже на анимацию. Или детский рисунок.
Человек вешает эту дощечку на одну из стен своего дома.
Он верит-изображённый на дощечке создал всё окружающее. Весь видимый мир.
Человек встаёт на колени перед дощечкой и начинает просить у неё богатства, здоровья себе и детям, долголетия престарелым родителям и мира во всём мире.
Человек знает, как устроен компьютер. Как работает сенсорный экран. Как функционирует мобильный телефон. Знает, куда позвонить, если отключился интернет. Умеет вызывать сантехника. Ловко пользуется автомобилем. Знает, что будет, если в кислоту добавить щёлочь. Может сам починить проводку.
И регулярно встаёт на колени перед деревянной дощечкой.
Трогает себя за лоб, плечи и живот. Старательно выговаривает неудобные слова, смысл которых понимает не полностью. Просит счастья, здоровья, богатства. У дощечки, которая создала этот мир. Или у того, кто создал этот мир, и теперь зачем-то сидит в маленькой дощечке. Человек знает дощечка следит за ним. Каждый проступок фиксируется. И само понятие проступок тоже сформулировано ей. Она решает, что такое хорошо, а что такое грех, делать который не хорошо.
Дощечка довлеет и повелевает. И человек добровольно признаёт её власть над собой. Он согласен с таким порядком вещей. Дощечка главная.
При этом человек регулярно смотрит в интернете и по телевизору различные передачи. Например, про дикие африканские племена.
Тамошние люди вставляют себе в губы глиняные блюдца, едят друг друга и используют вместо дощечки черепа, пёстро раскрашенные ракушки, камушки и сушёные хвостики крыс.
Человек находит это очень смешным, глупым и несерьёзным.
Как можно верить в то, что дух предка живёт в его же закопчённом черепе? Абсурд! Как можно поклоняться пню, с вырезанными на нём глазами и злобной пастью? Бред! Ненормальность! Дикость!
То ли дело дощечка...
Это так естественно - встать перед ней на колени, потрогать себя за лоб, плечи и живот, и, старательно выговаривая неудобные слова, попросить у неё здоровья, богатства и счастья.
Это абсолютно нормально и правильно. Это очевидно.
Это хорошо.
Это не "бред, ненормальность, дикость"? )