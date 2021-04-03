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Сообщество Треники&Вареники 2614 постов • 1043 подписчика подписаться
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Новая методика по изгнанию бесов от пастора из Лимпопо

Новая методика по изгнанию бесов от пастора из Лимпопо (4 фото)

Автор:
03 апреля 2021 11:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Церковь   африка   газы   лимпопо   пастор   прихожане   
1615
4
Пока весь мир борется с пандемией и разными кризисами, южноафриканский пастор Христос Пенелопа придумал свой способ бороться с душевными и физическими недугами.

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Метки: Церковь   африка   газы   лимпопо   пастор   прихожане   
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28  комментариев
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292
накладчик в угол 3 часа назад
Нечистый дух вытесняется ещё более нечистым. Клин клином вышибает.
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9k
Denissg 5 минут назад
Учительница первая моя.
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623
Stalkerreklats 18 минут назад
Чо то робот посчитал что у меня реклама в посте. Поэтому скриншот. Сорри кому мелко.

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7k
Alex Djeff 21 минуту назад
Определение "духовный наставник", заиграло новыми красками...
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36
Alex Полчаса назад
Чем бы негр не маялся, лишь бы не курил крэк и не стрелял в прохожих
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435
D. K 38 минут назад
Интересно, что по этому поводу думает Малышева. Это норма или таки нет?
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4k
Сергей 54 минуты назад
Пока читал аж прослезился.вот это позитив.
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58k
Опиум для народа Сергей 50 минут назад
В смысле-глаза режет?)))
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4k
Сергей Опиум для народа 41 минуту назад
У меня бесы завелись.
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58k
Опиум для народа Сергей Полчаса назад
Сочувствую,от вас до Сияндани далековато.)
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4k
Сергей Опиум для народа Полчаса назад
Ага,альтернативу ищу.
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13k
Роман 56 минут назад
> Пасторы должны практиковать то, что есть в Библии, а не то, что они там думают

Практика того, что есть в Библии так же полезна как и пуканье в лицо.
Хотя от пуканья может быть польза - у слабых духом оно может привести к быстрому очищению желудка.
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682
sedoisever Роман 36 минут назад
Считаешь, что придерживаться заповеди "не укради", например, это не полезней пукания?
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2k
Нескучный сад 2 часа назад
Да, ладно... Тут у нас целой Конституции на лицо садятся и пердят!
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266
Сергей 2 часа назад
а если при изгнании бесов еще и подлива вылезла, то человек автоматически становится святым
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Человек приобретает деревянную дощечку.
Покупает её в магазине. Платит за неё сумму, указанную на ценнике.
На дощечке изображение. Нанесено краской. Или напечатано цветным принтером.
Не очень реалистичное изображение человеческой фигуры. Похоже на анимацию. Или детский рисунок.

Человек вешает эту дощечку на одну из стен своего дома.
Он верит-изображённый на дощечке создал всё окружающее. Весь видимый мир.
Человек встаёт на колени перед дощечкой и начинает просить у неё богатства, здоровья себе и детям, долголетия престарелым родителям и мира во всём мире.

Человек знает, как устроен компьютер. Как работает сенсорный экран. Как функционирует мобильный телефон. Знает, куда позвонить, если отключился интернет. Умеет вызывать сантехника. Ловко пользуется автомобилем. Знает, что будет, если в кислоту добавить щёлочь. Может сам починить проводку.
И регулярно встаёт на колени перед деревянной дощечкой.
Трогает себя за лоб, плечи и живот. Старательно выговаривает неудобные слова, смысл которых понимает не полностью. Просит счастья, здоровья, богатства. У дощечки, которая создала этот мир. Или у того, кто создал этот мир, и теперь зачем-то сидит в маленькой дощечке. Человек знает дощечка следит за ним. Каждый проступок фиксируется. И само понятие проступок тоже сформулировано ей. Она решает, что такое хорошо, а что такое грех, делать который не хорошо.
Дощечка довлеет и повелевает. И человек добровольно признаёт её власть над собой. Он согласен с таким порядком вещей. Дощечка главная.

При этом человек регулярно смотрит в интернете и по телевизору различные передачи. Например, про дикие африканские племена.
Тамошние люди вставляют себе в губы глиняные блюдца, едят друг друга и используют вместо дощечки черепа, пёстро раскрашенные ракушки, камушки и сушёные хвостики крыс.
Человек находит это очень смешным, глупым и несерьёзным.
Как можно верить в то, что дух предка живёт в его же закопчённом черепе? Абсурд! Как можно поклоняться пню, с вырезанными на нём глазами и злобной пастью? Бред! Ненормальность! Дикость!

То ли дело дощечка...
Это так естественно - встать перед ней на колени, потрогать себя за лоб, плечи и живот, и, старательно выговаривая неудобные слова, попросить у неё здоровья, богатства и счастья.
Это абсолютно нормально и правильно. Это очевидно.
Это хорошо.
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682
sedoisever Опиум для народа Полчаса назад
Человек и похуже делает. Фоткает и выкладывает свою еду. Клянчит виртуальные поощрения в виде "лайков" и "классов", преображает свои изображения фотошопом.
Это не "бред, ненормальность, дикость"? )
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1k
Гур 2 часа назад
Нигеры, хуле....
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
А что,сильно большая разница в "банутости с теми,кто верит что сушеные куски трупов могут помочь/излечить/вписать нужное?
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583
vetallica 2 часа назад
пару недель назад об этом был уже пост, не?
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3k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
колдун-пердун.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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1k
Йожык 3 часа назад
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28k
a.fey 3 часа назад
Пердун-надомник.
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1k
GUSAR 3 часа назад
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43k
zloykoyot 3 часа назад
Что-то мне это напоминает
Ссылка www.youtube.com
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666
Миша 3 часа назад
Мерзость какая. Распутин, вот тот изгонял так изгонял!
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