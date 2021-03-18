Зулусского короля проводила в последний путь толпа колоритного народа

На фото: Гудвилл Звелитини со старшим принцем зулусов Мангосуту Бутелези (справа) в 2019 году.

"Он был символом уважения, единства и любил свой народ, - сказал 31-летний Мазви Зулу, дальний родственник короля. - Он не хотел видеть, чтобы кто-то попрошайничал, и призывал нас быть фермерами".



Звелитини был известен своим ярким образом жизни: он купил роскошный дворец для каждой из своих шести жен и потратил 155 000 фунтов стерлингов (примерно 16 млн рублей) на военную форму для своих 28 детей, в то время как большинство его подданных жили в крайней нищете.



Несмотря на то, что его титул была чисто церемониальным - король зулусов не имеет официальной власти в современной Южной Африке - Звелитини проводил свою политику среди народа. Так, жестко поддерживал старинную традицию проверки на девственность, заявляя, что это помогает стране бороться со СПИДом: женщины до брака не смеют заниматься сексом. Он также назвал геев "гнилыми людьми", а однополые отношения "недопустимыми".