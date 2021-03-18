Зулусского короля проводила в последний путь толпа колоритного народа

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Сотни скорбящих, одетых в шкуры леопарда и разноцветные бусы, собрались, чтобы выразить свое почтение королю зулусов Южной Африки Гудвиллу Звелитини, скончавшемуся на прошлой неделе. Во время своего 49-летнего правления этот правитель возродил фестивали тростника, на которых перед ним танцевали обнаженные молодые девственницы со всей страны.
72-летний король скончался рано утром в пятницу в городе Дурбан на востоке ЮАР после нескольких недель лечения от диабета. Его останки были доставлены на место его рождения, в небольшой городок Нонгома на юго-востоке провинции Ква-Зулу-Натал.
Король Звелитини был монархом дольше всех в истории зулусов, он правил свои полвека от эпохи годы апартеида и до перехода к демократии. Сопровождая катафалк с телом почившего правителя, выстроились в почетный караул зулусские полки: местные воины в традиционных шкурах леопарда и страусиных перьях, вооруженные копьями, щитами и дубинками.
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А обнаженные до пояса женщины в замысловатых ожерельях и повязках на голове танцевали и пели, шествуя к моргу, где хранилось тело Звелитини.
Процессия прошла за транспарантом с надписью "Спасибо за то, что сиял нам светом надежды".
Зулусы остановились на короткое бдение возле ратуши, где к ним присоединились местные жители, некоторые все еще в рабочей форме.
Звелитини должен быть похоронен после полуночи на интимной церемонии, которая проводится за закрытыми дверями в королевской резиденции КваКхетомтхандайо.
Зулусы остановились на короткое бдение возле ратуши, где к ним присоединились местные жители, некоторые все еще в рабочей форме.
Звелитини должен быть похоронен после полуночи на интимной церемонии, которая проводится за закрытыми дверями в королевской резиденции КваКхетомтхандайо.
На фото: Гудвилл Звелитини со старшим принцем зулусов Мангосуту Бутелези (справа) в 2019 году.
"Он был символом уважения, единства и любил свой народ, - сказал 31-летний Мазви Зулу, дальний родственник короля. - Он не хотел видеть, чтобы кто-то попрошайничал, и призывал нас быть фермерами".
Звелитини был известен своим ярким образом жизни: он купил роскошный дворец для каждой из своих шести жен и потратил 155 000 фунтов стерлингов (примерно 16 млн рублей) на военную форму для своих 28 детей, в то время как большинство его подданных жили в крайней нищете.
Несмотря на то, что его титул была чисто церемониальным - король зулусов не имеет официальной власти в современной Южной Африке - Звелитини проводил свою политику среди народа. Так, жестко поддерживал старинную традицию проверки на девственность, заявляя, что это помогает стране бороться со СПИДом: женщины до брака не смеют заниматься сексом. Он также назвал геев "гнилыми людьми", а однополые отношения "недопустимыми".
"Он был символом уважения, единства и любил свой народ, - сказал 31-летний Мазви Зулу, дальний родственник короля. - Он не хотел видеть, чтобы кто-то попрошайничал, и призывал нас быть фермерами".
Звелитини был известен своим ярким образом жизни: он купил роскошный дворец для каждой из своих шести жен и потратил 155 000 фунтов стерлингов (примерно 16 млн рублей) на военную форму для своих 28 детей, в то время как большинство его подданных жили в крайней нищете.
Несмотря на то, что его титул была чисто церемониальным - король зулусов не имеет официальной власти в современной Южной Африке - Звелитини проводил свою политику среди народа. Так, жестко поддерживал старинную традицию проверки на девственность, заявляя, что это помогает стране бороться со СПИДом: женщины до брака не смеют заниматься сексом. Он также назвал геев "гнилыми людьми", а однополые отношения "недопустимыми".
Заявление, подтверждающее смерть короля, было подписано Мангосуту Бутелези, влиятельным политическим деятелем-ветераном, который также является принцем зулусов.
В заявлении говорилось: "С величайшим сожалением я сообщаю народу о кончине Его Величества короля Гудвилла Звелитини. К сожалению, когда он все еще находился в больнице, здоровье Его Величества ухудшилось, и впоследствии он скончался рано утром".
Король Звелитини был монархом дольше всех в истории зулусов, правившим полвека в годы апартеида и перехода к демократии. Зулусские полки образуют почетный караул, сопровождая катафалк с телом почившего правителя.
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сказал, что короля "будут помнить как всеми любимого и дальновидного монарха, внесшего важный вклад в культурную самобытность, национальное единство и экономическое развитие".
Но Звелитини также обвиняли в том, что он сыграл на руку борьбе системы апартеида против запрещенного тогда Африканского национального конгресса, который выступал против правления белого меньшинства. После его смерти местная газета назвала его, с одной стороны, "хранителем зулусской культуры", но в то же время и "полезным идиотом в руках правительства апартеида".
На фото: бывший президент ЮАР времен апартеида Питер Виллем Бота с королем Звелитини во время празднования Дня примирения в 2003 году.
Преемник Звелитини пока не разглашается. Его старший сын, который традиционно унаследовал бы трон, был убит в Йоханнесбурге в ноябре прошлого года.
В 2014 году Звелитини объявил о банкротстве, несмотря на то, что правительство ЮАР передало ему 54 миллиона рандов (больше 300 млн рублей) на содержание его с многочисленным семейством в привычном для них стиле. Согласно отчетам, содержание всех шести жен, их детей и внуков в отдельных дворцах - с щедрыми пособиями, платой за частную школу и персональным персоналом - требует значительных финансовых средств.
Роскошная женитьба короля на шестой супруге по имени Зола Мафу, принцессе из соседнего королевства Свазиленд, в июле 2014 года, запомнилась приемом на 5000 гостей. По данным южноафриканской газеты Sunday Times, монарх потратил сумму, примерно равную полутора миллионам рублей только на украшения и цветы.
Он встретил и полюбил будущую королеву Золу, когда та (в центре на фото) выступала на фестивале девственниц, танцующих с тростником, в 2003 году. Эту традицию и возродил сам Звелитини в 1991 году.
Все будущие участницы церемонии заранее проходят тест на девственность, а затем в ходе самой церемонии женщины с обнаженной грудью берут трость и несут ее королю.
Все будущие участницы церемонии заранее проходят тест на девственность, а затем в ходе самой церемонии женщины с обнаженной грудью берут трость и несут ее королю.
Король Свазиленда Мсвати III (в центре) и король зулусов Звелитини (слева) посещают ежегодный фестиваль танца в Свазиленде в 2005 году. Первый из них ежегодно выбирает себе новую жену на таких мероприятиях.
Гудвилл Звелитини родился в ЮАР в 1948 году и вступил на престол в 1971 году в разгар апартеида. Вообще-то он получил на это право после смерти своего отца, царя Киприана Бхекузулу ка Соломона в 1968 году, но был вынужден бежать на остров Св. Елены на три года из-за угрозы смерти.
Обязанности регента до 1971 года исполнял принц Исраэль Макваизени, а 23-летний Звелитини был официально провозглашен восьмым монархом зулусов на церемонии 3 декабря 1971 года.
Обязанности регента до 1971 года исполнял принц Исраэль Макваизени, а 23-летний Звелитини был официально провозглашен восьмым монархом зулусов на церемонии 3 декабря 1971 года.
Зулусы - крупнейшая этническая группа Южной Африки, насчитывающая более 11 миллионов человек. Их традиционные правители имеют право голоса в вопросах культуры, землепользования а также правосудия на своей территории.
Король Свазиленда Мсвати III (справа) и его зять король зулус Гудвилл Звелитини (слева) на праздновании 30-летия независимости Свазиленда от британского колониализма в 1998 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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