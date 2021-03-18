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Зулусского короля проводила в последний путь толпа колоритного народа

Зулусского короля проводила в последний путь толпа колоритного народа (20 фото)

Автор:
18 марта 2021 04:04
Сообщество : Истории
Метки: африка   девушки   зулусы   король   обычаи   племя   похороны   юар   
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Сотни скорбящих, одетых в шкуры леопарда и разноцветные бусы, собрались, чтобы выразить свое почтение королю зулусов Южной Африки Гудвиллу Звелитини, скончавшемуся на прошлой неделе. Во время своего 49-летнего правления этот правитель возродил фестивали тростника, на которых перед ним танцевали обнаженные молодые девственницы со всей страны.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: африка   девушки   зулусы   король   обычаи   племя   похороны   юар   
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1k
Эдуардо Час назад
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mebublja 4 минуты назад
А почему так мало фотографий танцующих и поющих женщин?
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19k
pssst 57 минут назад
"Останки" во втором абзаце прочитал как "объедки".
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3k
Еркен Час назад
Действительно так "сиял" для своего народа, что только себя и свое эго потишал, пока народ бедствовал. А уж парад девственниц, так вообще аморальные прихоти под видом поддержки традиции.
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41k
Митрий Час назад
Найди на картинке лишние предметы:
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10k
booz223 2 часа назад
Странные парни, эти зулусы... Но о вкусах не спорят
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Боже! Кто ж теперь будет править зулусами?!
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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