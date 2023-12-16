"Говорят одно, а живут совсем по-другому": проповедница из Бразилии разочаровалась в церкви и ушла в порно

Её хватило на 8 лет. Все эти годы она вела благочестивый образ жизни и не думала ни о чём кроме Бога. Ана была замужем за пастором Юсефом Акивой в течение семи лет, а в ноябре прошлого года публично объявила о своем разводе, заявив, что инициатива исходила от ее бывшего мужа.





Размышляя о своем шестилетнем браке, женщина рассказывает, что ее супруг контролировал ее жизнь, запрещая работать вне дома и заводить друзей. Она подробно описывает эмоциональное насилие, заявляя: “трудно быть счастливым рядом с кем-то, кто контролирует твою жизнь и кто считает тебя мусором под ногами". Акива уверяет, что многие женщины, связанные служением Церкви, испытывают нечто подобное, но страдают молча. А для абьюзеров, считает Ана, Церковь - идеальное место, ведь там они могут прикрываться Словом Божьим и унижать женщин, а те будут терпеть, т.к. именно это завещал Сын Божий.



