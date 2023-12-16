"Говорят одно, а живут совсем по-другому": проповедница из Бразилии разочаровалась в церкви и ушла в порно

После 8 лет служения Евангельской церкви 36-летняя Ана Акива решила круто изменить жизнь.
У Аны Акива богатая биография. Некогда миловидная девушка работала моделью и даже поучаствовала в конкурсе красоты на лучшие ягодицы «Мисс Бум-Бум».
В 2015 году всё изменилось. Она уверовала, присоединилась к к Евангельской церкви Фуксико и даже стала проповедницей.
“У меня постыдное прошлое, когда я делала все, чтобы выглядеть, иметь статус и прослыть чувственной женщиной. Я даже завязала отношения с подругой, просто чтобы добиться славы. Все это было ложью. Сегодня в моей жизни есть Бог, я глубоко раскаиваюсь и у меня новая миссия в жизни ”, - говорила Ана.
Её хватило на 8 лет. Все эти годы она вела благочестивый образ жизни и не думала ни о чём кроме Бога. Ана была замужем за пастором Юсефом Акивой в течение семи лет, а в ноябре прошлого года публично объявила о своем разводе, заявив, что инициатива исходила от ее бывшего мужа.
Размышляя о своем шестилетнем браке, женщина рассказывает, что ее супруг контролировал ее жизнь, запрещая работать вне дома и заводить друзей. Она подробно описывает эмоциональное насилие, заявляя: “трудно быть счастливым рядом с кем-то, кто контролирует твою жизнь и кто считает тебя мусором под ногами". Акива уверяет, что многие женщины, связанные служением Церкви, испытывают нечто подобное, но страдают молча. А для абьюзеров, считает Ана, Церковь - идеальное место, ведь там они могут прикрываться Словом Божьим и унижать женщин, а те будут терпеть, т.к. именно это завещал Сын Божий.
Акива, говоря об уходе от пастырских обязанностей, критикуя церковную среду как “коррумпированную” и, в некоторых случаях, даже более худшую, чем светский мир. Она утверждает, что проповедуемые идеалы не соответствуют реальному поведению священнослужителей, и разочарование в этом поспособствовало её отойти от пасторства.
Спустя время Акива и вовсе пустилась во все тяжкие, заявив, что решила торговать своими интимными фото и видео. Она сообщает, что обговорила этот шаг с актуальным спутником жизни, а также поставила о нём в известность бывшего супруга, родителей и даже детей.
Акива заявляет, что выставлять свое тело напоказ не противоречит ее вере: “Бог для меня - все. Он знает, что я люблю Его.”
Кстати, женщина не отрицает, что через время может бросить порно и снова вернуться к служению. Хотя и сейчас чувствует себя близкой к Богу.
Акива - не единственная, кто изменил религии, уйдя в порно. Американка Эдди Эндрюс росла в очень религиозной семье, где служение Богу было первичной потребностью, наряду с пищей и сном. Повзрослев, она ушла в мормонскую церковь, где 18 месяцев была проповедницей, а потом также круто изменила свою жизнь.
Источник:
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