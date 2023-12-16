FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7322 поста • 3083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Говорят одно, а живут совсем по-другому": проповедница из Бразилии разочаровалась в церкви и ушла в порно

"Говорят одно, а живут совсем по-другому": проповедница из Бразилии разочаровалась в церкви и ушла в порно

Автор:
16 декабря 2023 14:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ana Akiva   Бразилия   Церковь   модельная карьера   пастор   порно   служение Богу   
1508
7

После 8 лет служения Евангельской церкви 36-летняя Ана Акива решила круто изменить жизнь.

У Аны Акива богатая биография. Некогда миловидная девушка работала моделью и даже поучаствовала в конкурсе красоты на лучшие ягодицы «Мисс Бум-Бум».


×

В 2015 году всё изменилось. Она уверовала, присоединилась к к Евангельской церкви Фуксико и даже стала проповедницей.


“У меня постыдное прошлое, когда я делала все, чтобы выглядеть, иметь статус и прослыть чувственной женщиной. Я даже завязала отношения с подругой, просто чтобы добиться славы. Все это было ложью. Сегодня в моей жизни есть Бог, я глубоко раскаиваюсь и у меня новая миссия в жизни ”, - говорила Ана.



Её хватило на 8 лет. Все эти годы она вела благочестивый образ жизни и не думала ни о чём кроме Бога. Ана была замужем за пастором Юсефом Акивой в течение семи лет, а в ноябре прошлого года публично объявила о своем разводе, заявив, что инициатива исходила от ее бывшего мужа.


Размышляя о своем шестилетнем браке, женщина рассказывает, что ее супруг контролировал ее жизнь, запрещая работать вне дома и заводить друзей. Она подробно описывает эмоциональное насилие, заявляя: “трудно быть счастливым рядом с кем-то, кто контролирует твою жизнь и кто считает тебя мусором под ногами". Акива уверяет, что многие женщины, связанные служением Церкви, испытывают нечто подобное, но страдают молча. А для абьюзеров, считает Ана, Церковь - идеальное место, ведь там они могут прикрываться Словом Божьим и унижать женщин, а те будут терпеть, т.к. именно это завещал Сын Божий.


Акива, говоря об уходе от пастырских обязанностей, критикуя церковную среду как “коррумпированную” и, в некоторых случаях, даже более худшую, чем светский мир. Она утверждает, что проповедуемые идеалы не соответствуют реальному поведению священнослужителей, и разочарование в этом поспособствовало её отойти от пасторства.


Спустя время Акива и вовсе пустилась во все тяжкие, заявив, что решила торговать своими интимными фото и видео. Она сообщает, что обговорила этот шаг с актуальным спутником жизни, а также поставила о нём в известность бывшего супруга, родителей и даже детей.


Акива заявляет, что выставлять свое тело напоказ не противоречит ее вере: “Бог для меня - все. Он знает, что я люблю Его.”


Кстати, женщина не отрицает, что через время может бросить порно и снова вернуться к служению. Хотя и сейчас чувствует себя близкой к Богу.


Акива - не единственная, кто изменил религии, уйдя в порно. Американка Эдди Эндрюс росла в очень религиозной семье, где служение Богу было первичной потребностью, наряду с пищей и сном. Повзрослев, она ушла в мормонскую церковь, где 18 месяцев была проповедницей, а потом также круто изменила свою жизнь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Ana Akiva   Бразилия   Церковь   модельная карьера   пастор   порно   служение Богу   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Бритва Час назад
проповедница!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
294
zu4ara 5 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
zu4ara 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
zu4ara 17 минут назад
Хорошая женщина, если ещё и готовить умеет, то ей цены нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
OLDer 20 минут назад
Че то на Браззерсах не нашел ее видео. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
khvatich 21 минуту назад
Перечитаю, наверно): Роберт Хайнлайн - Чужак в стране чужой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Uganda 23 минуты назад
А есть еще фото, друг интересуется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Nikita Полчаса назад
Порно - лучший жанр: Все друг друга любят и всё заканчивается хорошо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Александр Ломовицкий 38 минут назад
честная работа приносящая счастье удовольствие и благосостояния и лицемерное отношение насквозь пропитанное жадностью ложью и пороками . она выбрала правильную сторону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 39 минут назад
Господь сказал "Возлюби ближнего своего".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Teodor 54 минуты назад
Долго же до неё доходили основы религии... Ну хоть одумалась, такое тело под рясой прятать - уже грех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kuchipachi 54 минуты назад
Друг спрашивает видео
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol 55 минут назад
А вот я полностью с ней согласен. Делай то что тебе нравится (не нарушая права других конечно) и бог это только поддержит. Живи в мире с собой и своей совестью, и всё у тебя будет хорошо. И на этом свете, и на том (если он конечно есть)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Максим Т. Час назад
Можно вывезти женщину из публичного дома, но вывести блд из нее - никогда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Андрей Иванов Час назад
Вот до чего церковь доводит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

206022



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 декабря
19 интересных фактов о культовом пародийном фильме "Аэроплан"
19 интересных фактов о культовом пародийном фильме "Аэроплан"
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Сравнение старой и новой навигации московского метро
Сравнение старой и новой навигации московского метро
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный поход в магазин

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомир#Прикол#ДТП#авто аварии#Автовсячина#Россия#знаменитости#СССР
#животные#интересно#в мире#кино#милота#люди#Ynews#фильм#новости#новый год
#Юмор#автомобили#машина#аварии#факты#позитив#подборка#полиция#соцсети#история
МудЛый Мудли – пастор во льдах, который запретил себя хоронить после смерти МудЛый Мудли – пастор во льдах, который запретил себя хоронить после смерти Бывшего президента Бразилии обвинили в домогательствах к киту Бывшего президента Бразилии обвинили в домогательствах к киту Абуна Йемата Гух: самая труднодоступная святыня планеты Абуна Йемата Гух: самая труднодоступная святыня планеты Порноактриса утверждает, что её хотят выжить из города за съёмку в церкви Порноактриса утверждает, что её хотят выжить из города за съёмку в церкви В Бразилии случайно чуть не кремировали живую старушку В Бразилии случайно чуть не кремировали живую старушку

На что жалуетесь?

Вернуться