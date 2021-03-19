FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 642 поста • 170 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Союз безбожников против религии: как и сколько всего было уничтожено в этой "войне"

Союз безбожников против религии: как и сколько всего было уничтожено в этой "войне" (38 фото)

Автор:
19 марта 2021 14:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Церковь   безбожник   борьба   памятник   религия   статистика   
1594
38

О борьбе с религией, об уничтожении памятников истории, о суровых гонениях, об истории религиозных учений и священнослужителей на территории молодого государства...

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   Церковь   безбожник   борьба   памятник   религия   статистика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Максим 2 часа назад
А у автора претензии только к определенному периоду нашей истории? Или будет продолжение, где расскажут как насаждалась эта самая религия? Там ведь такие же методы были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
shingotln 4 секунды назад
Культ дружбы с невидимыми друзьями не должен иметь никаких послаблений и преференций в современном светском государстве. Никаких льгот по налогам, никаких иных возможностей для вывода этой ахинеи в плюс.
И да, горящая церковь дает свет и тепло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Объект реальности Минуту назад
А почему афтар не написал, что было с этими сооружения ми до того как их заняла РПЦ, и как она их заняла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nico 2 минуты назад
Доходы и денежные средства

Совокупный доход всех структур РПЦ не поддаётся внешней оценке в силу децентрализованности бухгалтерии, малодоступности бюджетов приходов (утверждаются ежегодно на приходских собраниях, но за пределы прихода обычно не выходят), отсутствия доступа к бухгалтерской отчётности епархий и Патриархии, а также значительной доли «теневой составляющей» по терминологии Николая Митрохина и Михаила Эдельштейна (этим термином они обозначают незарегистрированные пожертвования и доход от неучтённых треб)[7].

Доходы типичного прихода РПЦ составляют несколько тысяч долларов в год и складываются из четырёх основных компонентов:

средства, полученные от продажи свечей;
пожертвования за требы и поминовения;
тарелочно-кружечный сбор (пожертвования во время богослужений);
доходы от торговли утварью и книгами[7].

По оценкам Николая Митрохина, сделанным в 2001 году, совокупный ежегодный доход церковных структур (включая наличные деньги и неденежные пожертвования) составляет около 500 млн долларов США. В эту сумму Митрохин включает в основном неденежые доходы (например, оценивая труд прихожан по ремонту церкви). Общие денежные доходы Митрохин оценивает суммой около 100 150 млн долларов, или около 5 7 тыс. долларов в расчёте на каждый из 19 тыс. приходов (РПЦ имеет ещё около 500 монастырей)[10].

По оценкам РБК, подконтрольные РПЦ коммерческие предприятия приносят около 600 млн руб. в год, стоимость активов приближается к 2,3 млрд руб.[11]

По подсчётам РБК, Русская православная церковь в 2012 2015 годах получила из бюджета и государственных организаций около 14 млрд рублей (в эту сумму РБК включает, например, затраты на ремонт православных памятников архитектуры, которыми государство же и владеет, а также покупку «Православной энциклопедии» для библиотек, субсидии Министерства культуры на производство фильмов с православной тематикой и т. п.)[12]. В середине 1990-х годов правительство России предоставило ряду структур РПЦ таможенные льготы, приведшие к злоупотреблениям среди связанных с РПЦ коммерческих структур. После того как масштаб злоупотреблений стал общеизвестным (Табачный скандал), льготы были отменены по просьбе Алексия II[13].

РПЦ получала доход от инвестиций в импорт иномарок, строительство, ресторанный и гостиничный бизнес, в оптовую и розничную торговлю, сельское хозяйство и производство продуктов питания, а также банковский сектор[11]. По состоянию на 28.08.2012, РПЦ принадлежали 28,06 % акций банка «Пересвет»[14]. По мнению экспертов, опрошенных газетой «Коммерсантъ» в 2007 году, РПЦ в будущем сможет получать доходы благодаря инвестициям в строительство элитного жилья и бизнес-центров, а также от использования в коммерческих целях площадей, принадлежащих Церкви[15].
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
935
Ratibor 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
pinbalist 17 минут назад
А почему не написано сколько и чего строили вместо разрушенного? Что за однобокость?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
526
Ваня Пупкин 39 минут назад
Опять какой-то падонок пытается очернить наше великое прошлое?
...хохломразь, наверное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Карагандинская Полиграфия 39 минут назад
"в период с 1937 по 1941 год были арестованы 175,8 тыс. священников"(с)
"численность населения страны составила 170,6 млн человек" (с) https://ru.wikipedia.org/wiki/Перепись_населения_СССР_(1939)https://ru.wikipedia.org/wiki/Перепись_населения_СССР_(1939)
Соотношение менее чем 1 к 1000.
А если учесть, что арестовали не всех, как не всё население страны было верующим...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей А 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
208
Сергей 50 минут назад
пост сумбурный. Речь об уничтожении религиозных объектов, репрессиях против служителей культов и одновременно сожаление об уничтожении культурных памятников. Я так и не понял мысли автора. Что из описанного им было хорошо, а что плохо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Тудаблин 59 минут назад
в нашем городе был планетарий, теперь там снова церковь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ГородДомов Час назад
религия ЗЛО . и точка .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vadim ГородДомов Час назад
Осторожно с такими заявлениями. Есть статья 148 УК РФ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ГородДомов Vadim 43 минуты назад
религия ЗЛО . , не боюсь статьи .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Джоуд Час назад
А сейчас сколько этих новопостроенных? В тысячах штук? И ведь строят в каждой помойке. А старые, заброшенные и полуразрушенные не восстанавливают.
Может, правильно разрушали? Бытовой ценности - никакой. Исторической - они все однообразны как сельские туалеты. Большинство, даже архитектурной ценности не имели. А которые имели, да, под горячую руку попали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aleksandr Час назад
Ой, а это что такое?
Помогите Даше-путешественнице найти тут христианскую любовь и всепрощение...
Или "это не мы, это злой царь сам придумал"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов Час назад
Бред! Сталин хороший. Не мог он расстрелять 110 тыс. священников по идеологическим причинам. Значит священники воровали в колхозах, устраивали диверсии на заводах и были реальными британскими шпионами.
А теперь те, кто не любит обращаться к документам, пусть прикинут масштабы репрессий, если только одних священников по официальным данным завалили 110 тыс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Игнатьев Час назад
Один вопрос. А запрет на ввоз Торы был ? А то безбожники в большинстве обрезанными были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov 2 часа назад
В целом конечно жуткое варварство. Хотя бы как памятники истории обязаны были церкви и монастыри оставить. Сейчас было бы интересно посещать такие места.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти “Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти Жертвы космической гонки: 20 фото, которые порвут вашу душу Жертвы космической гонки: 20 фото, которые порвут вашу душу Огромные архивы советских журналов, газет и документов: на случай, если вас замучила ностальгия Огромные архивы советских журналов, газет и документов: на случай, если вас замучила ностальгия Древнейшие "венки" у дорог: рунические камни викингов Древнейшие "венки" у дорог: рунические камни викингов В Индонезии открыли памятник Юрию Гагарину В Индонезии открыли памятник Юрию Гагарину Как американцы воевали с Россией: история иностранной интервенции Как американцы воевали с Россией: история иностранной интервенции
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

592561



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в клевете
2
205
Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в...
Действительно работающие житейские хитрости, которые способны облегчить жизнь каждого
3
69
Действительно работающие житейские хитрости, которые способны облегчить жизнь каждого
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вкусная вредность: так ли опасен для здоровья фастфуд, как говорят?
0
17
Вкусная вредность: так ли опасен для здоровья фастфуд, как говорят?
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью
1
10
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#кино#животные#дети#автомир#картинки#в мире#жизнь#питомцы
#фото#интересно#люди#сша#СССР#автомобили#авто аварии#аварии#Москва#позитив
#прикол#Россия#подборка#интересное#факты#дтп#прикольные#приколы#настроение#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться