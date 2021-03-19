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О борьбе с религией, об уничтожении памятников истории, о суровых гонениях, об истории религиозных учений и священнослужителей на территории молодого государства...
Конец 1920-х — начало 1930-х годов были пиковыми в деятельности всесоюзного антирелигиозного общества «Союз безбожников».
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В целях пропаганды среди населения с 1922 года стала издаваться газета «Безбожник», в большом количестве выпускались антирелигиозные плакаты.
Под эгидой «Союза безбожников». выходили и иные антирелигиозные издания - журналы «Безбожник», «Антирелигиозник», «Воинствующий атеизм», «Деревенский безбожник», «Юные безбожник» и другие, выходившие на различных языках народов СССР
К 1936 году численность организации превысила 5 миллионов человек, в отрядах юных безбожников состояло более 2 миллионов детей
Помимо пропаганды атеизма («научно-материалистического мировоззрения»), государственными органами в 1920-х — 1930-х годах осуществлялись массовые аресты и преследование духовенства и религиозных проповедников.
Выписка из циркуляра № 188 «О нераспространении законодательства о труде на лиц, обслуживающих религиозные культы», выпущенного Народным комиссариатом труда СССР в 1929 году
«лиц, обслуживающих всякого рода религиозные культы вне зависимости от форм обслуживания, хотя бы получающих вознаграждение (например: певчие, регенты, псаломщики, канцелярские работники в Церковных советах и т. д.)» не распространяются социальное страхование, а также пенсии (кроме сторожей, истопников, лиц, занятых ремонтом и строительством помещений религиозного культа, а также учителей, преподававших в дореволюционное время в церковных школах, если они преподавали также и нерелигиозные предметы)"
До 1930 года для снесения церкви нужно было распоряжение Минкульта
А после того, как комиссия по вопросам культов при Президиуме ВЦИК РСФСР изменила порядок принятия решений о закрытии церквей - и отдала решение этих вопросов в руки местных властей начались массовые снесения церквей
Колокола — на индустриализацию страны.Чебоксары, 1928 год
«Отвечая на вызов Алатырских рабочих о снятии колоколов, митинг трудящихся г. Чебоксар принял постановление не только снять колокола в имеющихся городских церквах, но и закрыть все церкви в Чебоксарах» Подобная атмосфера была во всех населенных пунктах страны - колокола на переплавку, церкви закрывали, отдавали под государственные помещения - школы, кинотеатры, архивы, больницы и пр.
До сих пор никто не может сказать даже приблизительно, сколько колоколов было уничтожено за эти годы
Для ликвидации наиболее ценных колоколов было принято решение о продаже их за границу. «Наиболее целесообразным выходом для ликвидации у нас уникальных колоколов, является вывоз их за границу и продажа их там наравне с другими предметами роскоши…», - писал идеолог атеизма Гидулянов.
С конца 1920-х годов волна посадок и расстрелов священнослужителей и религиозных активистов всех конфессий стала нарастать благодаря принятому в 1930 году Постановлению правительства «О борьбе с контрреволюционными элементами в руководящих органах ре
В 1937 году вышел секретный оперативный приказ НКВД № 00447, в соответствии с которым «церковники и сектантские активисты» были объявлены «антисоветскими элементами», подлежащими репрессиям
Почти все конфискованные предметы культа шли на продажу за рубеж - молодой стране нужны деньги на восстановление
На 1914 год всего насчитывалось 54 174 храмов, 25 593 часовни, 1025 монастырей - 80792 помещений. В 1987 году осталось всего 6893 храмов и 15 монастырей - в общей сложности осталось 6908 объектов.
Уничтожено было 73884 объекта. Однако большинство священных объектов, как мы уже упоминали, было переделано под другие сооружения ( дома культуры, музеи, квартиры).
В данном подсчете следует учитывать военные годы
В документе № СССР-35 приводятся следующие цифры: немецко-фашистские захватчики уничтожили и повредили на территории СССР, подвергшейся оккупации, 1 670 церквей и 69 часовен - итого 1739 объектов.
Разрушение Храма Христа Спасителя, 1931 год
Также в документе приведены цифры о разрушении религиозных зданий иных конфессий - были разрушены 237 костелов, 4 мечети, 532 синагоги и 254 других зданий религиозных конфессий, всего - 1027 религиозных зданий.
Ущерб, причиненный Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны. По материалам Государственного архива РФ
По данным правительственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, только в период с 1937 по 1941 год были арестованы 175,8 тыс. священников, из них 110,7 тыс. человек — расстреляны.
Ослабление религиозного преследования произошло к 1939 году
Присоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, республик Прибалтики с их миллионами верующих людей смягчающим образом повлияли на политику борьбы с религией. И хотя церкви все еще закрывались, а любые религиозные учения преследовались законом, все же, к началу ВОВ, по стране, в основном на Украине, осталось множество действующих религиозных учреждений.
И немного о навсегда утраченных объектах архитектурного и исторического наследия
Собор Спаса Преображения на Бору в Московском кремле — второй каменный храм Московского кремля, построенный в 1329—1330 гг. в находившемся на Московском Бору Спасском монастыре. Неоднократно восстанавливался, перестроен при Василии III и Екатерине II. Разрушен в 1933 году. Сохранились колокола, часть фундамента и останки с монастырского кладбища. На месте храма построен 5-этажный служебный корпус.
Вознесенский монастырь в Московском Кремле — одни из древнейших монастырей Москвы, основаны, соответственно, в 1365 г. и в 1386 г.
Вознесенский собор был усыпальницей русских великих княгинь и цариц (захоронения были перенесены в подземную палату при Архангельском соборе). Разрушен в 1929 г. Сохранились фрески, иконы и другие элементы убранства.
Церковь Космы и Дамиана в Нижних Садовниках — построенный в 1657 г. храм на месте более ранней деревянной церкви, известной с 1625 г. В 1690 г. пристроена колокольня. Храм разрушен в 1932 г.
Часовня Александра Невского — построенная в 1882—1883 гг. часовня, находившаяся на Моисеевской (ныне — Манежной) площади. Была памятником «в память воинов, на брани убиенных во время Русско-Турецкой войны 1877—1878 гг.». Снесена в 1922 г.
Авторский пост
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И да, горящая церковь дает свет и тепло...
Совокупный доход всех структур РПЦ не поддаётся внешней оценке в силу децентрализованности бухгалтерии, малодоступности бюджетов приходов (утверждаются ежегодно на приходских собраниях, но за пределы прихода обычно не выходят), отсутствия доступа к бухгалтерской отчётности епархий и Патриархии, а также значительной доли «теневой составляющей» по терминологии Николая Митрохина и Михаила Эдельштейна (этим термином они обозначают незарегистрированные пожертвования и доход от неучтённых треб)[7].
Доходы типичного прихода РПЦ составляют несколько тысяч долларов в год и складываются из четырёх основных компонентов:
средства, полученные от продажи свечей;
пожертвования за требы и поминовения;
тарелочно-кружечный сбор (пожертвования во время богослужений);
доходы от торговли утварью и книгами[7].
По оценкам Николая Митрохина, сделанным в 2001 году, совокупный ежегодный доход церковных структур (включая наличные деньги и неденежные пожертвования) составляет около 500 млн долларов США. В эту сумму Митрохин включает в основном неденежые доходы (например, оценивая труд прихожан по ремонту церкви). Общие денежные доходы Митрохин оценивает суммой около 100 150 млн долларов, или около 5 7 тыс. долларов в расчёте на каждый из 19 тыс. приходов (РПЦ имеет ещё около 500 монастырей)[10].
По оценкам РБК, подконтрольные РПЦ коммерческие предприятия приносят около 600 млн руб. в год, стоимость активов приближается к 2,3 млрд руб.[11]
По подсчётам РБК, Русская православная церковь в 2012 2015 годах получила из бюджета и государственных организаций около 14 млрд рублей (в эту сумму РБК включает, например, затраты на ремонт православных памятников архитектуры, которыми государство же и владеет, а также покупку «Православной энциклопедии» для библиотек, субсидии Министерства культуры на производство фильмов с православной тематикой и т. п.)[12]. В середине 1990-х годов правительство России предоставило ряду структур РПЦ таможенные льготы, приведшие к злоупотреблениям среди связанных с РПЦ коммерческих структур. После того как масштаб злоупотреблений стал общеизвестным (Табачный скандал), льготы были отменены по просьбе Алексия II[13].
РПЦ получала доход от инвестиций в импорт иномарок, строительство, ресторанный и гостиничный бизнес, в оптовую и розничную торговлю, сельское хозяйство и производство продуктов питания, а также банковский сектор[11]. По состоянию на 28.08.2012, РПЦ принадлежали 28,06 % акций банка «Пересвет»[14]. По мнению экспертов, опрошенных газетой «Коммерсантъ» в 2007 году, РПЦ в будущем сможет получать доходы благодаря инвестициям в строительство элитного жилья и бизнес-центров, а также от использования в коммерческих целях площадей, принадлежащих Церкви[15].
...хохломразь, наверное.
"численность населения страны составила 170,6 млн человек" (с) https://ru.wikipedia.org/wiki/Перепись_населения_СССР_(1939)https://ru.wikipedia.org/wiki/Перепись_населения_СССР_(1939)
Соотношение менее чем 1 к 1000.
А если учесть, что арестовали не всех, как не всё население страны было верующим...
Может, правильно разрушали? Бытовой ценности - никакой. Исторической - они все однообразны как сельские туалеты. Большинство, даже архитектурной ценности не имели. А которые имели, да, под горячую руку попали.
Помогите Даше-путешественнице найти тут христианскую любовь и всепрощение...
Или "это не мы, это злой царь сам придумал"?
А теперь те, кто не любит обращаться к документам, пусть прикинут масштабы репрессий, если только одних священников по официальным данным завалили 110 тыс.