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Великий африканский: Каньон Фиш-Ривер

Великий африканский: Каньон Фиш-Ривер (10 фото)

Автор:
26 февраля 2021 11:25
Сообщество : Факты
Метки: Каньон Фиш-Ривер   африка   каньоны   каньоны Африки   каньоны Намибии   намибия   
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Он находится на юге Намибии. Фиш-Ривер считается крупнейшим каньоном на континенте. Каньон представляет собой гигантский овраг протяжённостью 160 км. В некоторых местах его ширина достигает 27 км, а глубина превышает 500 метров.

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Метки: Каньон Фиш-Ривер   африка   каньоны   каньоны Африки   каньоны Намибии   намибия   
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1  комментарий
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Виталий Касандров 2 минуты назад
Как на счет этой самой фиш ,в этой самой ривер есть ли?
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