Великий африканский: Каньон Фиш-Ривер

Он находится на юге Намибии. Фиш-Ривер считается крупнейшим каньоном на континенте. Каньон представляет собой гигантский овраг протяжённостью 160 км. В некоторых местах его ширина достигает 27 км, а глубина превышает 500 метров.
Каньон Фиш Ривер условного делят на верхний и нижний. Верхняя часть сохранилась лучше, ведь там речная эрозия была остановлена твердыми гнейсовыми породами. А вот породы нижней части размыло водой.
Гнейс — метаморфическая горная порода, главными минералами которой являются плагиоклаз, кварц и калиевый полевой шпат.
По дну каньона протекает река Фиш. Она считается самой длинной внутренней рекой Намибии. Река очень нестабильна. В конце каждого лета уровень реки поднимается до критических отметок, сметая всё на своём пути, тогда как в остальное время года она усыхает до небольшого ручья и цепочки длинных бассейнов.
Считается, что каньон начал формироваться примерно 650 000 000 лет назад. Река стала размывать верхние слои почвы. Каньон значительно увеличился во время двух последних великих оледенений: палеозойского (380-240 млн лет назад) и кайнозойского (20-30 млн лет назад).
В настоящее время в районе каньона погода очень мягкая. Температура колеблется в температурном диапазоне от 7 °C до 32° C. Воздух довольно влажен. Но иногда в районе каньона погода меняется довольно резко: начинают дуть сильнейшие ветра, а дожди переходят в ливни.
Обычно путешественники и туристы спят прямо на открытом воздухе. В ненастную погоду можно укрыться в зданиях, расположенных на дамбе.
Походная тропа по каньону Фиш-Ривер - является одной из самых популярных туристических троп в Южной Африке. Туристы из разных стран мира приезжают ради этой тропы.
Источник:
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