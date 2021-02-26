Великий африканский: Каньон Фиш-Ривер

По дну каньона протекает река Фиш. Она считается самой длинной внутренней рекой Намибии. Река очень нестабильна. В конце каждого лета уровень реки поднимается до критических отметок, сметая всё на своём пути, тогда как в остальное время года она усыхает до небольшого ручья и цепочки длинных бассейнов.