Отец Сергий, которого отлучили от церкви, признался, что давал многомиллионные взятки

Бывшего схимонаха спецназ задержал в ночь на 29 декабря 2020 года, монастырь был взят штурмом, а территория вокруг монастыря была оцеплена. Причиной таких суровых действий стал ролик, размещенный на YouTube, где отец Сергий призывал своих сторонников "умереть за Россию".

Также основатель двух монастырей публично высказывал отрицание коронавируса и посылал проклятия на тех, кто хотел закрыть храмы на время пандемии.



Предыстория ситуации: