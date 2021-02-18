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Отец Сергий, которого отлучили от церкви, признался, что давал многомиллионные взятки

Отец Сергий, которого отлучили от церкви, признался, что давал многомиллионные взятки (2 фото)

Автор:
18 февраля 2021 19:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Монастырь   Россия   Церковь   жить в россии   новости   отец сергий   рпц   
1767
2
Монах хотел обойти оформление реквизитов на основанные им монастырь Царственных страстотерпцев на Ганиной яме и Среднеуральский женский монастырь.
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Метки: Монастырь   Россия   Церковь   жить в россии   новости   отец сергий   рпц   
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18  комментариев
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518
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Любой фанатизм это повод показаться психиатру.
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7k
Акакий Полчаса назад
кто то еще сомневается в том что религия это бизнес?
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23k
Григорий 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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Комментарий удален
−19
Комментарий удален. Причина: флуд
−19
9k
Агент Безопасной Национальности Князь Курбский 58 минут назад


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19k
BillyBonzz Час назад
Ну ща отлученный от кормушки начнет барабанить про всех и обо всем. А небось когда был на должности распихивал по карманам бабло и подкупал без зазрения совести.
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77
Юрий Час назад
По мне, так всех этих отцов, отправить по церквям, а потом церкви, наконец отделить от государства. И всем кто не ходит туда, забыть про оные, ибо неинтересно от слова совсем.
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Не зря, похоже, его запретили к служению и отлучили от церкви. кстати даже знаменитого Льва Толстого не отлучали! Он сам отлучился! Кто-то может не понимает что такое схима. Почитайте и изучите. Это высочайшее! звание (даже не должность а скорее состояние души) в монашестве, ни как не совместимо с тем, что он делал. Гордыня обуяла! Очень жаль. Очень и очень. С таких Высот падать так низко - СТРАШНО! Но то пусть Бог разбирается. Мне просто очень и очень жаль. Я в подмётки не гожусь не то, что просто монаху или даже пономарю или послушникам многим, А тут....

Схиигоумен! Это, по некоторым (довольно сложным понятиям) Жуть! схимонах вовсе не от мира сего! Он уже почти не тут! Он слуга Бога и всё... крайне аскетичная жизнь и крайняя степень не вмешательства в Мир! А Игумен - один из главных, скорее по принуждению и необходимости, всё таки быть в Мире. например для того. чтоб держать Братию в монастыре в правильности. Это напоминает некоторые "должности" всяких там махатм и т.п, которые ушли бы в "нирвану", но не могут оставить этот Мир потому, что есть кого спасать. Не совсем "отвязались". Может и неправильное сравнение. Но... Где-то рядом. А он возомнил о себе революционера! Одно хочется ему пожелать. Чтоб понял (что? Ему виднее), и чтоб Бог его простил. Люди... То суета. Хотя и их прощение много что стОит.

Ой... Не мне судить этого человека. Не мне... Но вот что подумалось то сказал.
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5k
sivanov1079 Андрей Крылов 2 часа назад
Комментарий знающего человека
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6
Богатый Дед sivanov1079 53 минуты назад
фанатика?!
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507
Serg Dex 2 часа назад
Борджиниана какая-то, лимоны зелени, реквизиты, духи, ниче непонятно, стратоперцы какие-то кстати кто это такие?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
"Все, что ни делается, делается ради бабла. Иисус вторичен." - святой равноапостольский старец Хернутий.
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311
imho Frank Borman 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6
Богатый Дед 2 часа назад
покаялся типа?
анафему наложили за невнесенный мерседес ?
они считают, что им кто-то еще верит?
омон вызвали на захват... )))))))))))))))
псы на псов
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12k
* 2 часа назад
Кадило крутится, многомиллионы взятки мутятся... Интересно, кого нибудь посадят?...
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731
Хаос * 2 часа назад
Вы в своем уме ? Конечно, никого не посадят.
Ответ в вашем вопросе же очевиден.
Кадило крутится ,,,,,,,,,,
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