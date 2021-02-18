Отец Сергий, которого отлучили от церкви, признался, что давал многомиллионные взятки

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Монах хотел обойти оформление реквизитов на основанные им монастырь Царственных страстотерпцев на Ганиной яме и Среднеуральский женский монастырь.
Как утверждал Сергий ему пришлось заплатить несколько миллионов долларов, чтобы "не нарушать благословения духовного отца, старца Кирилла".
"Сегодня - ИНН, завтра - карточка, послезавтра - печать Антихриста" - заявил монах. В Епархиальном совете сказали, что судя по таким колоссальным суммам, которые были в распоряжении Сергия, отказ от монастыря уже не выглядит таким уж "чистым, духовным и героическим поступком".
"Сегодня - ИНН, завтра - карточка, послезавтра - печать Антихриста" - заявил монах. В Епархиальном совете сказали, что судя по таким колоссальным суммам, которые были в распоряжении Сергия, отказ от монастыря уже не выглядит таким уж "чистым, духовным и героическим поступком".
Бывшего схимонаха спецназ задержал в ночь на 29 декабря 2020 года, монастырь был взят штурмом, а территория вокруг монастыря была оцеплена. Причиной таких суровых действий стал ролик, размещенный на YouTube, где отец Сергий призывал своих сторонников "умереть за Россию".
Также основатель двух монастырей публично высказывал отрицание коронавируса и посылал проклятия на тех, кто хотел закрыть храмы на время пандемии.
Предыстория ситуации:
Также основатель двух монастырей публично высказывал отрицание коронавируса и посылал проклятия на тех, кто хотел закрыть храмы на время пандемии.
Предыстория ситуации:
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Слава Богу, обошлось без танков: спецназ штурмом взял Среднеуральский женский монастырь - опальный схиигумен Сергий задержан
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Схиигоумен! Это, по некоторым (довольно сложным понятиям) Жуть! схимонах вовсе не от мира сего! Он уже почти не тут! Он слуга Бога и всё... крайне аскетичная жизнь и крайняя степень не вмешательства в Мир! А Игумен - один из главных, скорее по принуждению и необходимости, всё таки быть в Мире. например для того. чтоб держать Братию в монастыре в правильности. Это напоминает некоторые "должности" всяких там махатм и т.п, которые ушли бы в "нирвану", но не могут оставить этот Мир потому, что есть кого спасать. Не совсем "отвязались". Может и неправильное сравнение. Но... Где-то рядом. А он возомнил о себе революционера! Одно хочется ему пожелать. Чтоб понял (что? Ему виднее), и чтоб Бог его простил. Люди... То суета. Хотя и их прощение много что стОит.
Ой... Не мне судить этого человека. Не мне... Но вот что подумалось то сказал.
анафему наложили за невнесенный мерседес ?
они считают, что им кто-то еще верит?
омон вызвали на захват... )))))))))))))))
псы на псов
Ответ в вашем вопросе же очевиден.
Кадило крутится ,,,,,,,,,,