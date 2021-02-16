Интересные факты о львах

Лев - крупный представитель семейства кошачьих. В основном обитает в Африке, не небольшая популяция сохранилась в Индии в в Гирском лесу (штат Гуджарат).
Ранее львы были распространены практически по всей территории Африки вплоть до Индии, но в связи с уничтожением человеком как самих животных, так и их мест обитания, ареал львов заметно сократился. Кстати, ископаемые останки львов встречаются также и на юге Европы.
Лев - единственный представитель кошек, жизнь которого проходит в стае. Львиные стаи называю прайдами.
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У львов ярко выражен половой диморфизм, то есть анатомические отличия между самцами и самками (исключая различия в анатомии половых органов). Это тоже выделяет льва, как исключительного представителя кошачьего семейства.
Львы не отличаются большой скоростью и поэтому для охоты используют различные приёмы и хитрости. По этой же причине львы охотятся преимущественно ночью. Львицы окружают стадо каких-либо травоядных животных и выбирают наиболее слабого.
В истории человечества лев является символом мужества и отваги. Львы часто встречаются на гербах знатных родов.
Обязанности львов и львиц в прайде различны. Львицы отвечают за добычу еды и ухаживают за львятами. Львы защищают территорию.
Только на первый взгляд можно предположить что у львов не конкурентов. Самые хитрые и жестокие конкуренты львов на прсторах Африки - гиены.
Свою добычу львы едят по определённым правилам. Первыми самые лакомые части туши съедают вожди прайда, даже если они не учавствовали в охоте.
Туша поедается в определённом порядке. Сначала съедают сердце, потом печень и почки. Только съев эти органы, львы приступают к поеданию мяса с кожей.
Если вожак очень голодный, то он съедает всю добычу целиком. Остальные львы идут на охоту опять.
Львята едёт в последнюю очередь. Таким образом самые слабые члены прайда остаются самыми голодными.
Когда приходит время размножаться,лев начинает ухаживать за львицей,оказывая ей различные знаки внимания. После спаривания лев и львица живут вместе до третьего месяца беременности.
Потом беременная львица покидает прайд и ищет укромное место для родов. Львята рождаются маленькими и в течении первых примерно 10 дней жизни не могут ходить. Глаза у львят открываются на 15 день жизни.
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