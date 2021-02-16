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Интересные факты о львах

Интересные факты о львах (23 фото)

Автор:
16 февраля 2021 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Царь зверей   африка   животные   красавчик   лев   природа   фото   
537
23
Лев - крупный представитель семейства кошачьих. В основном обитает в Африке, не небольшая популяция сохранилась в Индии в в Гирском лесу (штат Гуджарат).
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Метки: Царь зверей   африка   животные   красавчик   лев   природа   фото   
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Азат Баширов 59 минут назад
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АРОН Час назад
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