Интересные факты о львах

Водитель переехал женщину с ребенком в Новосибирске после замечания о парковке

Лев показал туристам на сафари, кто тут настоящий хозяин саванны

Львы против гиен: вечная борьба за титул короля саванны

Белая медведица помахала туристам, и решила изучить камеру

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О львах – неприхотливых, но очень опасных царях природы