Оптическая иллюзия показала, как «видят» люди с депрессией

Опять же, центральные квадраты C и D идентичны и состоят из вертикальных чёрных и белых линий.



Правда в этом случае большие квадраты разные — C имеет вертикальные линии, как и центральный квадрат, тогда как D состоит из горизонтальных линий.



Центральный квадрат D обычно воспринимается более жирным и насыщенным, чем центральный квадрат C, из-за коллинеарного фона C — это означает, что линии выровнены.



Исследователи обнаружили, что восприятие этой иллюзии было заметно слабее среди пациентов с депрессией, чем у контрольной группы.



«Поскольку подавление контраста зависит от ориентации и корковой обработки, наши результаты предполагают, что люди, переживающие большой депрессивный эпизод, имеют нормальную обработку сетчатки, но изменили нормализацию коркового контраста», — говорят учёные в своей статье.

«Более того, подавление контраста было аналогичным образом снижено у пациентов с униполярным БДР [большим депрессивным расстройством], биполярным расстройством и пограничным расстройством личности.»

Эксперты считают, что выявление изменений в функции мозга, лежащих в основе психических расстройств, важно для лучшего понимания начала психических расстройств и способов разработки эффективных методов их лечения.



Они призвали к дальнейшим исследованиям изменения обработки зрительной информации мозгом, вызванной депрессией.



«Было бы полезно оценить и продолжить разработку тестов восприятия, как методов исследования, так и потенциальных способов выявления нарушений обработки информации у пациентов», — сказал Салмела.

Например, тесты восприятия могут служить дополнительным инструментом при оценке эффекта различных терапий по мере продвижения лечения.



«Однако депрессию нельзя идентифицировать с помощью тестирования визуального восприятия, поскольку наблюдаемые различия невелики и особенно проявляются лишь при сравнении групп», — сказала Салмела.