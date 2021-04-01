Оптическая иллюзия показала, как «видят» люди с депрессией

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Их мозг обрабатывает визуальную информацию по-другому.
Согласно новому исследованию, депрессия делает эффекты некоторых оптических иллюзий для восприятия менее выраженными.
Финские исследователи проверили визуальное восприятие людей с депрессией и без неё, используя маленькие квадратики одного цвета, наложенные на разный фон.
Финские исследователи проверили визуальное восприятие людей с депрессией и без неё, используя маленькие квадратики одного цвета, наложенные на разный фон.
Пациенты с депрессией воспринимали визуальную иллюзию, представленную на экране компьютера, значительно слабее.
Визуальное восприятие связано с обработкой информации в коре головного мозга — внешнем слое мозга, который задействован в ощущениях, восприятии, памяти и сознательном мышлении.
Учёные утверждают, что во время тяжёлого депрессивного эпизода в коре изменяется обработка визуального контраста.
Это изменение, вероятно, будет присутствовать при нескольких типах депрессии и частично вылечится, если и когда пациенту станет лучше, добавляют они.
«Сюрпризом же стало то, что пациенты с депрессией воспринимали контраст в представленных изображениях не так, как люди без депрессии», — говорит Вильями Салмела (Viljami Salmela), научный сотрудник из Хельсинкского университета.
Для своего исследования учёные набрали 111 пациентов с униполярной депрессией, биполярным расстройством и пограничным расстройством личности, у которых были серьёзные депрессивные эпизоды.
Ещё 29 человек без депрессии были набраны в качестве контрольной группы — для сравнения.
Визуальное восприятие связано с обработкой информации в коре головного мозга — внешнем слое мозга, который задействован в ощущениях, восприятии, памяти и сознательном мышлении.
Учёные утверждают, что во время тяжёлого депрессивного эпизода в коре изменяется обработка визуального контраста.
Это изменение, вероятно, будет присутствовать при нескольких типах депрессии и частично вылечится, если и когда пациенту станет лучше, добавляют они.
«Сюрпризом же стало то, что пациенты с депрессией воспринимали контраст в представленных изображениях не так, как люди без депрессии», — говорит Вильями Салмела (Viljami Salmela), научный сотрудник из Хельсинкского университета.
Для своего исследования учёные набрали 111 пациентов с униполярной депрессией, биполярным расстройством и пограничным расстройством личности, у которых были серьёзные депрессивные эпизоды.
Ещё 29 человек без депрессии были набраны в качестве контрольной группы — для сравнения.
Участникам было предложено пройти два теста на зрительное восприятие, в которых они сравнили яркость и контрастность простых узоров, показанных ниже
Первый тест, «индукция контраста», состоит из двух квадратов, обозначенных A и B, каждый из которых содержит квадраты поменьше.
В то время как большие квадраты имеют разный цвет, квадраты поменьше, размещённые внутри больших квадратов, имеют одинаковый цвет.
Таким образом, яркость A и B абсолютно одинакова, однако B обычно воспринимается человеческим мозгом как более тёмный из-за более светлого окружающего фона.
Исследователи обнаружили, что разница в восприятии между центральными квадратами A и B была одинаковой для обеих групп.
В то время как большие квадраты имеют разный цвет, квадраты поменьше, размещённые внутри больших квадратов, имеют одинаковый цвет.
Таким образом, яркость A и B абсолютно одинакова, однако B обычно воспринимается человеческим мозгом как более тёмный из-за более светлого окружающего фона.
Исследователи обнаружили, что разница в восприятии между центральными квадратами A и B была одинаковой для обеих групп.
Для второго же теста, «подавление контраста», участникам были представлены ещё два квадрата, также содержащие меньшие квадраты, обозначенные C и D
Опять же, центральные квадраты C и D идентичны и состоят из вертикальных чёрных и белых линий.
Правда в этом случае большие квадраты разные — C имеет вертикальные линии, как и центральный квадрат, тогда как D состоит из горизонтальных линий.
Центральный квадрат D обычно воспринимается более жирным и насыщенным, чем центральный квадрат C, из-за коллинеарного фона C — это означает, что линии выровнены.
Исследователи обнаружили, что восприятие этой иллюзии было заметно слабее среди пациентов с депрессией, чем у контрольной группы.
«Поскольку подавление контраста зависит от ориентации и корковой обработки, наши результаты предполагают, что люди, переживающие большой депрессивный эпизод, имеют нормальную обработку сетчатки, но изменили нормализацию коркового контраста», — говорят учёные в своей статье.
«Более того, подавление контраста было аналогичным образом снижено у пациентов с униполярным БДР [большим депрессивным расстройством], биполярным расстройством и пограничным расстройством личности.»
Эксперты считают, что выявление изменений в функции мозга, лежащих в основе психических расстройств, важно для лучшего понимания начала психических расстройств и способов разработки эффективных методов их лечения.
Они призвали к дальнейшим исследованиям изменения обработки зрительной информации мозгом, вызванной депрессией.
«Было бы полезно оценить и продолжить разработку тестов восприятия, как методов исследования, так и потенциальных способов выявления нарушений обработки информации у пациентов», — сказал Салмела.
Например, тесты восприятия могут служить дополнительным инструментом при оценке эффекта различных терапий по мере продвижения лечения.
«Однако депрессию нельзя идентифицировать с помощью тестирования визуального восприятия, поскольку наблюдаемые различия невелики и особенно проявляются лишь при сравнении групп», — сказала Салмела.
Правда в этом случае большие квадраты разные — C имеет вертикальные линии, как и центральный квадрат, тогда как D состоит из горизонтальных линий.
Центральный квадрат D обычно воспринимается более жирным и насыщенным, чем центральный квадрат C, из-за коллинеарного фона C — это означает, что линии выровнены.
Исследователи обнаружили, что восприятие этой иллюзии было заметно слабее среди пациентов с депрессией, чем у контрольной группы.
«Поскольку подавление контраста зависит от ориентации и корковой обработки, наши результаты предполагают, что люди, переживающие большой депрессивный эпизод, имеют нормальную обработку сетчатки, но изменили нормализацию коркового контраста», — говорят учёные в своей статье.
«Более того, подавление контраста было аналогичным образом снижено у пациентов с униполярным БДР [большим депрессивным расстройством], биполярным расстройством и пограничным расстройством личности.»
Эксперты считают, что выявление изменений в функции мозга, лежащих в основе психических расстройств, важно для лучшего понимания начала психических расстройств и способов разработки эффективных методов их лечения.
Они призвали к дальнейшим исследованиям изменения обработки зрительной информации мозгом, вызванной депрессией.
«Было бы полезно оценить и продолжить разработку тестов восприятия, как методов исследования, так и потенциальных способов выявления нарушений обработки информации у пациентов», — сказал Салмела.
Например, тесты восприятия могут служить дополнительным инструментом при оценке эффекта различных терапий по мере продвижения лечения.
«Однако депрессию нельзя идентифицировать с помощью тестирования визуального восприятия, поскольку наблюдаемые различия невелики и особенно проявляются лишь при сравнении групп», — сказала Салмела.
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