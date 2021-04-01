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Оптическая иллюзия показала, как «видят» люди с депрессией

Оптическая иллюзия показала, как «видят» люди с депрессией (4 фото)

Автор:
01 апреля 2021 08:47
Сообщество : Наука
Метки: депрессия   интересно   люди   мозг   наука   оптическая иллюзия   познавательно   
1869
4
Их мозг обрабатывает визуальную информацию по-другому.

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Метки: депрессия   интересно   люди   мозг   наука   оптическая иллюзия   познавательно   
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
ничего не понял,но бодрит
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20k
SerGProS 4 минуты назад
Те, кто выжил в катаклизме,
Пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме
К нам в больницу привезли, ©
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6k
dikijjim 17 минут назад
что вы видите когда смотрите на эту картинку?)евреям это не понравится)
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36k
dima423 Полчаса назад
Это когда либерасты сравнивают Россию с Европой, а путинисты с Украиной))
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27k
Fat Lynx Час назад
Дедушка Люшер может справедливо смотреть на финских ученых как на го-в-но, не читающее профильную литературу...
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