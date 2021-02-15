Почему замороженные лягушки оживают, а люди нет?

Если заморозить тело человека, его кровь кристаллизуется и разрывает стенки капилляров, его нервная и кровеносная система будут разрушены, а при разморозке человек погибнет от внутреннего кровоизлияния. В случае с лягушкой такого не происходит, потому что при замораживании ее организм начинает замещать воду на природный антифриз – глицерин. Благодаря ему температура замерзания крови становится ниже.



Ее тело превращается в подобие желе. Кроме того, печень лягушки еще до наступления холодов начинает формировать депо глюкозы. Когда приходит время замерзать, печень выбрасывает в кровь большое количество данного органического соединения, которое первым делом достигает клеток земноводного и предотвращает их замерзание.



Таким образом внутриклеточная вода пребывает в жидком состоянии, тогда как остальные 45% жидкости организма древесной лягушки замерзают. Лед образуется под кожей и между ее мышцами, именно поэтому такое удивительное животное внешне становится похоже на кусочек льда.



Было также замечено что лягушки, находящиеся на воле, накапливают намного больше глюкозы и потому более приспособлены к выживанию, чем их сородичи, живущие в лабораторных условиях. Такая разница связана с тем, что в природе эти земноводные вынуждены гораздо чаще прибегать к заморозке своего тела, что стимулирует их организм к активному запасу и выработке криогенных веществ.