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Почему замороженные лягушки оживают, а люди нет?

Почему замороженные лягушки оживают, а люди нет? (3 фото)

Автор:
15 февраля 2021 08:43
Сообщество : Наука
Метки: жизнь   интересно   люди   лягушки   наука   оживают   ученые   фото   
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Сказка про спящую красавицу не просто так появилась, предки что-то знали или слышали.
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Метки: жизнь   интересно   люди   лягушки   наука   оживают   ученые   фото   
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