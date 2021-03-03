Все изображения, оставленные нам древними египтянами, абсолютно «плоские», они нарисованы без учета закона перспективы. При этом и люди, и животные изображены в достаточно разнообразных позах, ситуациях, это целые рассказы наподобие комиксов. Почему же художники всегда изображали головы в профиль, а тело — нет, ведь плечи людей и богов всегда развернуты прямо? Ряд исследователей считает, что египтяне тех лет просто еще не умели создавать объемное изображение при помощи закона перспективы. Другие полагают, что те просто рисовали по раз и навсегда заведенным канонам, не желая нарушать их. Больше верится в последнее, потому что с соблюдением правил и канонов в Египте было строго. И вот почему.