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3 причины, по которым египтяне изображали людей плоскими и только в профиль

3 причины, по которым египтяне изображали людей плоскими и только в профиль (4 фото)

Автор:
03 марта 2021 09:54
Сообщество : Факты
Метки: египет   интересно   люди   познавательно   рисунок   факты   фото   
1287
4
Рисунки египтян тоже вселяют надежду, но уже меньше — все же они невольно приковывают внимание, хотя и имеют ряд странностей. Действительно, почему представители этой уникальной цивилизации рисовали так примитивно, делая ряд грубых ошибок?

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Метки: египет   интересно   люди   познавательно   рисунок   факты   фото   
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17  комментариев
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8k
krivsan 2 часа назад
еще один историк на фишках,капец
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BuzzSumo Автор поста krivsan 2 часа назад
еще один зануда на фишках,капец
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308
iKrek 10 минут назад
Почему автомобили Российского производства всегда такие убогие? Существует как минимум три теории по этому поводу и каждая из них мистичнее и загадачнее другой! Нам кажется, что это точно не из-за места откуда растут руки конструкторов. Какого ваше мнение?
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5k
Max 22 минуты назад
Сталкивался с версией, что такое изображение связано с тем, что по канонам выбирали наиболее выразительный ракурс.
Голова более выразительна в профиль - нос, губы, челюсть. Глаза в фас. Опять же, у туловища выразителен разворот плечевого пояса в фас, а ноги более выигрышно смотрятся на виде сбоку - видна форма и длина стопы, колено, мышцы.
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1k
Владимир Полчаса назад
Не только египтяне рисовали в профиль, вавилоняне тоже (рис.1). Да и в средневековой Европе тоже поначалу рисовали также, сначала были неудачные попытки нарисовать в анфас, но в итоге научились (рис.2). Кстати у египтян были слабенькие попытки усовершенствоваться в рисовании (рис.3). А вообще самое логичное объяснение такого стиля рисования на мой взгляд, это то, что у египтян рисунок был как история, которая читается в определенном направлении. По направлению персонажей на фреске можно понять последовательность развития изображенной на ней истории.
П.С. Версия основанная на соц.статусе и размере персонажей как по мне глупа. Ничто не мешает подчеркнуть статус нарисовав в анфас.
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172
Chaim Kushnir 37 минут назад
слшал мнение, что это инструкции нарисованы. к чему - хз, но инструкции, мол, поэтому не парились с об.емом и т.п.
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1k
German 37 минут назад
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149k
☭Cheкаво☭ 54 минуты назад
Объемно не умели рисовать, это по хлеще всяких рисунков.

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3k
Taf Taffus Час назад
Странно, вот чтобы не оживить надо обязательно рисовать уродов, а вот когда статуи строгать - так вот вам анатомически верные пропорции и портретная детализация.

Рисовать с перспективу смогли только на излете античности, и потом заново ее переооткрывали на излете Высокого Средневековья. В некоторых частях света с "глубокой древней богатой самобытной культурой" в перспективу не смогли вообще, пока туда не добрались европейцы.
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Что касается религии: мусульманам запрещено рисовать людей. Поэтому религиозная версия вполне реальна.
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27k
Acu900 Алекс Юстасов Час назад
Это сейчас в Египте живут арабы, в основном мусульмане, а в древности там были совсем другие люди и религия там была совсем другая...
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54k
Алекс Юстасов Acu900 51 минуту назад
Я не о том, кто там сейчас живет. Просто "провел параллель". Если в современном мире возможны религиозные правила при изображении, почему бы им не быть в древности?
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9k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Почему же художники ВСЕГДА изображали головы в профиль, а тело нет..."
===============
Всегда?
Первое, что попалось без долгих поисков:

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24k
aolti 2 часа назад
Ну, персидские изображения и людей и богов, равно как и более древние- ассирийские и аккадские тоже не объемные, выполнены в одной плоскости. Хотя и рельефные.
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