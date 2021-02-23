4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма

1051
4
1
Китай страна со своим, особенным, укладом жизни.
Старшее поколение четко придерживается традиций, и прививает их молодежи. Порой местные порядки могут показаться русскому странными. Я также в первые годы жизни в Поднебесной удивлялся многим вещам. Не смотря на глобальный прогресс, меняться общество еще не готово.
1.Ходить дома в верхней одежде
Я живу на Юге, и здесь нет центрального отопления. Топят зимой кто чем - кондиционером, обогревателем, и даже электроодеялами. А вот принять ужин в пуховике - вполне привычное явление. Окна при этом будут открыты настежь. Свежий воздух - залог здоровья. Пусть даже сквозняк гуляет по всей квартире.
На фото ниже типичный ужин китайцев. Надеть пуховик поверх пижамы тоже для них норм.
На фото ниже типичный ужин китайцев. Надеть пуховик поверх пижамы тоже для них норм.
2. Не париться по поводу лейбла/бренда и этикеток
Если на футболке есть надписи на английском или другом забугорном языке - это уже круто. Там может быть написано что-то вроде "я люблю большие и толстые" или красоваться надпись "РИДОК" на всю куртку - китайцы в большинстве не предадут этому значения. Хотя есть и любители брендов, которые покупают исключительно дорогие вещи в бутиках, но за этим они едут в Гонконг и Макао.
А кому интересно посмотреть что продают на рынках сумок в Китае и сколько действительно стоят "копии люкс из секретных шоурумов" может посмотреть видео
3. Пить исключительно теплую воду
С детского садика малышей приучают к тому, что следует пить только теплую воду. А термос-кружка неотъемлемый атрибут каждого китайца. На полном серьезе даже доктора считают, что причиной болезни может стать употребление холодной воды. Особенно в определенные дни у прекрасной половины человечества.
4. Паническая боязнь солнца
Белая кожа считается в Китае эталоном красоты. Красавицы всегда носят с собой зонтик и полностью закрываются от воздействия ультрафиолета. Другой аргумент, дабы на загорать - "темная кожа признак человека, работающего в поле". Но, и солнце светит здесь иначе, в разы сильнее. Поэтому в полуденный зной людей на улицах практически нет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как отшельники не сходили с ума от одиночества?
- 10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева – талантливого российского поэта
- 40 интересных фактов о Гоголе
- Кого называют маргиналом?
- Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...