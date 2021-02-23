4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма

Если на футболке есть надписи на английском или другом забугорном языке - это уже круто. Там может быть написано что-то вроде "я люблю большие и толстые" или красоваться надпись "РИДОК" на всю куртку - китайцы в большинстве не предадут этому значения. Хотя есть и любители брендов, которые покупают исключительно дорогие вещи в бутиках, но за этим они едут в Гонконг и Макао.