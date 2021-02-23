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4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма

4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 февраля 2021 10:51
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   видео   жизнь   интересно   китай   люди   познавательно   факты   фото   
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Китай страна со своим, особенным, укладом жизни.

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Метки: в мире   видео   жизнь   интересно   китай   люди   познавательно   факты   фото   
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350
*опа 2 часа назад
В каждой избушке свои погремушки.
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262
... Час назад
а еще китайцы очень грязные и ведут себя как свиньи, мусорят гадят и ссут где им захочется, пердят и рыгают при людях, громко разговаривают и ржут как ослы, жрут все подряд и напиваются до быдлосостояния, вот все что о них нужно знать
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14k
Мария Коненкова Час назад
И это все странности для автора? И совсем не смущает страсть употреблять в пищу всё, что ползает и плавает, "для здоровья"? И китайская медицина, когда истребляют краснокнижных животных ради рогов, зубов и когтей, "для здоровья"? А пердеть и рыгать прилюдно "для здоровья"? Тоже мне, странность нашли, принты на футболках по-английски...
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1k
lekha-fil Час назад
Больше на бред ТС похоже.
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564
Serg Dex 2 часа назад
Странность это когда жрут всякую гадость а это местные особенности.
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150k
Alf Serg Dex 2 часа назад
Самой дикой странностью для китайца были кровяные колбаски и окрошка :)
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10k
Андрей Ватрушкин Alf Час назад
Что насчет холодца они говорят?
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