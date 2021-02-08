6 греческих мифов с последующим разоблачением

Один из самых известных греческих мифов - миф о золотом яблоке с надписью "прекраснейшей", которое богиня раздора Гера подбросила Гере, Афине и Афродите, заставив тех спорить о том, кто из них достоин владеть яблоком. Богини привлекли к спору Париса, которого подкупила Афродита, пообещав ему в жены прекрасную Елену, из-за которой и разразилась Троянская война.

Чем на самом деле могли быть золотые яблоки, упоминавшиеся и в мифе о саде Гесперид? Миф мог относиться ко многим фруктам, но, скорее всего, речь идет об обычном апельсине. Точно неизвестно, с какого времени греки начали торговлю с Азией, но вполне вероятно, что она началась достаточно рано и шла через разные торговые пути. По-гречески "апельсин" - "золотое яблоко". Возможно, этот фрукт считался волшебным потому, что апельсиновые деревья цветут и плодоносят в одно и то же время.