6 греческих мифов с последующим разоблачением

Мифы Древней Греции с точки зрения науки.
Дельфийский оракул
Дельфийский оракул был самым знаменитым из оракулов Греции. Он пребывал в пещере, в которой, по легенде, Аполлон убил дракона Пифона. Люди приходили к нему с самыми важными вопросами: например, однажды в Дельфах побывала делегация Спарты с вопросом, начинать ли полису Пелопонесскую войну. После короткого ритуала, включавшего вдыхание дыма, Аполлон, как считалось, входил в пифию и давал ответ ее устами.
Объяснение гласит, что в пещере пифии, по-видимому, была расселина, над которой сидела пифия. Именно поднимавшиеся оттуда дым и пар вводили ее в священный транс. Скорее всего, в дыме содержался некий галлюциноген с добавлением химикатов с физиологическим действием - вероятно, оксида этилена, который вызывает временное помутнение сознания, слабость, перебои с дыханием. Комбинация химических веществ приводила к трансу. Впрочем, возможно, пар из расселины был лишь антуражем, а пифия вдыхала пары от кипящих галлюциногенных трав или грибов.
Объяснение гласит, что в пещере пифии, по-видимому, была расселина, над которой сидела пифия. Именно поднимавшиеся оттуда дым и пар вводили ее в священный транс. Скорее всего, в дыме содержался некий галлюциноген с добавлением химикатов с физиологическим действием - вероятно, оксида этилена, который вызывает временное помутнение сознания, слабость, перебои с дыханием. Комбинация химических веществ приводила к трансу. Впрочем, возможно, пар из расселины был лишь антуражем, а пифия вдыхала пары от кипящих галлюциногенных трав или грибов.
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Золотые яблоки
Один из самых известных греческих мифов - миф о золотом яблоке с надписью "прекраснейшей", которое богиня раздора Гера подбросила Гере, Афине и Афродите, заставив тех спорить о том, кто из них достоин владеть яблоком. Богини привлекли к спору Париса, которого подкупила Афродита, пообещав ему в жены прекрасную Елену, из-за которой и разразилась Троянская война.
Чем на самом деле могли быть золотые яблоки, упоминавшиеся и в мифе о саде Гесперид? Миф мог относиться ко многим фруктам, но, скорее всего, речь идет об обычном апельсине. Точно неизвестно, с какого времени греки начали торговлю с Азией, но вполне вероятно, что она началась достаточно рано и шла через разные торговые пути. По-гречески "апельсин" - "золотое яблоко". Возможно, этот фрукт считался волшебным потому, что апельсиновые деревья цветут и плодоносят в одно и то же время.
Чем на самом деле могли быть золотые яблоки, упоминавшиеся и в мифе о саде Гесперид? Миф мог относиться ко многим фруктам, но, скорее всего, речь идет об обычном апельсине. Точно неизвестно, с какого времени греки начали торговлю с Азией, но вполне вероятно, что она началась достаточно рано и шла через разные торговые пути. По-гречески "апельсин" - "золотое яблоко". Возможно, этот фрукт считался волшебным потому, что апельсиновые деревья цветут и плодоносят в одно и то же время.
Сцилла и Харибда
Сцилла и Харибда - легендарные чудовища, убийцы моряков, описанные в "Одиссее" Гомера: Сцилла - шестиголовый монстр со щупальцами, Харибда - чудище, глотающее и выпускающее воду в огромных количествах. Легенда гласила, что они обитают в Мессинском проливе. И действительно, в северной части Мессинского пролива есть естественный водоворот, который можно увидеть еще на картах XIX века. В наше время он не создает серьезных проблем для навигации, но о времена расцвета Древней Греции он был серьезной опасностью для моряков. Объяснить легенду о Сцилле сложнее, хотя многие эксперты предполагают, что речь идет о кракене - гигантском кальмаре. Но если вспомнить, что Сцилла жила в пещере в прибрежных скалах, вполне вероятно, речь идет о каком-либо существе, возможно, крупной змее с таким генетическим отклонением, как полицефалия - оно довольно часто встречается в природе и произвдит шокирующее впечатление на неподготовленного зрителя.
Циклопы
Упоминания о циклопах - одноглазых гигантах - встречаются и в "Одиссее" Гомера, и в "Теогонии" Гесиода. Самый известный из них - циклоп-пастух Полифем, от которого едва убежали Одиссей с товарищами. Кем могли быть циклопы на самом деле? Останки Deinotherium giganteum - гигантского дейнотерия, вымершего представителя отряда хоботных, дальних родственников слона, найденные на Крите,заставили ученых предположить, что в Греции также могли находить подобные останки. На огромном черепе дейнотерия явно выделяется единственное отверстие в центре - здесь у животного размещался хобот, однако неспециалист легко примет его за глазницу. Подобные находки и могли породить легенду о гигантах с одним глазом, которые скрываются от взглядов людей.
Минотавр
Минотавр был чудовищем с телом человека и головой быка, предпочитавшим питаться человеческим мясом. По совету дельфийского оракула, критский царь Минос позвал мастера Дедала, который построил ему лабиринт, где и жил Минотавр, получая дань человеческой плотью, пока не был убит героем Тесеем.
По мнению ученых, легенда о Минтавре, скорее всего, также была вызвана к жизни обнаружением останков гигантского дейнотерия, а может быть, и другого, родственного ему животного. Некоторые ученые добавляют, что достоверности легенде о Минотавре придавала тектоническая активность на Крите: когда на острове случались мини-землетрясения, люди верили, что это Минотавр бегает и ревет в своей подземной тюрьме.
По мнению ученых, легенда о Минтавре, скорее всего, также была вызвана к жизни обнаружением останков гигантского дейнотерия, а может быть, и другого, родственного ему животного. Некоторые ученые добавляют, что достоверности легенде о Минотавре придавала тектоническая активность на Крите: когда на острове случались мини-землетрясения, люди верили, что это Минотавр бегает и ревет в своей подземной тюрьме.
Золотое руно
Золотое руно - шкура крылатого барана Хризомаллоса, подаренная царю Колхиды и похищенная аргонавтами во главе с Ясоном. По мнению большинства исследователей, реальное объяснение появлению "золотой" бараньей шкуры следует искать в способе добычи золота, применявшемся в те древние времена. Тогда, чтобы намыть золото из ручья, в него опускали баранью шкуру. Золотые песчинки запутывались в шерсти, после чего шкуру вытаскивали на берег и высушивали, растянув на дереве, чтобы их было проще увидеть и достать из шерсти, тряся либо вычесывая шкуру. Впрочем, некоторые эксперты доавляют, что "золотым" руно стало уже в позднейших версиях легенды, а поначалу оно, вполне вероятно, было пурпурным: этот цвет, наряду с золотом, считался символом власти и богатства.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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