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6 греческих мифов с последующим разоблачением

6 греческих мифов с последующим разоблачением (7 фото)

Автор:
08 февраля 2021 12:41
Сообщество : Факты
Метки: древняя греция   интересно   история   мифы   наука   объяснение мифов   познавательно   факты   
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7
Мифы Древней Греции с точки зрения науки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: древняя греция   интересно   история   мифы   наука   объяснение мифов   познавательно   факты   
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2  комментария
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vitenok 16 минут назад
Из серии про британских учёных? Или реально где то гранты раздают на опровержение мифологии?
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fdfdffsdf Час назад
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