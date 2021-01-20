40 интересных фактов о Гоголе

Слава пришла к нему далеко не сразу. Первая его публикация оказалась настолько холодно встречена публикой и критиками, что писатель сам скупил весь тираж, какой сумел, и уничтожил его.



У Николая Васильевича хватало странностей. К примеру, всю жизнь Гоголь ходил только по левой стороне тротуаров и дорог, а не по правой, как все остальные, что по понятным причинам создавало неудобства и для него, и для других пешеходов.



А ещё у него была привычка грызть за работой кусочки сахара. Он постоянно носил его с собой, положив прямо в карман, поэтому в карманах писателя всегда было полно сахарных крошек.



Н. В. Гоголь умел неплохо готовить. Современники утверждали, что он был отличным кулинаром, особенно преуспевшим в приготовлении таких блюд, как галушки, пельмени и вареники.



На протяжении всей жизни Гоголь боялся быть похороненным заживо. Он даже написал инструкцию, согласно которой в случае смерти его необходимо было хоронить только после того, как будет на 100% очевидно, что он уже мёртв.