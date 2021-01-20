40 интересных фактов о Гоголе

Интересные подробности о жизни и творчестве.
В эту жизнь Н. В. Гоголь пришёл под фамилией “Яновский”. Происходил он из дворянского рода, и по прошению отца был ещё в детстве признан дворянином, получив при этом новую фамилию – Гоголь-Яновский.
Судя по всему, писатель обладал польскими корнями. В биографии Гоголя упоминается, что его дед в официальных бумагах указывал, что ведёт род из Речи Посполитой.
В семье родителей Николая Васильевича было целых 12 детей, включая него, 6 мальчиков и 6 девочек. Но половина из них не пережила детского возраста.
Интерес к театру у Гоголя возник ещё в детстве. Исследователи склонны связывать это с влиянием отца, который, как известно, был великолепным рассказчиком, а также автором ряда театральных пьес.
Всю жизнь Гоголь стеснялся своего носа, считая его некрасивым. Он даже просил живописцев, создававших его портреты, изменить его форму на более, как ему казалось, привлекательную.
Судя по всему, писатель обладал польскими корнями. В биографии Гоголя упоминается, что его дед в официальных бумагах указывал, что ведёт род из Речи Посполитой.
В семье родителей Николая Васильевича было целых 12 детей, включая него, 6 мальчиков и 6 девочек. Но половина из них не пережила детского возраста.
Интерес к театру у Гоголя возник ещё в детстве. Исследователи склонны связывать это с влиянием отца, который, как известно, был великолепным рассказчиком, а также автором ряда театральных пьес.
Всю жизнь Гоголь стеснялся своего носа, считая его некрасивым. Он даже просил живописцев, создававших его портреты, изменить его форму на более, как ему казалось, привлекательную.
Возможно, происхождение и биография Н. В. Гоголя были фальсифицированы ещё его дедом, который таким образом получил дворянство, скрыв своё происхождение из семьи священников. Но непреложных доказательств этой теории нет.
Отец писателя был вдвое старше его матери, когда они поженились. Ей тогда было всего четырнадцать лет.
Судя по всему, род Гоголей получил свою фамилию благодаря Остапу Гоголю, известному казацкому гетману. По крайней мере, именно такова основная версия.
Назвали будущего писателя в честь Святого Николая.
Современники всегда поражались феноменальной памяти Гоголя. Николай Васильевич с лёгкостью усваивал огромные объёмы информации, и никогда ничего не забывал.
Отец писателя был вдвое старше его матери, когда они поженились. Ей тогда было всего четырнадцать лет.
Судя по всему, род Гоголей получил свою фамилию благодаря Остапу Гоголю, известному казацкому гетману. По крайней мере, именно такова основная версия.
Назвали будущего писателя в честь Святого Николая.
Современники всегда поражались феноменальной памяти Гоголя. Николай Васильевич с лёгкостью усваивал огромные объёмы информации, и никогда ничего не забывал.
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Слава пришла к нему далеко не сразу. Первая его публикация оказалась настолько холодно встречена публикой и критиками, что писатель сам скупил весь тираж, какой сумел, и уничтожил его.
У Николая Васильевича хватало странностей. К примеру, всю жизнь Гоголь ходил только по левой стороне тротуаров и дорог, а не по правой, как все остальные, что по понятным причинам создавало неудобства и для него, и для других пешеходов.
А ещё у него была привычка грызть за работой кусочки сахара. Он постоянно носил его с собой, положив прямо в карман, поэтому в карманах писателя всегда было полно сахарных крошек.
Н. В. Гоголь умел неплохо готовить. Современники утверждали, что он был отличным кулинаром, особенно преуспевшим в приготовлении таких блюд, как галушки, пельмени и вареники.
На протяжении всей жизни Гоголь боялся быть похороненным заживо. Он даже написал инструкцию, согласно которой в случае смерти его необходимо было хоронить только после того, как будет на 100% очевидно, что он уже мёртв.
У Николая Васильевича хватало странностей. К примеру, всю жизнь Гоголь ходил только по левой стороне тротуаров и дорог, а не по правой, как все остальные, что по понятным причинам создавало неудобства и для него, и для других пешеходов.
А ещё у него была привычка грызть за работой кусочки сахара. Он постоянно носил его с собой, положив прямо в карман, поэтому в карманах писателя всегда было полно сахарных крошек.
Н. В. Гоголь умел неплохо готовить. Современники утверждали, что он был отличным кулинаром, особенно преуспевшим в приготовлении таких блюд, как галушки, пельмени и вареники.
На протяжении всей жизни Гоголь боялся быть похороненным заживо. Он даже написал инструкцию, согласно которой в случае смерти его необходимо было хоронить только после того, как будет на 100% очевидно, что он уже мёртв.
Знаменитые “Мёртвые души”, одно из самых известных его произведений, на самом деле имели продолжение. Но оно так и не увидело свет, так как Гоголь уничтожил уже готовую рукопись.
Писатель был человеком довольно религиозным, но очень суеверным. А незадолго до смерти он начал утверждать, что слышит голоса, предвещающие ему скорую кончину.
Произведение “Вий” за авторством Н. В. Гоголя было неоднократно экранизировано. Сам литератор утверждал, что не сам его сочинил, а взял за основу услышанную как-то народную легенду. При этом исследователям не удалось найти ни одного народного сказания, схожего сюжетом с “Вием”.
В число странных фобий Гоголя входила боязнь грома и молний. В панику он не впадал, но в такую погоду чувствовал себя явно некомфортно, будто его что-то сильно гнетёт.
Писатель очень настороженно относился к новым знакомствам. Если компанию его друзей вдруг разбавляли незнакомцы, он в большинстве случаев уходил, не желая общаться с незнакомыми людьми.
Писатель был человеком довольно религиозным, но очень суеверным. А незадолго до смерти он начал утверждать, что слышит голоса, предвещающие ему скорую кончину.
Произведение “Вий” за авторством Н. В. Гоголя было неоднократно экранизировано. Сам литератор утверждал, что не сам его сочинил, а взял за основу услышанную как-то народную легенду. При этом исследователям не удалось найти ни одного народного сказания, схожего сюжетом с “Вием”.
В число странных фобий Гоголя входила боязнь грома и молний. В панику он не впадал, но в такую погоду чувствовал себя явно некомфортно, будто его что-то сильно гнетёт.
Писатель очень настороженно относился к новым знакомствам. Если компанию его друзей вдруг разбавляли незнакомцы, он в большинстве случаев уходил, не желая общаться с незнакомыми людьми.
Сосредоточиться за писательской работой Гоголю помогал хлеб. Он мял его в руках и скатывал из мякиша хлебные шарики, которые затем поедал.
А. С. Пушкин очень высоко оценивал творчество Н. В. Гоголя. Оба знаменитых литератора были знакомы лично, и Пушкин даже подарил Николаю Васильевичу собаку, экзотического по тем временам мопса.
Писатель был не чужд коллекционированию. Причём выбор он сделал весьма экстравагантный, начав собирать миниатюрные книги. Коллекция у него была довольно обширная.
Гоголь никогда не был богат, но при этом он и не стремился к богатству и стяжательству. Когда его родители умерли, он по доброй воле отказался от своей части наследства в пользу своих сестёр, рассудив, что им деньги нужнее, чем ему.
После похорон Н. В. Гоголя на его могилу установили массивный надгробный камень. После его перезахоронения надгробие заменили, и первый камень надолго убрали в подсобку с кладбищенским инвентарём, соскоблив с него надписи. Позднее его установили на могилу писателя Михаила Булгакова, где он и стоит по сей день.
А. С. Пушкин очень высоко оценивал творчество Н. В. Гоголя. Оба знаменитых литератора были знакомы лично, и Пушкин даже подарил Николаю Васильевичу собаку, экзотического по тем временам мопса.
Писатель был не чужд коллекционированию. Причём выбор он сделал весьма экстравагантный, начав собирать миниатюрные книги. Коллекция у него была довольно обширная.
Гоголь никогда не был богат, но при этом он и не стремился к богатству и стяжательству. Когда его родители умерли, он по доброй воле отказался от своей части наследства в пользу своих сестёр, рассудив, что им деньги нужнее, чем ему.
После похорон Н. В. Гоголя на его могилу установили массивный надгробный камень. После его перезахоронения надгробие заменили, и первый камень надолго убрали в подсобку с кладбищенским инвентарём, соскоблив с него надписи. Позднее его установили на могилу писателя Михаила Булгакова, где он и стоит по сей день.
Первое своё произведение, поэму “Ганц Кюхельгартен”, Гоголь опубликовал под псевдонимом “В. Алов”.
В краткой биографии Гоголя упоминается, что в молодости, сразу после переезда в Петербург, он пытался стать театральным актёром, а затем и чиновником, но в обоих случаях не добился успеха. Просто столица удивила писателя высокими ценами, и ему пришлось испробовать разные способы зарабатывать себе на жизнь.
Возможно, жизнь Гоголя повернулась бы иначе, если бы он развивал в себе талант к живописи. В детстве он постоянно рисовал, и очень талантливо, но рисунки его казались взрослым странными и порой даже пугающими, поэтому он забросил изобразительное искусство.
Знаменитая пьеса “Ревизор” могла никогда не увидеть свет, так как Николай Васильевич не раз был на грани, и собирался прекратить работу над ней, но Пушкин каждый раз убеждал Гоголя продолжить работу над “Ревизором”.
В основу сюжета “Ревизора” легли реальные события, происходившие в Новгородской области. Их свидетелем был А. С. Пушкин, и именно он подсказал своему другу Гоголю идею превратить их в пьесу.
В краткой биографии Гоголя упоминается, что в молодости, сразу после переезда в Петербург, он пытался стать театральным актёром, а затем и чиновником, но в обоих случаях не добился успеха. Просто столица удивила писателя высокими ценами, и ему пришлось испробовать разные способы зарабатывать себе на жизнь.
Возможно, жизнь Гоголя повернулась бы иначе, если бы он развивал в себе талант к живописи. В детстве он постоянно рисовал, и очень талантливо, но рисунки его казались взрослым странными и порой даже пугающими, поэтому он забросил изобразительное искусство.
Знаменитая пьеса “Ревизор” могла никогда не увидеть свет, так как Николай Васильевич не раз был на грани, и собирался прекратить работу над ней, но Пушкин каждый раз убеждал Гоголя продолжить работу над “Ревизором”.
В основу сюжета “Ревизора” легли реальные события, происходившие в Новгородской области. Их свидетелем был А. С. Пушкин, и именно он подсказал своему другу Гоголю идею превратить их в пьесу.
Писатель ещё в юности отлично овладел швейными принадлежностями. Он шил платья, а также вязал шарфы и другие мелочи, которые дарил своим сёстрам.
Многие знаменитые литераторы в совершенстве владели несколькими иностранными языками. Но не Николай Васильевич – за всю жизнь Гоголь так и не освоил ни один другой язык, кроме русского, на высоком уровне.
Сам писатель вспоминал, что во время учёбы его преподаватель постоянно критиковал творчество А. С. Пушкина и В. Жуковского. Эта критика и вызвала повышенный интерес Гоголя к их произведениям.
Гоголь-моголь не имеет никакого отношения к автору “Мёртвых душ” и “Ревизора”, так как появился этот десерт задолго до него. Сам же писатель называл “гоголь-моголем” напиток собственного изобретения, состоявший из козьего молока, сахара и рома.
Николай Васильевич немало попутешествовал по Российской империи, но за её границы почти не выбирался. Хотя однажды он побывал в Риме, где, вероятно, и подхватил малярию, осложнения от которой впоследствии и послужили причиной его смерти.
Многие знаменитые литераторы в совершенстве владели несколькими иностранными языками. Но не Николай Васильевич – за всю жизнь Гоголь так и не освоил ни один другой язык, кроме русского, на высоком уровне.
Сам писатель вспоминал, что во время учёбы его преподаватель постоянно критиковал творчество А. С. Пушкина и В. Жуковского. Эта критика и вызвала повышенный интерес Гоголя к их произведениям.
Гоголь-моголь не имеет никакого отношения к автору “Мёртвых душ” и “Ревизора”, так как появился этот десерт задолго до него. Сам же писатель называл “гоголь-моголем” напиток собственного изобретения, состоявший из козьего молока, сахара и рома.
Николай Васильевич немало попутешествовал по Российской империи, но за её границы почти не выбирался. Хотя однажды он побывал в Риме, где, вероятно, и подхватил малярию, осложнения от которой впоследствии и послужили причиной его смерти.
Из-за свойственных Гоголю странностей долгое время бытовало мнение, что он страдал от каких-то психических расстройств. Современные исследователи проанализировали его творчество и переписку, придя к выводу, что это не так, и если литератор от чего-то и страдал, так это от серьёзной депрессии.
Широкая известность к нему пришла лишь после публикации “Вечеров на хуторе близ Диканьки”.
Гоголь завещал похоронить себя лишь после того, как у его тела появятся явственные признаки трупного разложения. Его воля была исполнена, несмотря на то, что начавшее разлагаться тело служило источником сильного запаха.
Писатель никогда не был женат, и он не оставил после себя потомства. Более того, не сохранилось вообще никакой достоверной информации о том, что при жизни Гоголь состоял в отношениях с кем-либо.
В честь знаменитого писателя был назван астероид (2361) Гоголь, открытый в 1976 году советскими астрономами.
Широкая известность к нему пришла лишь после публикации “Вечеров на хуторе близ Диканьки”.
Гоголь завещал похоронить себя лишь после того, как у его тела появятся явственные признаки трупного разложения. Его воля была исполнена, несмотря на то, что начавшее разлагаться тело служило источником сильного запаха.
Писатель никогда не был женат, и он не оставил после себя потомства. Более того, не сохранилось вообще никакой достоверной информации о том, что при жизни Гоголь состоял в отношениях с кем-либо.
В честь знаменитого писателя был назван астероид (2361) Гоголь, открытый в 1976 году советскими астрономами.
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