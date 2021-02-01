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Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят

Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят (6 фото)

Автор:
01 февраля 2021 13:24
Сообщество : Факты
Метки: заблуждения   интересно   история   наука   познавательно   средневековье   средние века   факты   
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Средневековье - одна из самых интересных и загадочных эпох в истории человечества. Многие - особенно любители фэнтези - считают, что знают о Средних веках практически все. Между тем, это не так: существует несколько очень распространенных заблуждений, которые полностью искажают наш взгляд на этот исторический период.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заблуждения   интересно   история   наука   познавательно   средневековье   средние века   факты   
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9  комментариев
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1k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну во первых эти заблуждения у плохо знающих историю а во вторых таки имели место .И старели раньше особенно крестьяне и средний рост был куда меньше чем сейчас .
И что бы двигаться в доспехах нужна была сноровка и тренировка .
Да в случае болезни часто обращались не к доктору а к священнику или той же ведьме знахарке . Хотя в то время особых отличий от методов врачевания у них не было .
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87k
сапер Водичка 44 минуты назад
Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят
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41k
Хельги Час назад
Средневековье очень длительный период и был он очень разный.
Экипировка Рыцарей, гусаров (польских), мамлюков (Турция), Бояр и Холопов эволюционировала в месте с эволюцией оружия и методов боя. В конечном итоге вес доспеха конного стрелка - рейтара превзошел вес даже миланского доспеха.
Средневековье - темным было для Европы.
Действительно уровень производства железа был восстановлен Европой только в конце 18 века, начале 19 века, т.е. фактически при Наполеоне и Екатерине II, до этого Европа производила железа меньше, чем поздняя Римская империя.
И да - наука двигалась в основном католической и православной церковью, собственно почти до Дашковой в РИ нормальной сети научных и образовательных СВЕТСКИХ учреждений и не было (Ломоносова то учится в Европу пнул Метрополит).
Копернику бабла на книжку выписал Папа Римский.
Если посмотреть именно на карту костров и виселиц для ведьм обнаружится интересная вещь: они сосредоточены в протестанских странах. Т.е. процессы над ведьмами это уж время реформации, если в России, в Греции их вообще не было, то например в 13 колониях, а потом в США и Британии забавлялись массовыми убийствами как бы ведьм и ведьмаков даже в конце 18 века. Собственно известнейшего ученого хирурга Мигуэля Серветта 1553 году заманил и убил на костре лично Кальвин. Процесс над Салемскими ведьмами был 1663 году в США (средневековье уже кончилось), а самый последний процесс над ведьмой 1944 году в Англии.

О бабах и карьере. Дочка Ярослава Мудрого русская княгиня Анна и по совместительству королева Франков - правила Франками как регент. А собственно салистический закон Франции был принят из за б.л.я.д.с.т.в.а невесток Филлипа Железного (он же Красивый). А так быть пэром Франции и одновременно женщиной - на раз, а уж игумений было пруд пруди.
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19k
Ратибор Час назад
Интересно, что Роджер Бэкон мог разглядеть в эту хрень, которую он держит в руках? Оптические оси линз не совпадают, и даже не факт, что параллельны...
Интересно, что Роджер Бэкон мог разглядеть в эту хрень, которую он держит в руках? Оптические оси линз не совпадают, и даже не факт, что параллельны...
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13k
Corvus Corax Ратибор 56 минут назад
Фотограф неудачно ракурс выбрал, там все нормально...
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87k
сапер Водичка Ратибор 38 минут назад
Это официальная фотография,на самом деле он делал вот так !
Это официальная фотография,на самом деле он делал вот так !
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20k
Владимир 2 часа назад
Про доспехи конечно забавно, но вот попробуйте среднего (по стране) офисного работника оденьте полностью в экипировку военного современную, и пусть он хотя бы километр пробежит..
В то время как тренированные люди вполне могут и больше. Аналогия, думаю, очевидна?
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11k
Анатолий Соколов Владимир Час назад
надо добавить что доспехи были разные.
если посмотреть на доспехи "пехотинца" - то они относительно лёгкие.
а вот доспехи конных рыцарей ( правда далеко не все ) ради защиты "жертвовали" подвижностью - и использовались такие доспехи в основном на "рыцарских турнирах".
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6k
uutb 2 часа назад
Комментарий к фото
Ссылка www.youtube.com
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