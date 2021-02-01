Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят

Обычно считается, что женщина в Средневековье была не более чем мужской собственностью. Ее выдавали замуж за незнакомца, после чего она лишь рожала детей и вышивала салфетки. Если же ее это не устраивало, она могла стать монахиней - если разрешит отец. Однако в действительности все было не столь однозначно. В Европе женщина очень часто становилась партнером своего мужа в семейном бизнесе, работая и командуя наемным персоналом наравне с ним. Если же муж умирал, женщина продолжала бизнес самостоятельно. Иногда женщины сами начинали свое дело - например, производство ткани или варку пива - и вели его так успешно, что вообще отказывались выходить замуж. Жены знати самостоятельно вели огромное хозяйство - зачастую в отсутствие мужа, месяцами пропадавшего в военных походах. И хотя прав у женщин было куда меньше, чем у мужчин, возможностей проявить свои организаторские таланты и способности в том или ином ремесле у них было немало.