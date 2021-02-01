Заблуждения о Средних веках, в которые почему-то все верят

Средневековье - одна из самых интересных и загадочных эпох в истории человечества. Многие - особенно любители фэнтези - считают, что знают о Средних веках практически все. Между тем, это не так: существует несколько очень распространенных заблуждений, которые полностью искажают наш взгляд на этот исторический период.
Заблуждение 1: к 30 годам люди становились стариками и начинали умирать
Во многих источниках говорится о том, что средняя продолжительность жизни в Средние века составляла около 30 лет. Из-за этого многие думают, что в то время люди очень быстро мужали: к 15 создавали семью и обзаводились потомством, к 20 набирались опыта и к 30 уже готовы были сойти в мир иной из-за болезней и лишений. Между тем, это не так. Низкая продолжительность жизни в Средневековье складывалась, прежде всего, из-за высокой младенческой смертности. Дети, действительно, массово умирали при родах, от болезней или недоедания. Но те, кто сумел продержаться первые пару лет, в дальнейшем жили, в среднем, до 50-60 лет: поменьше, чем сегодня, но куда больше, чем в представлении большинства наших современников.
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Заблуждение 2: женщин, уличенных в ведьмовстве, непременно тут же убивали
Об охоте на ведьм и их сожжении в Средние века говорится в самых разных источниках - от "Айвенго" Вальтера Скотта до комедии "Монти Пайтон и Сященный грааль". Между тем, сожжения ведьм куда больше практиковали в считающуюся более просвещенной эпоху Ренессанса. В Средневековье официальная позиция церкви по отношению к ведьмам и колдовству была простой: церковь утверждала, что ничего подобного не существует. Священники считали веру в колдовство предрассудком и, как могли, боролись с ним. Увы, разуму победить не удалось: самые невежественные оказались заодно самыми упертыми, понемногу заставив католическую церковь изменить свою позицию - но уже в самом конце Средневековья.
Заблуждение 3: Из-за мощных доспехов средневековые рыцари не могли быстро двигаться
В книге "Янки при дворе короля Артура" Марка Твена герой сумел победить на поле боя тяжеловооруженного рыцаря, поскольку из-за тяжелых доспехов тот был нтак неловок, чо герой мог буквально бегать вокруг противника, который был не в силах повернуться. На самом деле, доспехи совсем не мешали рыцарям проявлять овкость и силу в бою. Качественные доспехи весили 25-30 килограммов, были хорошо подогнаны, распределены по всему телу, и носили их подготовленные бойцы, которые всю жизнь ренировались воевать в них. Так что рыцарь в металлических доспехах мог бегать, прыгать, перелезать через стены и выполнять практически любые физические упражнения.
Заблуждение 4: люди Средневековья не верили в науку
Это заблуждение родом из эпохи Ренессанса, когда ученые начали называть Средневековье "темными веками". По мнению многих тогдашних умов, после римской империи и до самого Возрождения мировая наука не только не добилась прогресса, но и, наоборот, регрессировала. Но это не совсем так. Действительно, на заре Средневековья наука практически остановила свое развитие - в основном, потому, что в хаосе лет, наставших после падения римской империи, были разрушены многие города и монастыри, служившие прибежищами ученым мужам. Однако начиная с Карла Великого, пришедшего к власти в IX веке, началось "каролингское возрождение", когда ученые отыскивали и заново открывали для себя древние тексты, а по всей Европе открывались новые школы и университеты. К XII веку ученые, читавшие лекции в университетских аудиториях, проводили долгие уры по Европе, передвигаясь от колледжа к колледжу. Так что университетское образование в Средние века вполне котировалось!
Заблуждение 5: Женщине в Средневековье не разрешалось строить карьеру
Обычно считается, что женщина в Средневековье была не более чем мужской собственностью. Ее выдавали замуж за незнакомца, после чего она лишь рожала детей и вышивала салфетки. Если же ее это не устраивало, она могла стать монахиней - если разрешит отец. Однако в действительности все было не столь однозначно. В Европе женщина очень часто становилась партнером своего мужа в семейном бизнесе, работая и командуя наемным персоналом наравне с ним. Если же муж умирал, женщина продолжала бизнес самостоятельно. Иногда женщины сами начинали свое дело - например, производство ткани или варку пива - и вели его так успешно, что вообще отказывались выходить замуж. Жены знати самостоятельно вели огромное хозяйство - зачастую в отсутствие мужа, месяцами пропадавшего в военных походах. И хотя прав у женщин было куда меньше, чем у мужчин, возможностей проявить свои организаторские таланты и способности в том или ином ремесле у них было немало.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И что бы двигаться в доспехах нужна была сноровка и тренировка .
Да в случае болезни часто обращались не к доктору а к священнику или той же ведьме знахарке . Хотя в то время особых отличий от методов врачевания у них не было .
Экипировка Рыцарей, гусаров (польских), мамлюков (Турция), Бояр и Холопов эволюционировала в месте с эволюцией оружия и методов боя. В конечном итоге вес доспеха конного стрелка - рейтара превзошел вес даже миланского доспеха.
Средневековье - темным было для Европы.
Действительно уровень производства железа был восстановлен Европой только в конце 18 века, начале 19 века, т.е. фактически при Наполеоне и Екатерине II, до этого Европа производила железа меньше, чем поздняя Римская империя.
И да - наука двигалась в основном католической и православной церковью, собственно почти до Дашковой в РИ нормальной сети научных и образовательных СВЕТСКИХ учреждений и не было (Ломоносова то учится в Европу пнул Метрополит).
Копернику бабла на книжку выписал Папа Римский.
Если посмотреть именно на карту костров и виселиц для ведьм обнаружится интересная вещь: они сосредоточены в протестанских странах. Т.е. процессы над ведьмами это уж время реформации, если в России, в Греции их вообще не было, то например в 13 колониях, а потом в США и Британии забавлялись массовыми убийствами как бы ведьм и ведьмаков даже в конце 18 века. Собственно известнейшего ученого хирурга Мигуэля Серветта 1553 году заманил и убил на костре лично Кальвин. Процесс над Салемскими ведьмами был 1663 году в США (средневековье уже кончилось), а самый последний процесс над ведьмой 1944 году в Англии.
О бабах и карьере. Дочка Ярослава Мудрого русская княгиня Анна и по совместительству королева Франков - правила Франками как регент. А собственно салистический закон Франции был принят из за б.л.я.д.с.т.в.а невесток Филлипа Железного (он же Красивый). А так быть пэром Франции и одновременно женщиной - на раз, а уж игумений было пруд пруди.
В то время как тренированные люди вполне могут и больше. Аналогия, думаю, очевидна?
если посмотреть на доспехи "пехотинца" - то они относительно лёгкие.
а вот доспехи конных рыцарей ( правда далеко не все ) ради защиты "жертвовали" подвижностью - и использовались такие доспехи в основном на "рыцарских турнирах".