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Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае

Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае (11 фото)

Автор:
04 февраля 2021 09:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   в мире   интересно   люди   познавательно   факты   фото   
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Китайские власти на протяжении целого года даже не догадывались, что русские золотодобытчики основали на их территории собственную независимую республику.
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Метки: Исторические факты   в мире   интересно   люди   познавательно   факты   фото   
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