Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае

По истечении срока цинский отряд вошел в пустую Желтугу, сжег пару жилищ и обезглавил нескольких спрятавшихся здесь китайцев. Однако после его ухода «калифорнийцы», пережидавшие все это время в окрестностях, стали возвращаться назад.



Узнав вскоре, что жизнь в «республике» продолжается по-старому, Пекин направил в январе 1886 года уже 1600 солдат с указанием сжечь колонию дотла, прогнать русских за Амур, а живших в поселении китайцев казнить за незаконную золотодобычу.



В этот раз идти на хитрость жителям Желтуги было бесполезно. Чтобы не ухудшать отношений с Россией, ее гражданам предоставили свободный доступ на родину, чего не скажешь об их китайских коллегах. «Едва китайские солдаты увидели двигавшихся по льду Амура желтугинцев, как бросились на беззащитных соотечественников», — писал в 1896 году исследователь истории «республики» Александр Лебедев: «Конечно, все бросились врассыпную, куда попало; бежали по сугробам и рытвинам, карабкались по льдинам, прятались за их выступами. Мороз леденил их члены, голод и усталость лишали сил, беглецы падали, поднимались и снова бежали, стараясь достигнуть берега и скрыться в станице. Но и там не было спасения. Убивали и мучили и на нашем берегу, выхватывали из толпы русских, терзали на улицах, врывались в русские избы и выволакивали оттуда свои жертвы. Это была бойня, ужасная, безобразная и зверская».